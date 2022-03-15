Трафик допинга превышает даже наркотрафик. Проблема актуальна и для России

Речь о миллиардах долларов.

Речь о миллиардах долларов.

На прошедшей неделе недалеко от Малаги испанская полиция накрыла подпольную лабораторию, где конфисковали более 125 тысяч доз допинговых субстанций, сырье для которых в основном поступало из Китая и Турции, а упаковочные материалы — из Нидерландов и Великобритании. Там же, в Испании, два года назад, каталонская полиция конфисковала полтора миллиона доз запрещенных в спорте веществ, включая гормон роста, общей стоимостью порядка миллиона евро.

Рынок запрещенных субстанций уже давно, по данным различных источников, обогнал торговлю наркотиками по годовому объему выручки. Итальянец Алессандро Донати еще в 2007 году называл цифру 50 миллиардов долларов, и нет никаких признаков, что ситуация изменилась в лучшую сторону, достаточно посмотреть на новости о полицейских рейдах в Европе.

Истории с оборотом допинга могут казаться оторванными от российских реалий, но это совершенно точно не так — мы являемся частью глобальной проблемы и решать ее должны точно так же, как и другие страны.

Цифры и суммы

В июле 2019-го Европол завершил совместную операцию «Вирибус», в которой участвовали правоохранительные органы 32 государств. Большая часть операции прошла в Италии; одной из стран, где проводились отдельные мероприятия, стала Украина. Итоги: конфискованы 3,8 миллиона упаковок допинговых препаратов, задержаны 17 организованных групп, занимавшихся производством, оборотом и продажей, обнаружены девять подпольных лабораторий, арестованы 234 подозреваемых.

В конце 2021 года огласили итоги операции «Щит 2», также проведенной Европолом во Франции, Финляндии, Греции и Италии в период с апреля по октябрь. Целью операции были не только субстанции, запрещенные в спорте, но и поддельные медицинские препараты, в том числе «лекарства» от коронавируса. Итоги: общий объем конфиската составил более 25 единиц препаратов стоимостью порядка 63 миллионов евро, арестовали 544 подозреваемых, закрыли пять подпольных лабораторий.

Анализ 409 образцов конфиската, собранного полицией в Италии в 2017–2019 годах, показал, что БАДы и подделки под аптечные лекарства отличаются крайне низким фармацевтическим качеством: в небольшой части из них вообще не было заявленных действующих веществ, но гораздо опаснее то, что большая часть содержала незадекларированные примеси, в том числе допинговых субстанций. Авторы исследования связывают это с низким качеством производства и плохой очисткой производственных линий.

Думаю, этого достаточно, чтобы понять, насколько обширной является проблема.

Что в России?

Ни в одном из указанных выше мероприятий Европола Россия не участвовала, но это не значит, что у нас подобный рынок отсутствует или он заметно снижен.

Строго говоря, отслеживать торговлю запрещенными субстанциями должны РУСАДА и МВД, действуя вместе. Вторым не очень интересны случаи, когда речь идет о препаратах, не включенных в список сильнодействующих веществ (СДВ), а вот обязанностью первых является препятствование обороту всех тех субстанций, которые отнесены к допингу.

Спецификой России является то, что часть рецептурных в Европе препаратов, например гормон роста, у нас можно купить свободно через официальные интернет-аптеки. Однако все остальное на рынке присутствует, достаточно посмотреть предложения на ряде сайтов, даже не прячущихся в Даркнете: там и кленбутерол, и гормон роста, и пептиды, и антиэстрогены, и много чего еще. Отдельная ниша — подделки под известные бренды спортивного питания. Этот рынок значительно вырос после 2014 года, когда рост курса валюты привел к значительному подорожанию американских оригиналов. Спрос нужно было удовлетворять, часть потребителей привыкли покупать определенные марки, но цена привоза их из США стала слишком высокой. В итоге на полках появились подделки, отличить которые зачастую очень и очень сложно.

Эти предтреники создали в РФ нереальную, огромную проблему уже для тех спортсменов, кто сдавал допинг-контроль. На упаковках данных препаратов упоминание запрещенных субстанций либо отсутствовало, либо было искажено. В результате спортсмены, даже проверяя состав на сайте РУСАДА или аналогичных сервисах, не могли определить наличие запрещенной субстанции, начинали прием, сдавали пробу и получали обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Существует и более серьезная проблема, касающаяся уже действительно опасных веществ. Простой поиск в интернете говорит, что в России до сих пор можно достаточно свободно купить динитрофенол — препарат, способный отправить человека, желающего похудеть, в могилу. Когда-то очень давно, сто лет назад, в США заметили, что грузчики, работавшие с мешками, содержащими данную субстанцию, резко худели. Причиной стало то, что порошок из мешков впитывался через кожу, когда груз взваливался на плечо, и попадал в организм. Несколько лет после этого динитрофенол даже назначался за океаном как лекарство от ожирения, пока не вылезли кошмарные побочные эффекты, начинающиеся с катаракты и заканчивающиеся летальным исходом. Медицинское использование динитрофенола было запрещено, но как химическая субстанция он остался на рынке, где присутствует и в наши дни. В какой-то момент о веществе вспомнили, и оно начало предлагаться как нелегальный жиросжигатель, представляющий опасность уже даже не для профессиональных спортсменов, у которых нет необходимости в подобных препаратах, а для простых людей, насмотревшихся на красивые тела «инфлюэнсеров» от фитнеса в инстаграме.

Борьба с подобными предложениями в России значительно осложнена тем, что большая часть субстанций, запрещенных в спорте, не включена в списки сильнодействующих веществ, даже если мы говорим о совершенно подпольном допинге. Да, стероиды в СДВ есть, а вот, например, лигандрол — нет. В результате лигандрол предлагается в интернет-магазинах совершенно свободно, и не в каких-то подпольных, а на крупнейших онлайн-площадках.

Что делать?

Очевидно, что WADA, как бы ни ругали эту организацию в России в последние годы, запрещает субстанции не просто так. Да, запрет мельдония вызывает вопросы, как и ряда других субстанций, но большая часть Запрещенного списка — препараты, которые даже в медицинской практике назначаются строго по показаниям и с соответствующим графиком приема, последующей диагностикой, корректировкой либо отменой лечения, порой — заменой терапии на более «легкую». Но когда мы говорим о доступности этих же самых препаратов всем желающим через аптечную сеть или интернет-площадки — это уже проблема. Самостоятельный прием не по медицинским показаниям с целью потери веса или какой-то иной создает колоссальные риски для здоровья любого человека.

Именно поэтому необходима совместная работа антидопинга, Минздрава и МВД по отсечению возможностей приобретений такого рода субстанций через аптечную сеть (введение и контроль строго рецептурной практики), но главное — очередной пересмотр списка СДВ с включением в него всего, что упомянуто в Запрещенном списке и не одобрено Минздравом для использования на территории РФ. Это, как минимум, сильно сократит количество предложений на рынке, что уже станет пусть небольшой, но победой.

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