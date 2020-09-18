Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет. Это вообще справедливо?

Реплика Сергея Лисина.

Реплика Сергея Лисина.

Новость про десятилетнюю дисквалификацию фигуристки Марии Сотстковой, безусловно, потрясла всех. Сам факт получения подобного срока в фигурном катании беспрецедентен и скорее привычен для таких видов, как пауэрлифтинг, легкая и тяжелая атлетика. Подробности, которые всплыли по делу Сотстковой, оставляют много простора для вопросов, не создавая четкой и однозначной картины.

Что произошло?

По информации RT, спортсменку дисквалифицировали сразу по трем статьям антидопингового законодательства: 2.1 (Положительная проба), 2.4 (Нарушение предоставления информации о местонахождении) и 2.5 (Фальсификация).

В деле, в общем-то, два эпизода, очередность которых, по информации автора, следующая:

В пробе, которую Сотсткова сдала в марте, найдена запрещённая субстанция — фуросемид. В качестве объяснения этого она представила медицинскую справку, однако у клиники, которая справку выдала, не оказалось соответствующей лицензии.

Спортсменку три раза не смогли найти по адресу, указанному ей в системе АДАМС. Учитывая, что осенью 2019 года Мария приняла решение завершить карьеру, возможно, что она после этого просто перестала своевременно предоставлять информацию в АДАМС, что и привело к появлению трех пропусков.

Знала ли федерация?

Конечно, знала. Уведомление о положительных пробах, равно как и уведомления о том, что спортсмена не нашли по указанному адресу, уходят в общероссийские спортивные федерации априори. То есть ФФКР знали о каждом из трёх пропусков тестирования и, конечно, о следах допинга в пробе Сотсковой.

Более того, федерация имеет возможность направить на слушания по делу спортсмена своего наблюдателя, а после слушаний им высылается краткое решение, так называемая резолютивная часть. Обычно это происходит на следующий день после слушаний. Так что в федерации прекрасно знали, что происходит с Сотсковой, это не стало для них сюрпризом.

Почему нет новости на сайте РУСАДА?

Потому что эта новость публикуется только после того, как изготавливается полный текст решения, мотивировочная часть, на основании которой можно подать апелляцию. Строго говоря, РУСАДА и тут публиковать информацию права не имеет, они должны сначала убедиться, что апелляция не подана, и только затем что-то разглашать. Полный текст решения пишут у нас обычно несколько месяцев, именно поэтому между вынесением санкции и публикации новости о ней проходит значительное время.

Как такое вообще могло произойти?

Вопрос, конечно, интересный. Сознательная подделка медицинской справки — верх безумия, пойти на это после «дела Лысенко» мог только человек, не понимающий, как досконально антидопинговые органы проверяют доказательства, представленные спортсменом. Впрочем, нельзя не учитывать, что новости из мира легкой атлетики просто не долетели до фигурного катания, и кто-то встал на те же грабли. Но вот в чем вопрос — знала ли Сотскова о том, что клиника, назначившая ей фуросемид, не имеет какой-то лицензии?

Сотскова, напомню, завершила карьеру и, видимо, считала, что больше не имеет отношения к профессиональному спорту, а как следствие — к допинг-контролю. Беда в том, что нужно было написать в РУСАДА заявление о завершении карьеры, а Мария этого не сделала. Почему? Возможно, потому, что в фигурном катании, равно как и в художественной гимнастике, с официальным завершением карьеры не принято торопиться. В результате и возникли все эти проблемы.

Это единственный возможный сценарий: спортсменка жила обычной жизнью, не зная, что все еще находится в юрисдикции РУСАЛА. А те, получив и «три флажка», и положительную пробу, и непонятную справку, отработали по стандартной схеме.

Произошедшее, увы, в очередной раз показывает, насколько дремуч российский спорт, как только речь заходит об антидопинговых правилах. Спортсменка завершает карьеру, но не ставит в известность РУСАДА, а ведь первый вопрос, который должен был возникнуть: заполнять ли мне дальше АДАМС? Федерация, которая вроде бы должна быть в курсе завершения карьеры, не подсказывает Марии, что нужно сообщить об этом в РУСАДА. В результате все оказываются в центре очередного скандала, и не потому, что кто-то что-то там сознательно принимал, а просто потому что недостаточно серьезно отнеслись к своей работе.

Является ли дисквалификация Сотсковой справедливой? Если спортсменка не знала о проблемах клиники с лицензией, то однозначно нет. В этом случае в ее действиях не было умысла, и если нет доказательств обратного, винить Сотскову в подделке как минимум нечестно. Если же доказательства умышленной подделки существуют, то есть очевидно, что документ не имеет отношения к реальной истории, то… возможно, кому-то срок и покажется справедливым.

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