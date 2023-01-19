Стартовал всероссийский конкурс по выбору региональных центров волонтерской программы международного проекта «Игры Будущего»-2024

В марте 2024 года спортивная столица России, город Казань, примет первые в истории Международные соревнования нового формата — «Игры Будущего».

В марте 2024 года спортивная столица России, город Казань, примет первые в истории Международные соревнования нового формата — «Игры Будущего».

Высокий уровень проведения турнира поможет обеспечить международная волонтерская команда, состоящая из порядка 1 500 человек. Более половины из них планируется привлечь из регионов со всей России.

В рамках реализации плана Волонтерской программы, утвержденной в декабре прошлого года Минобрнауки России, Минспортом России и Росмолодежью, объявлен Всероссийский конкурс по выбору центров волонтерской программы Международного проекта «Игры Будущего» 2024 года в г. Казани.

В течение января Организаторы отберут заявки от действующих в стране волонтерских центров, вузов и НКО, готовых выступить партнерами по следующим направлениям совместной работы в 2023–2024 гг.:

— продвижение Международного проекта «Игры Будущего», нового формата соревнований и образа жизни «фиджитал» среди различных возрастных и социальных категорий населения своего региона;

— реализация специальных проектов, направленных на объединение цифровых и физических активностей, видов спорта и образа жизни в формате фиджитал, в том числе через волонтерскую деятельность;

— работа с кандидатами в волонтеры: коммуникационная кампания, рекрутинг, обучение и обеспечение прибытия в Казань для участия в Играх необходимого количества волонтеров по самым различным направлениям деятельности;

— формирование наследия первых в истории Игр Будущего 2024 года и создание нового всероссийского волонтерского фиджитал-движения на базе региональных волонтерских центров Игр.

«В основе волонтерской программы Игр Будущего — принципы открытости и трансграничности, основная цель — развитие фиджитал-движения и формирование эффективной международной команды волонтеров, а также создание наследия турнира. Для этого и привлекаются волонтеры из различных стран мира и всех субъектов Российской Федерации.

Волонтерская программа Игр направлена на максимально широкую аудиторию: на студентов, «серебряных волонтеров» и работающее население. Это способствует вовлечению людей всех возрастов и национальностей в волонтерскую деятельность для масштабного продвижения нового спортивного движения и образа жизни», — рассказала директор по работе с персоналом турнира «Игры Будущего» Екатерина Григорьева.

По итогам конкурса организаторы планируют сформировать сеть центров волонтерской программы Игр Будущего, отобрать порядка 30 центров во всех регионах страны для продвижения проекта и создания максимально открытых и комфортных условий для участия волонтеров из России в подготовке и проведении новых соревнований международного формата.

«Уверен, что нам снова, как и последние 10 лет при реализации волонтерских программ и проектов, удастся поработать с наиболее прогрессивными и инициативными волонтерскими организациями, действующими на территории страны, для продвижения нового спортивного направления, а также отбора действительно достойных и мотивированных волонтеров, которые, как часть проекта, помогут в проведении мероприятия Игры Будущего — нового формата соревнований на стыке физических и цифровых возможностей. Речь идет о 800 волонтерах из России из общего числа в 1,5 тысячи добровольных помощников, которых мы планируем набрать», — отметил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Конкурс проводится АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и АНО «Агентство развития компьютерных видов спорта» при поддержке Минобрнауки России, Минспорта России, Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров.

Подробности и условия участия в конкурсе размещены на портале «Добро.ру» по адресу: https://contests.dobro.ru/gamesoffuture.

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