Международный день бокса на Красной площади. Рекордная тренировка под руководством Джонса и #ЯНАМАТЧЕ. Live
Фото: © ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
Сегодня в Москве стартует грандиозное празднование Международного дня бокса. «Матч ТВ», конечно же, не мог пропустить это событие.
Сегодня в Москве стартует грандиозное празднование Международного дня бокса. «Матч ТВ», конечно же, не мог пропустить это событие.
- Празднование Международного дня бокса на Красной площади пройдет 21–22 июля
- В воскресенье стартует самая массовая единовременная боксерская тренировка в мире, которая попадет в Книгу рекордов Гиннесса. А уже на следующий день намечено грандиозное боксерское шоу
- Великий Рой Джонс-младший также будет присутствовать на событии и проведет ту самую рекордную тренировку
- Также на Красной площади будет работать наша будка гласности. Приходи - и смотри себя на "Матче"!