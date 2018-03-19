В Кении бардак с допинг-контролем. Жертвами стали русские спортсмены

14 марта антидопинговое агентство Кении (ADAK) выпустило пресс-релиз по поводу того, что на территории страны действуют фальшивые инспекторы допинг-контроля.

Эти люди «маскируются» как сотрудники ADAK или IAAF и собирают пробы у спортсменов на территории Кении.

Случившееся было бы какой-то чужой проблемой, но дело в том, что несколько ведущих российских легкоатлетов находятся на сборе в Кении. И как раз недавно их проверяли на допинг очень странные люди. Мы связались с нашими спортсменами и узнали подробности истории.

Андрей Савин, тренер и муж Ксении Савиной, бронзового призера чемпионата России на 800 метров:

– 12 марта в 6 утра к нам приехала группа людей, представившихся инспекторами допинг-контроля, работающими в IDTM - международной организации, которая занимается сбором проб. Смутили несколько вещей. Во-первых, удостоверение сотрудника IDTM было показано на экране телефона. Физически документа нам не предъявили. Во-вторых, насторожило неаккуратное обращение с пробой крови, взятой у моей супруги. После того как кровь оказалась в пробирке, медицинский сотрудник начал ее резко встряхивать, а это вообще-то недопустимо. В-третьих, чувствовалась неопытность девушки, которая должна была наблюдать за тем, как Ксения сдает мочу. В-четвертых, сейчас все протоколы допинг-контроля заполняются на планшетах, от бумажных форм отошли. А тут у них удостоверение в электронном виде, а протоколы старые, бумажные.

– Что вы сделали, оказавшись в этой ситуации?

– Сфотографировали все документы, отправили их в соответствующие структуры, ВФЛА и ADAK. Последние сказали, что этого человека не знают и о проверке им ничего неизвестно. ВФЛА отправила запросы уже в остальные инстанции.

Никита Высоцкий, член сборной России, МСМК:

– Ну а какие были варианты? Отказаться сдавать? Это потенциальная дисквалификация на четыре года. Да и в шесть утра куда ты дозвонишься, чтобы что-то проверить? Конечно, все сдали. Кроме того, меня смутил момент, что этого человека, который представился сотрудником IDTM, я видел несколько дней назад, сопровождавшим Дэвида Рудишу, олимпийского чемпиона и рекордсмена мира на 800 метров. Учитывая, что Рудиша местный, да еще и звезда мирового уровня, я подумал, что посторонних людей рядом с ним не должно было оказаться. Ранее, когда меня проверяли, удостоверения всегда показывали в оригинальном виде. Ну и с момента забора проб прошла уже неделя, результаты крови давно должны были появиться в системе ADAMS.

Зачем?

Если это не какая-то ошибка, а действительно мошенники, то напрашивается только один сценарий: последующий шантаж якобы положительным результатом пробы с вымогательством денег у спортсменов за «решение вопроса».

«Матч ТВ» продолжает следить за ситуацией, на данный момент официальных подтверждений легитимности проверки наших легкоатлетов не публиковалось. Мы отправили запрос Томасу Капдевилле, чья подпись стоит под документом, однако ответа пока не получили.

Фото: instagram.com/nick_vysotskiy, «Матч ТВ»