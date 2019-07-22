Чудинов нокаутировал аргентинца и завоевал чемпионский титул на Красной площади. Видео боя
Эзекьель Освальдо Мадерна и Федор Чудинов / Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Бывший чемпион WBA (Super) во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и аргентинец Эзикьель Мадерна провели бой в сердце столицы. На кону был пояс WBA Continental. Этот поединок возглавил вечер бокса в Москве.
Бывший чемпион WBA (Super) во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и аргентинец Эзикьель Мадерна провели бой в сердце столицы. На кону был пояс WBA Continental. Этот поединок возглавил вечер бокса в Москве.
- Бой прошел в рамках Международного дня бокса на Красной площади
- Россиянин одержал победу нокаутом. Бой завершился в 8-м раунде
- Чудинов и Мадерна показали одинаковый вес перед поединком — 76,2 кг
- Статистика побед/поражений до боя: Мадерна — 26/5, Чудинов — 20/2
Видео боксерского вечераОткрыть видео
Комментарии экспертов в эфире «Матч ТВ»
— Не было динамики, было сложно подстроиться под аргентинца. Последний удар не был сильным, но правило бокса: падают от «невидимых» ударов, — прокомментировал схватку Дмитрий Пирог. — Видно, что удар оказался с последствиями, аргентинец сплевывал кровь.