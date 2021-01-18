Дискриминация спортсменов, жуткий холод на катке и ни одного золота. Вспоминаем необычные и сложные чемпионаты Европы

В этом году фигуристы остались вообще без турнира.

В этом году фигуристы остались вообще без турнира.

​В этом году календарь января в масштабах мирового фигурного катания опустел — старейший ежегодный турнир под эгидой ISU чемпионат Европы был отменен из-за пандемии коронавируса.

На арене, где Загреб планировал провести чемпионат, открылся госпиталь для больных коронавирусом. Вкупе с повсеместными локдаунами в Европе не было шанса перенести соревнования в другое место.

Согласитесь, из-за соревновательного пробела есть ощущение, что спортсменам и болельщикам не хватает чего-то важного. Европейское первенство, возможно, больше похоже на каникулы у бабушки в тирольской деревне, чем на чемпионат мира с его светской тусовкой, но не эти ли самые трогательные каникулы мы чаще всего вспоминаем, чтобы почувствовать себя счастливыми?

И это ответ на вопрос, нужен ли нам в принципе чемпионат Европы. Нужен, конечно. Дело здесь не в том, что у нашей сборной в последнее время высокие шансы собрать все медали — так вообще-то было не всегда, просто пик синусоиды общего прогресса приходится сейчас на спортсменов из России.

Морис Квителашвили, Михаил Коляда и Пётр Гуменник / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

На Евро иногда бывали проблемы с организацией, не всегда набирались полные трибуны на все дни соревнований, но кроме чисто исторической традиционной ценности у первенства Европы есть смысл в поддержании интереса к виду спорта для тех, кто им занимается. Для примерно трети приезжающих на Евро это единственная возможность почувствовать себя частью глобальной фигурнокатательной семьи, начиная с церемонии открытия и заканчивая банкетом после соревнований.

Раз уж в этом сезоне чемпионата Европы не будет по уважительной причине, давайте вспомним необычные прежние турниры. Дискриминация спортсменов, соревнования на арене без отопления в мороз и самые успешный и провальный чемпионаты для сборной России — в подборке «Матч ТВ».

Самый холодный: Берн-2011

Те, кто прошел через чемпионат Европы в Берне в 2011-м, вряд ли испугались бы условий прошлогоднего Граца с его катком, собранным из выставочного центра в чистом поле.

Корень зла был в том, что на арене «ПостФинанс» не было отопления. Крыша из поливинилхлорида не держит тепло, поэтому конструкция арены в январские холода приводила к понижению температуры до нуля градусов на соревновательном катке.

Зрителей по понятным причинам было немного, и им выдавались армейские одеяла. Помогало это слабо, потому что в отличие от спортсменов и тренеров зрители еще и не могли двигаться.

Словом, у всех присутствующих осталась масса впечатлений — фигуристы говорили, что им было трудно дышать, а в стартовой позе натурально потрясывало от холода.

На качестве льда это тоже отразилось — он был переморожен и оставлял на себе сильные вмятины даже после всего пары откатавшихся.

Тут было бы логично спросить, как вообще Международный союз конькобежцев позволил провести чемпионат в таких условиях. Ответом будет позиция тогдашнего президента ISU Оттавио Чинкванта, что ни Союз, ни организаторы не должны извиняться за холод на арене, потому что «фигурное катание вообще-то зимний вид спорта».

Самый дискриминационный: все чемпионаты, проводившиеся с 1891-го до 1929 года включительно

28 чемпионатов Европы (начиная с самого первого в 1891 году) проводились только для мужчин-одиночников. Женское катание включили в программу лишь в 1930-м, тогда же стали соревноваться и в парном катании. Спортивные танцы на льду на чемпионате Европы появились в 1954 году.

Интересно, что до сих пор не существует юниорского чемпионата Европы. Фактически фигуристы младше 15 лет имеют возможность на международной арене проверить свои силы только на чемпионате мира среди юниоров, но в этом году он тоже отменен.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Самый успешный для сборной России: Грац-2020

По всем параметрам самым успешным в истории для нашей сборной стал прошлогодний чемпионат Европы в Граце. Во-первых, российские фигуристы завоевали четыре золотых медали из четырех возможных.

Во-вторых, в двух видах программы полностью заняли весь подиум.

В-третьих, в двух оставшихся видах отдали соперникам из других стран только одно место. Наконец, даже Морис Квителашвили, представляющий Грузию, всю жизнь живет и тренируется в России у Этери Тутберидзе.

Самый провальный для сборной России: Варшава-2007

Сейчас кажется, как будто Евро всегда был местом доминирования сборной России, но это заблуждение. На самом деле более типична ситуация, когда в паре видов у нас прогресс — медальный бум, а в других — затишье и средние результаты.

Но случались и откровенно провальные чемпионаты. В 2007 году в Варшаве не было ни Слуцкой, ни Плющенко, ни Навки с Костомаровым, ни Тотьмяниной с Марининым, зато были молодые и неопытные фигуристы. Как итог — ни одного золота для России вообще, этот результат не повторялся ни до, ни после.

Всего было завоевано две медали — по серебру в танцах на льду и парном катании у Оксаны Домниной — Максима Шабалина и Марии Петровой — Алексея Тихонова.

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