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5 причин, почему мир так любит Алину Загитову

18 мая 12:59
5 причин, почему мир так любит Алину Загитову
Алина Загитова / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Лучшей фигуристке мира — семнадцать!

Она выделяется даже на общем фоне одаренных и богатых медалями российских фигуристок — другой такой чемпионки всего на свете у нас просто нет.

Алина Загитова в свои шестнадцать выиграла золото Олимпиады, чемпионат мира, Европы, России и финал Гран-при, а ещё чемпионат мира среди юниоров и финал гран-при среди юниоров. Все эти титулы покорились Загитовой всего за 3 сезона.

15-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018. Этот сезон стал для нее дебютным. Она успела выиграл финал Гран-при и чемпионат Европы. Через неделю Загитова стартует на первом в карьере чемпионате мира. / Фото: © Reuters

Спортивные успехи, история преодоления и яркая внешность Алины не могли не привлечь внимание всемирно известных брендов. Так она стала амбассадором Puma и Shiseido.

Алина невероятно востребована в японских ледовых шоу, а японцы как никто знают толк в фигурном катании.

Сегодня, 18 мая, фигуристке исполняется 17 лет. Прекрасный возраст, с какой стороны ни посмотри. «Матч ТВ» предлагает вспомнить, за что именно мир так любит Алину Загитову.

Супер-способности в фигурном катании

https://www.instagram.com/p/BtgNyulnl2r/?igshid=1oxj4we2u59d3

Алина — обладательница прыжковой техники, в которой нет проблем с ребрами на флипе и лутце. При этом ее первый прыжок в каскаде достаточно высок, чтобы можно было добавить к нему не более простой зубцовый тулуп, а сложный риттбергер.

Алина первой в мире исполнила абсолютно все прыжковые элементы во второй половине программы. Не будем забывать, что именно эта способность позволила выиграть золотую олимпийскую медаль, когда ее главной соперницей была несгибаемая Евгения Медведева.

Загитова — универсальная фигуристка в плане сбалансированности по технике. Она не только отлично прыгает, но и вращается. Единственной ее проблемой можно было назвать скольжение, но и над ним в последнем сезоне здорово поработали.

Сильный характер

Алина Загитова / Фото: © globallookpress.com

Характер определяется не в моменте — ошибиться может каждый. Характер, как и все большое, видится на расстоянии.

Например, на расстоянии длиной в сезон. Когда ты после одного триумфального турнира выступаешь от раза к разу хуже и хуже — никакая математическая статистика не посчитает высоковероятными твои чистые прокаты на главном старте в году.

Характер — идти вперед и верить в себя вопреки статистике, обстоятельствам, страхам и боли.

Добрая душа

https://www.instagram.com/p/Blm2htVjMaK/?igshid=r6g7s99hcfee

Иногда говорят, что судить о человеке можно по его отношению к животным и детям.

Судите сами: Алина обожает животных, у нее дома живет шиншилла, кошка Ириска и собака Масару — подарок премьер-министра Японии.

Алина никогда не откажет ребенку в улыбке, фотографии и автографе.

Скромность и достоинство

https://www.instagram.com/p/Bvd9kktH4ka/?igshid=cs5c7du1ynyz

Когда смотришь на то, как невозмутимо и натурально Загитова держится на официальных мероприятиях, кажется — ее точно этому где-то специально учили. Тем больше впечатляет, когда понимаешь, что достоинство без заносчивости и скромность без зажатости — естественные качества Алины.

Красота

https://www.instagram.com/p/BxlQsc_J1qU/

Внешность ничего не решает хотя бы потому, что достается человеку просто по факту рождения, без возможности ее коренным образом изменить. И все же если говорить объективно, Алина Загитова удивительно гармонично сложена. Словом, обаяние и красота — грозное оружие, хотя и не такое убедительное, как каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Но больше всего Алину любят за её праздничный, как брызги шампанского, олимпийский прокат «Дон Кихот» в красной с золотом балетной пачке, и за снятое проклятье с программы «Кармен» на чемпионате мира в Сайтаме. Согласитесь, это было феерично.

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