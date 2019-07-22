МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
live
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Бокс/MMA

Чудинов нокаутировал аргентинца и завоевал чемпионский титул на Красной площади. Видео боя

19:39
Чудинов нокаутировал аргентинца и завоевал чемпионский титул на Красной площади. Видео боя
Эзекьель Освальдо Мадерна и Федор Чудинов / Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Бывший чемпион WBA (Super) во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и аргентинец Эзикьель Мадерна провели бой в сердце столицы. На кону был пояс WBA Continental. Этот поединок возглавил вечер бокса в Москве.
  • Бой прошел в рамках Международного дня бокса на Красной площади
  • Россиянин одержал победу нокаутом. Бой завершился в 8-м раунде
  • Чудинов и Мадерна показали одинаковый вес перед поединком — 76,2 кг
  • Статистика побед/поражений до боя: Мадерна — 26/5, Чудинов — 20/2

Видео боксерского вечера

Открыть видео

Комментарии экспертов в эфире «Матч ТВ»

— Не было динамики, было сложно подстроиться под аргентинца. Последний удар не был сильным, но правило бокса: падают от «невидимых» ударов, — прокомментировал схватку Дмитрий Пирог. — Видно, что удар оказался с последствиями, аргентинец сплевывал кровь.

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+