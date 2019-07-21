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Международный день бокса на Красной площади. Рекордная тренировка под руководством Джонса и #ЯНАМАТЧЕ. Live

14:00
Международный день бокса на Красной площади. Рекордная тренировка под руководством Джонса и #ЯНАМАТЧЕ. Live
Фото: © ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
Сегодня в Москве стартует грандиозное празднование Международного дня бокса. «Матч ТВ», конечно же, не мог пропустить это событие.
  • Празднование Международного дня бокса на Красной площади пройдет 21–22 июля
  • В воскресенье стартует самая массовая единовременная боксерская тренировка в мире, которая попадет в Книгу рекордов Гиннесса. А уже на следующий день намечено грандиозное боксерское шоу
  • Великий Рой Джонс-младший также будет присутствовать на событии и проведет ту самую рекордную тренировку
  • Также на Красной площади будет работать наша будка гласности. Приходи - и смотри себя на "Матче"!
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