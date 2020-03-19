«У меня образ человека, который мечется между интернетом и настоящей жизнью». Александр Самарин — о планах и стартах, которые хочется забыть

Мотивация «прыгать через голову» и мысли об Олимпиаде.

Мотивация «прыгать через голову» и мысли об Олимпиаде.

Минувший сезон для Александра Самарина — прошлогоднего вице-чемпиона Европы в мужском одиночном катании — выдался неоднозначным. В первой половине он стабильно финишировал в первой четверке на международных турнирах, выиграл медали этапов Гран-при. На французском этапе Саша превзошел в одной из программ самого Нейтана Чена по технической оценке, а на «Ростелекоме» наш фигурист возглавил весь русский пьедестал.

Но в Граце Самарину, увы, не удалось показать свой максимум, и сезон для него завершился. По словам Александра, они с тренерами перевернули эту страницу и начали готовиться к новым свершениям. Тем более что ситуация с отменой всех массовых мероприятий способствует полному сосредоточению на тренировках.

Во время последнего шоу, в котором Самарин успел поучаствовать до карантина, он встретился с корреспондентом «Матч ТВ» и рассказал о ключевых моментах своих последних выступлений.

Читайте в этом материале:

какие у Александра отношения с соперниками из сборной

почему он любит стартовать в статусе лидера

как усложнять мужское одиночное катание кроме элементов ультра-си

почему на февральском турнире в Таллине Самарин катал старую произвольную программу под новую музыку

какой вариант отдыха для спортсмена лучший

— Несколько месяцев назад, когда я разговаривала с хореографом Никитой Михайловым на этом же катке, он охарактеризовал вас так: «Саша Самарин — человек молчаливый и спокойный. Он как военный: делает все, что ты ему скажешь, без лишних споров. Мало болтает, много работает — до упора, пока не достигнет результата. Он доверяется тренеру и хореографу». Справедливое описание?

— Все абсолютно верно, только в последнее время я болтать больше стал.

— Тогда расскажите о сюжете своей произвольной программы минувшего сезона. Она явно посвящена теме двуликости человека, даже каким-то параллельным жизням.

— Это история борьбы с социальными сетями. Сегодня люди проводят слишком много времени в виртуальном мире и мало — в реальном. У меня образ человека, который мечется между интернетом и настоящей жизнью. Ставил программу Коля Морозов. Музыка (Apashe «Good News». — «Матч ТВ») очень классная, необычная, такую еще никто не использовал на льду. Однако в течение сезона мы с тренерами поняли, что я не выкатываю программу, поэтому решили от нее отказаться. На последнем своем старте я исполнял новую произвольную.

— Самая ценная для вас медаль на данный момент?

— Если по статусу, то, конечно же, серебро прошлогоднего чемпионата Европы. А в эмоциональном плане у меня нет градации. Просто есть старты, которые хорошо запоминаются, а есть те, которые стараешься забыть.

— В этом сезоне в серии Гран-при оба ваших старта были интересные. Во Франции вы заняли второе место, но стояли на пьедестале рядом с мировой звездой Нейтаном Ченом. В России вы стали безоговорочным лидером и слушали родной гимн вместе с товарищами по команде (Дмитрий Алиев завоевал серебро, Макар Игнатов — бронзу. — «Матч ТВ»). Какой из этих двух моментов ценнее для вас?

— Победа всегда дороже оценивается, поэтому московский этап. Он был и тяжелее в эмоциональном плане, так как решался вопрос выхода в финал Гран-при. Здорово, что мы с ребятами мощно откатались и достойно представили нашу страну! Я дружу с Димой, Макаром и их тренерами. Мы порадовались друг за друга.

— Как думаете, почему в этом году чемпионат Европы сложился для вас неудачно? При том что первую часть сезона вы провели на высоком уровне.

— Оступился. Не получилось сделать то, что я планировал. Да, это неприятно. Но мы уже все обговорили с тренером, проанализировали ошибки и готовимся к следующему сезону.

— Почему вы упростили содержание произвольной программы — вместо флипа прыгнули тулуп?

— Дело в неуверенности. На протяжении сезона флип у меня получался через раз. На тренировках не было проблем, а на стартах случались. Поэтому к чемпионату Европы мы решили убрать нестабильный прыжок, чтобы показать чистое катание. Но, увы, не удалось.

— Какое для вас лучшее психологическое состояние для исполнения произвольной программы: когда короткая удалась и вы в лидерах или когда была ошибка и неудовлетворенность подстегивает?

— Приятнее, когда ты начинаешь в лидерах и надо прыгать «через голову».

— Что сейчас стимулирует каждый день приходить на тренировки? Ведь следующий старт еще далеко.

— Через два года Олимпиада, и сезон перед ней очень важен. Впереди много целей и возможностей. Пока у меня образовалось «окно», важно использовать его для работы, освоить что-то новое. Тренировочный график у нашей команды прежний, я лишь изредка отлучаюсь на поездки.

— Как можно усложнять мужское одиночное катание? Элементы ультра-си — квады и триксели — уже давно освоены, даже девочки их активно показывают. На что еще способно тело фигуриста?

— Развивать катание надо новыми связками, вращениями, позициями и подпрыжками. Есть еще масса неизведанного.

— Кто вас вдохновлял из фигуристов прошлого?

— Не могу сказать, что болел за кого-то конкретно. Просто желал победы всем нашим фигуристам, очень симпатизировал Брайану Жуберу.

— Какие у вас идеи по программам на новый сезон?

— По короткой пока сказать нечего, а дебют новой произвольной уже был в феврале — на турнире Tallink Hotels Cup. Правда, из-за нехватки времени мы успели только поменять музыку. Решили взять композицию «Keeping me alive» Джонатана Роя. Сейчас уже работаем над насыщением образа, и я буду обкатывать новую полноценную постановку. Увидите ее осенью на соревнованиях.

Александр Самарин / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— Будете ли участвовать в ледовых шоу в межсезонье?

— Да, в туре Ильи Авербуха по регионам. Я уже ездил на две премьеры и до конца весны много выступлений планирую. Катаю свой показательный номер «Джокер». (интервью состоялось до отмены всех шоу из-за пандемии коронавируса. — «Матч ТВ») Также очень благодарен Алексею Николаевичу Мишину и Лизе Туктамышевой за приглашение на шоу!

— Как проводите свободное время?

— Вижусь с друзьями, хожу в кино, слушаю музыку, гуляю или просто сижу дома.

— В каком формате вы любите проводить отпуск?

— «Актива» мне и в сезоне хватает. Поэтому на отдыхе хочется просто плавать в море и лежать на пляже.

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