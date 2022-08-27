Рапиристки Московской области одержали победу в финале Спартакиады сильнейших

Женская сборная Московской области по фехтованию на рапирах выиграла первую Всероссийскую Спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года, одержав волевую победу в финале над командой Курской области.

В решающем матче Анна Соловьева, Айла Мамедова, Лейла Пириева и Ксения Глебова победили соперниц из города Курчатов Курской области (Полина Козаева, Кристина Самсонова и Виталина Анащенкова и Анастасия Безносикова) на приоритете со счетом 44:41. По ходу встречи подмосковная команда уступала девять уколов, но в двух заключительных боях Пириева и Соловьева отыграли отставание и довели матч до итоговой победы. Пириева, накануне выигравшая в личном первенстве, стала двукратной победительницей Спартакиады.

Командные соревнования в женской рапире завершили программу турнира по фехтованию в рамках Спартакиады, который прошел в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой.