«Я не слежу за личной жизнью Семенович». Губерниев — о дебюте в клипе, утрировании самого себя и необходимости шоу в спорте

Беседует Сергей Лисин.

Беседует Сергей Лисин.

15 сентября состоялся дебют Дмитрия Губерниева, который, казалось бы, уже везде успел себя попробовать, в музыкальном клипе. В видео на песню «Мани бой» Анны Семенович Дмитрий предстал в роли, которая, в принципе, может показаться едва ли не камео, несмотря на то, что его героя зовут Геннадий Петрович.

Мы поговорили с Губерниевым о самом клипе, предшествовавшем его премьере сливе фото с Семенович, вызвавшем разнообразные слухи, том, насколько Дмитрий на экране отличается от реальной жизни, роли элемента шоу в спорте и, конечно, о его видении предстоящего зимнего спортивного сезона в свете текущей ситуации с вирусом.

— Как вы в этом клипе оказались вообще?

— Так получилось, что мы с Анной давние друзья, знакомы почти двадцать лет, и когда она мне предложила, я не колебался. Анна — девушка недюжинная, к тому же хорошая в прошлом фигуристка, а спортсмены всегда найдут точки соприкосновения, поэтому снялся. В кино опыт у меня есть, как и в различных реалити-шоу и много где еще, но вот в клипе — по-моему, в первый раз. И роль, пусть и эпизодическая, но интересная. Познакомился с Андреем Гайдуляном, он замечательный актер, мы репетировали, и фраза про колбаску, вошедшая в финальную версию клипа, была придумана мной. Сейчас получаю удовольствие от вау-эффекта, песня заводная, хоть я и являюсь поклонником более тяжелой музыки. Но уже давно, так или иначе находясь в шоу-бизнесе, понимаю, что без попсы родимой — никуда.

— На слив фото с Анной как отреагировали?

— Мы вкусили эти прелести по полной. Кто-то сфотографировал, объявили о нашем с Анной романе, что, конечно, полная ерунда, потому что мы действительно только друзья. Я не слежу за личной жизнью Семенович, но знаю, что у нее все в порядке на этом фронте.

— По сравнению с кино и телевидением съемки в музыкальном клипе чем-то отличались?

— Это была все-таки, скорее, сериальная мизансцена. Но я раньше снимался и в кино, в том числе, пусть и в эпизоде, но у моей прекрасной подруги и великого, не побоюсь этого слова, режиссера Аллы Суриковой в «Любовь и сакс», там я сыграл маленькую роль. Поэтому когда некоторые знакомые артисты начинают важничать, а такое бывает довольно часто, я им, пусть и нескромно прозвучит, говорю: «Ребята, картинах Суриковой снимались Олег Табаков, Лев Дуров, Андрей Миронов, Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Сергей Юрский. Вот мы все снимались у Суриковой. А вы снимались у нее? Нет? Вот когда сниметесь, тогда мы с вами и поговорим, актеришки!». Безусловно, это говорится как шутка.

— А если предложат большой метр с приличным объемом съемочного времени, готовы будете вписаться?

— Часто предлагают сыграть себя, но камео все-таки стоит денег. Другой вопрос, что если роль будет, даже неважно какого плана, но интересная — соглашусь и не буду смотреть на бюджет, потому что играть Губерниева это одна история, а роль — совсем другая. Поэтому за это лето я снялся в нескольких сериалах и реалити-шоу, съемочная жизнь бьет ключом, плюс различные Youtube-проекты, хожу на ТНТ, недавно был у Азамата Мусагалиева. Так что грех жаловаться на отсутствие приглашений и проектов. Но если раньше, например, я очень хотел попробовать себя в театре, то сейчас уже остыл, потому что каждый должен заниматься своим делом. Так, актерство для меня хобби и, скорее, что-то забавы для.

— Почему?

— Я дважды был ведущим «Золотого орла» и официально был признан Никитой Михалковым и его коллегами лучшим ведущим этого мероприятия за всю его историю. И когда спросил Михалкова, почему, он сказал: «Ты не хотел покрасоваться перед режиссерами, как многие артисты, ты выполнял работу ведущего». Поэтому меня всегда умиляет, когда актеры хотят что-то вести, и в этом плане я конкуренции совсем не боюсь, потому что я профессиональный ведущий, и я не лезу в актеры. А вот когда артисты хотят что-то делать как ведущие, то сразу понятно, что далеко не у каждого это будет получаться. Я вел мероприятия в паре с огромным количеством актрис, но если брать по-настоящему крутых партнерш, то это Аня Ковальчук и Настя Макеева — прекрасные и очень разные актрисы, которые действительно могут себя реализовать в работе ведущих. Поэтому я все-таки хочу раздвигать рамки спортивного репортажа, работая на «Матч ТВ» и получая удовольствие от этой работы, плюс заниматься чем-то еще.

— Вы упомянули такую вещь как камео. Губерниев в кадре, неважно где, на ТВ, в кино или в клипе, но именно в роли себя, и Губерниев в жизни — это разные люди?

— Да нет, я вообще такой, громкий, сам по себе. И сейчас, когда идешь по улице, и дня не проходит, чтобы люди не начали скандировать вслед «Ро-сси-я, Ро-сси-я!». Это стало уже узнаваемым брендом, и самое интересное, что это пошло не от моих эфиров — само собой разумеется, что я болею за свою страну и наших спортсменов, — а от многочисленных пародий. И как раз когда ты исполняешь камео, режиссеры требуют утрировать некоторые вещи — быть громче, чем обычно, на грани пародии. Но ничего страшного в этом нет, потому что современная жизнь диктует зачастую именно такие рамки телевизионного, эфирного поведения. Все крутится вокруг шоу.

— Так не выходит ли, что тот Губерниев, которого видят люди на экране, очень сильно отличается от Губерниева, которого видят ваши близкие?

— Нет, не отличается. Я не играю роль, я просто живу полноценной жизнью, часто громкий, иногда тихий, остро реагирующий на какую-то несправедливость. Никаких сильных изменений не происходит. Более того, в последнее время, занимаясь спортом и слушая при этом аудиолекции про историю нашей страны, про какие-то непростые эпизоды в этой истории, я начал еще больше ценить момент. Мне скоро 46 лет, но чувствую я себя на двадцать с небольшим. Поэтому жить хорошо, жить вкусно, хотя и временами непросто. Но на самом деле все очень интересно, и поэтому сейчас, вступая в пору расцвета, хочется жить и работать, скандируя «Ро-сси-я!».

— Возвращаясь к клипам. Учитывая, что любите музыку потяжелее, у кого готовы сняться бесплатно, просто потому, что для вас самого будет почетно оказаться у них в клипе?

— Артур Беркут, «Кипелов», «Ария», «Мастер», «Черный кофе», «Легион», «Бони НЕМ» и так далее. Все они мои хорошие друзья, и если нужно будет ребятам помочь — я с удовольствием это сделаю. Ну в конце концов, можно пойти дальше. Я дружу с Колей Фоменко, Валерой Сюткиным, Женей Маргулисом, Лешей Романовым, Сергеем Мазаевым. Масса, масса артистов. И у Семенович, я, кстати, тоже бесплатно снялся, чтобы вы понимали, это абсолютно дружеская история. Она попросила — я согласился. Спортсмены вообще должны помогать друг другу и артисты, кстати, тоже. Но я думаю, что если мне предложат сняться Басков или Киркоров — ну что я, буду с них деньги просить? Но и если я их попрошу — они тоже придут. Это очень важная история взаимовыручки, артисты — люди очень благодарные. И такие люди, как Филипп, Коля, если не будут на гастролях, если окажутся свободны и мне что-то будет нужно, они обязательно придут и помогут, я это знаю совершенно точно. В публичном поле то же самое — вспомните историю, как очень многие из вышеперечисленных артистов поддерживали наших лыжников, причем по дружеской просьбе, и люди потом на самом деле интересовались, что бы ни говорила президент федерации лыжных гонок России.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

— А что не так с лыжными гонками?

— А вы посмотрите, какая сейчас движуха вокруг фигурного катания, вокруг чемпионата России по летнему биатлону, а вокруг лыж — тишина. И мне очень жалко, что по-прежнему никто не понимает, что для того, чтобы девушки и парни становились звездами, нужен хороший шум. Он не обязательно должен быть отрицательным, связанным с шоу-бизнесом, но нужен сам факт такого шума для привлечения внимания, новых людей, популяризации и так далее. Тишина в спорте, которая сейчас имеет место, совершенно не способствует ни силе спортсмена, ни его популярности. Нужно шоу, нужны ветер и огонь.

— О тишине в спорте. Нервничаете по поводу перспектив предстоящей зимы? Первые этапы Кубка IBU уже отменили.

— За биатлон я вообще спокоен, потому что если не получится в декабре выступать в Европе, то наши спортсмены поедут на Кубок России, и эти соревнования будут иметь очень хорошую привлекательность.

— Ну хорошо, а если Кубок мира будет, но без зрителей на трибунах, насколько такой формат жизнеспособен?

— Сейчас уже вообще никто не говорит о зрителях. В Швеции их, например, и так немного. Я сторонник того, чтобы собраться в одном месте, например, в Эстерсунде, на месяц и проводить там соревнования, решая задачи показа и рекламы спонсоров биатлона, пускай и без зрителей. Мы уже опробовали формат биатлона без зрителей в Контиолахти. Конечно, это не очень весело, но спортсмены бегут, трансляция идет, все ее смотрят. Другой вопрос, что футбол это социальная функция, это понимают все и в стране, и в мире, а остальные виды спорта пока такой функции не выполняют.

— IBU опубликовал новые правила для журналистов, там все непросто.

— Если поедет хоть один наш спортсмен, поедем и мы с журналистской бригадой. Возьмем пару камер, одну отдадим в мужскую команду, другую в женскую и будем писать интервью на удаленке. При этом мы будем, как обычно, жить в одном отеле, потому что всегда так живем, и я, честно говоря, не очень понимаю, к чему все эти разграничения. Но если правила есть, то мы будем их соблюдать, мы все уже продумали. Еще раз повторю — если спортсмены поедут, то и журналисты тоже.

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