Международный день бокса на Красной площади. Рекордная тренировка под руководством Джонса и #ЯНАМАТЧЕ. Live

Сегодня в Москве стартует грандиозное празднование Международного дня бокса. «Матч ТВ», конечно же, не мог пропустить это событие.

Сегодня в Москве стартует грандиозное празднование Международного дня бокса. «Матч ТВ», конечно же, не мог пропустить это событие. Празднование Международного дня бокса на Красной площади пройдет 21–22 июля

В воскресенье стартует самая массовая единовременная боксерская тренировка в мире, которая попадет в Книгу рекордов Гиннесса. А уже на следующий день намечено грандиозное боксерское шоу

Великий Рой Джонс-младший также будет присутствовать на событии и проведет ту самую рекордную тренировку

Также на Красной площади будет работать наша будка гласности. Приходи - и смотри себя на "Матче"! Открыть видео Прямая трансляция: Открыть видео Онлайн: