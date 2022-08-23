Новосибирские саблистки с Лохановой в составе выиграли Спартакиаду

Женская сборная Новосибирской области по фехтованию на саблях выиграла всероссийскую Спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
Алина Михайлова, София Лоханова (Позднякова), Анастасия Шорохова заняли первое место в командных соревнованиях, в финале одержав победу над сборной Москвы (Ольга Никитина, Евгения Подпаскова, Светлана Шевелева, Анастасия Баженова) со счетом 45:40. Лоханова накануне уступила золото Спартакиады в личных соревнованиях, проиграв в финале Яне Егорян.
Бронзовые награды завоевали саблисты из команды «Москва‑2» — Влада Плеханова, Вероника Булукова, Дарья Дрозд, Алина Пастухова.
Соревнования по фехтованию в рамках Спартакиады проходят в Москве с 22 по 27 августа. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей в трех видах оружия.