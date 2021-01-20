Оценки судей иногда ранят фигуристов. Они протестуют, плачут, повторяют жест Плющенко и хватаются за голову

Фотоподборка незабываемых моментов соревнований.

Фотоподборка незабываемых моментов соревнований.

Шоу Евгения Плющенко в кисс-энд-крае Александры Трусовой на чемпионате России по поводу его несогласия с оценками ученицы (он показал жест с большими пальцами вниз) побудило нас вспомнить другие эмоциональные реакции на вердикт судей.

Александра Трусова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Кисс-энд-край («кик») даже в переводе с английского означает «поцелуи и слезы». Там радуются победам, рыдают из-за поражений, недоумевают и протестуют против оценок. Мы собрали коллекцию незабываемых киков с самыми яркими эмоциями.

Не всегда слезы — свидетельство поражения и разочарования. Иногда это просто способ освободиться от переполняющих чувств после одновременно долгожданной и неожиданной победы. С украинской фигуристкой Оксаной Баюл на Олимпиаде-1994 произошел настоящий нервный срыв. Она стала олимпийской чемпионкой и, кажется, на какое-то время вообще потеряла связь с реальностью. Все время в кисс-энд-крае Оксана плакала навзрыд.

Если в Солт-Лейк-Сити Ирине Слуцкой можно было пенять судьям на неоднозначные заниженные оценки за артистизм, то на следующей Олимпиаде судьи только фиксировали то, что видели. Ирина Слуцкая проиграла Игры в Турине из-за собственной ошибки. Как тут не схватиться за голову.

Мишель Кван — любимица американской публики, признанная звезда, одна из самых популярных и узнаваемых спортсменок в фигурном катании. У нее было две Олимпиады, но золото осталось недостижимой мечтой. Самое обидное и чувствительное поражение было, пожалуй, в 1998 году. Когда ты делаешь практически все возможное, но тебя обходит более молодая и технически подкованная соперница (ею была 15-летняя Тара Липински), удержаться и не разрыдаться невозможно.

Евгений Плющенко и будучи спортсменом позволял себе не соглашаться с судьями. Правда, в этот момент в кисс-энд-крае ванкуверской Олимпиады, где он проиграл американцу Лайсачеку, не имевшему четверных прыжков в арсенале, Плющенко выглядел скорее подавленным и обескураженным, чем протестующим. Протест был потом в интервью и на награждении — прежде чем занять свою вторую ступень, Евгений поднялся на первую.

Возможно, самый драматичный кадр Олимпиады в Корее. Евгения Медведева поняла, что ей не хватает немногим больше балла, чтобы стать первой, и она проиграла Алине Загитовой. В этот миг мир поделился на два лагеря и до сих пор не может прийти в себя и прийти к соглашению, кто все-таки должен был победить в Пхенчхане.

Натали Пешала и Фабиан Бурза собирались завершать карьеру после сочинского олимпийского сезона, поэтому для них так много значила эта Олимпиада. В присутствии двух североамериканских пар-фаворитов для всех остальных была доступна только одна медаль — вожделенная бронза.

Наверное, был расклад, при котором на российской Олимпиаде она могла достаться французам. Для этого нужно было, чтобы россияне ошибались, но Елена Ильиных и Никита Кацалапов были победительно прекрасны в своем «Лебедином озере». В кисс-энд-крае, уже все понимая, Натали безнадежно плакала.

Татьяна Навка и Роман Костомаров показывали большой палец вниз судьям еще до того, как это стало мейнстримом. На чемпионате мира-2003 судейским решением после произвольного танца российская пара осталась за бортом пьедестала. Роман отреагировал эмоционально.

Эшли Вагнер всегда отличалась дерзким характером и не боялась говорить то, что думает. Одним из мемов сочинской Олимпиады стало ее выражение лица после увиденных оценок за прокат в короткой программе командного турнира за сборную США. Прокат был чистым, баллы в районе 63-х, и Эшли это показалось недостаточным. Реакция — что-то между возмущением, недоумением и неодобрением.

Понятно без слов и дополнительных жестов.

Читайте также: