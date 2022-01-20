В Китае обнаружили мутацию гена. Она позволяет избегать дисквалификации за ЭПО

Вопрос в том, как часто она встречается в России и остальном мире.

Вопрос в том, как часто она встречается в России и остальном мире.

Количество положительных проб на ЭПО, взорвавшее мир спорта накануне Олимпиады в Токио, сложно подсчитать. Самым громким по международным меркам был случай Блессинг Окагбаре, о подробностях которого я недавно писал, и там, без сомнений, речь идет о намеренном использовании допинга.

Российский спорт тоже это почувствовал, во всяком случае триатлон уж точно — сразу двое спортсменов, Игорь Полянский и Александр Брюханков, были дисквалифицированы из-за проб со следами ЭПО, причем Полянский после сдачи пробы успел выступить на ОИ.

Однако закончились Игры, и 6 октября WADA выпустило новый технический документ, описывающий более жесткие требования для лабораторий касательно процедуры проверки проб именно на ЭПО. Документ называется очень сложно: «Гармонизация анализа и отчетности по эритропоэтину (EPO) и другим агонистам рецепторов ЭПО (ERAs) с помощью аналитических методов электрофореза в полиакриламидном геле (PAGE)». Сокращенно — TD2022EPO. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года, и, казалось бы, это достаточно стандартная ситуация: новый год, новый пакет антидопинговых документов. Но важно то, чего коснулись изменения.

Добавилось приложение «B», где описывается сценарий, делающий возможным ложноположительный результат теста. То есть ситуацию, когда спортсмен допинг не применял, но лаборатория видит это иначе.

Речь идет о так называемом NM_000799.4:c.577del, варианте мутации гена ЭПО, который встречается у незначительного (менее одного процента) количества представителей населения Восточной Азии. Казалось бы, ну да, может такое быть, какие только в Азии мутации не встречаются, исходя из количества и плотности населения. Но есть ряд моментов.

Научной работой, вынудившей WADA внести изменения в требования по определению ЭПО, стало исследование антидопинговой лаборатории КНР, результаты которого были опубликованы в ноябре 2021 года в рецензируемом журнале «Drug test and analysis». Понятно, что материалы эти стали доступны WADA гораздо раньше.

Китайцев заинтересовало, может ли новый метод определения ЭПО, называемый SAR-PAGE и позволяющий находить следы этого допинга намного дольше, чем методы, использовавшиеся ранее, давать ложноположительный результат из-за определенной генной мутации. Теоретически это было возможно, оставалось проверить на практике.

Были собраны 5656 образцов плазмы и сыворотки крови, их здоровые индивидуумы представили в рамках программы проверки здоровья (тут даже непонятно, являлись ли они добровольцами или просто сдали кровь, не зная, что с ней будут делать). Все эти образцы проверили по SAR-PAGE, методологии определения ЭПО, и выделили из них 22, которые, будь эти люди спортсменами, объявили бы положительными. Девять человек из сдавших данные образцы уже привлекли как добровольцев к длительному исследованию — те сдавали образцы крови и мочи на протяжении восьми недель.

Результат исследования, сильно упрощая, показал, что при наличии подобной мутации «чистый» человек на допинг-контроле выглядит, как нарушитель антидопинговых правил, использовавший ЭПО. На это указывают и пробы крови, и пробы мочи.

Частота мутации среди представителей Восточной Азии — 0,39%. Мутировавший ЭПО кодируется 27-ю дополнительными аминокислотами по сравнению с обычным, при этом его молекулярный вес и показатели при допинг-контроле идентичны, то сть неразличимы.

Ну, опять же — Азия, 0,39%, при чем здесь весь остальной мир? Локальный случай, 22 человека из более чем пяти тысяч.

Во-первых, нормальных данных по распространению этой мутации среди европейцев или, что важнее, населения России нет. Мы не знаем точно, больше у нас таких людей или меньше, чем в Китае. Может быть, их и вообще нет, но и это утверждать нельзя.

Во-вторых, не существует исследования о том, влияет ли подобная мутация на спортивные показатели, то есть может ли спорт стать своего рода системой естественного отбора, где людей с такой мутацией будет больше, чем в популяции в среднем.

Ну и, наконец, в третьих — а кто-нибудь будет проверять тех, кого уже дисквалифицировали за ЭПО за последние, например десять лет, на предмет наличия такой мутации? Кто-то попробует сделать все, чтобы среди сотен пойманных найти пусть даже одного невинно пострадавшего?

Подобные истории, когда развитие науки показывает, что в допинг-контроле могли быть ошибки и судьбы спортсменов могли быть покалечены несправедливо, не приводят ни к чему, кроме правки документов и рассмотрения новых дел по новым правилам. Но никто никогда не предлагает оглянуться назад. А это полезно было бы сделать.

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