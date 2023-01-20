Уже в эти выходные, 21 января, состоится открытый отборочный турнир на Фиджитал Игры по Warface, которые пройдут 9–10 февраля в Казани.

Уже в эти выходные, 21 января, состоится открытый отборочный турнир на Фиджитал Игры по Warface, которые пройдут 9–10 февраля в Казани.

Четыре победителя квалификации заработают путевки в столицу Татарстана, где поборются за право стать первым в истории фиджитал-чемпионом по Warface и выиграть главный приз в размере 500 тысяч рублей.

Отборочный турнир пройдет за один день — 21 января. Все матчи, за исключением ¼, будут сыграны в онлайне в формате bo1, а четвертьфиналы — в bo3. Команды, прошедшие в полуфинал, заработают квоты на Фиджитал Игры в Казани, куда поедут за счет организаторов ивента.

Основной этап соревнования пройдет в формате фиджитал в Казани на площадке Kazan Expo. Формат фиджитал предполагает, что вначале участники сразятся в Warface на компьютере, а затем продолжат сражение на реальной площадке в Лазертаге.

Общий призовой фонд чемпионата составит миллион рублей, часть от которого получат все четыре финалиста.

Распределение призового фонда:

1 место: 500 000 рублей;

2 место: 250 000 рублей;

3 место: 170 000 рублей;

4 место: 80 000 рублей.

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