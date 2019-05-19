«Второе дыхание само по себе не запускается, надо прикладывать усилия». В Москве прошел знаковый велофестиваль

Жаркий репортаж «Матч ТВ».

Жаркий репортаж «Матч ТВ».

Сегодня Садовое кольцо было во власти велосипедистов — в Москве прошел масштабный праздник велоспорта для всех возрастов и уровней подготовки.

Праздник получился почти семейным — мало кто приехал в одиночестве, зато дружных компаний и семей даже с детьми было много.

Весенняя Москва прекрасна без вариантов. Солнце льется по фактурным фасадам домов, в воздухе стоит сиреневый аромат. Корреспондент «Матч ТВ» побывала на мероприятии и пообщалась с теми, кто провел день в компании единомышленников и велосипедов, а в награду получил Садовое кольцо и отличное настроение в придачу.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

«Садовое кольцо 2019» прошло в 2 этапа. В 7 утра стартовала полноценная любительская велогонка — серьезное мероприятие с членскими взносами и спортивным желанием стать самым быстрым. Участники соревновались в разных категориях, в зависимости от пола, возраста и преодоленного расстояния.

Максимум — 7 кругов и 109 километров. Минимум — 1 круг и 47 километров.

В 13:00 начался велофестиваль, в котором могли принять участие все желающие.

Участники гонки подготовились к ней основательно — надели специальные костюмы, обувь и защитные шлемы. Еще одним практически обязательным атрибутом стали очки — очень уж солнечным выдалось это майское утро.

Среди участников были люди самых разных профессий, имеющие разный уровень спортивной подготовки. Например, Сергею из Подмосковья 60 лет, и это его первая велогонка:

— Захотелось покататься по Москве, посмотреть на нее с другой стороны, не из окна автомобиля. Удивило меня то, как непросто далась трасса. Проехал 78 километров за 2 часа 14 минут. Я любитель, не профи. Велосипедом увлекся лет 7 назад. Теперь после гонки мне кажется, что надо было больше времени потратить на подготовку.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

Один из велосипедистов-победителей в категории до 60 лет открыл тридцатый подряд велосезон гонкой по Садовому, другой призер участвует в старейшей московской гонке с 1978 года.

Полине — 29 лет, она работает менеджером по подбору персонала в «Яндексе», и это был ее гоночный дебют:

— Прежде я участвовала в соревнованиях по бегу. Несколько лет назад решила, что можно попробовать себя в триатлоне, начала учиться плавать, потом стала кататься на велосипеде.

Первыми эмоциями после финиша была радость, что гонка закончилась (улыбается). В целом все прошло здорово, мне понравилось. 47 км для начала — неплохо, а дальше будет лучше, я уверена.

Мне кажется, что велосипед позволяет отдыхать, в отличие от занятий бегом. Дыхание ровное, ноги почти не устают, при этом ощущение ветра даже больше, чем от бега, и скорость выше. Ощущение — как будто ты летишь.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

Вообще многие участники имеют непосредственное отношение к триатлону. Иногда это даже вопрос преемственности поколений.

Светлане 51 год, и на пробу сил в гонке ее вдохновил сын:

— Сын год назад участвовал в «Айрон Мен» в Барселоне (турнир по триатлону. — «Матч ТВ»). Я впечатлилась и тоже начала этим заниматься. Прошла месячную школу по подготовке.

Проехала сегодня 47 км, заняло это все около 2 часов. Боялась, что не смогу осилить — никогда еще не делала такие продолжительные заезды. Но чувствую себя прекрасно.

Я не очень быстро ехала и видела, как несколько раз падали группы. Толпой, наверное, чуть проще, чем одному, но одному безопаснее.

Главное, что дает фестиваль и гонка людям — позитив. Когда находишься в окружении людей хороших, с добром в душе и занятых делом — сам стараешься этому соответствовать. Через год вернусь сюда обязательно.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

В церемонии награждения принимал участие велогонщик Денис Дмитриев — бронзовый призер ОИ в Рио в спринте. Он ответил на несколько вопросов корреспондента «Матч ТВ».

— Денис, как оцениваете сегодняшнюю гонку?

— Погода не подвела — идеально велосипедная, не холодно и не жарко. Столько людей пришло на гонку, что не может не радовать мой велоэгоизм (смеется). Видно, как людям нравится все происходящее.

— Что, на ваш взгляд, главное в организации таких событий?

— Самое главное — безопасность. Когда проходит такое массовое мероприятие, обязательно должен быть контроль со стороны органов власти — ГИБДД, полиция, медицинские службы.

Важно помнить, что ответственность за всеобщую безопасность лежит на каждом участнике. Нужно уважать друг друга на трассе, не подрезать, обязательно надевать шлем. Я велосипедом владею профессионально, занимаюсь 20 лет. Но даже у меня было несколько случаев, когда шлем реально спасал жизнь. При некоторых падениях он разлетался на 2 части, а голова оставалась целая. Дай бог, чтобы никому из участников защита по прямому назначению не понадобилась, но она должна быть обязательно.

— Какие неочевидные преимущества велоспорта вы могли бы назвать?

— Во-первых, это самая безопасная кардионагрузка. Не хочу обидеть легкоатлетов, но при беге создается ударная нагрузка на позвоночник и колени. Хотя это и минимизируется при правильной технике бега. Велосипед такие ошибки прощает.

Еще это весело, потому что картинка вокруг меняется быстро, заскучать некогда.

В России последние три года отмечается велобум. Я тренируюсь в «Крылатском», у нас там много клубов, и аудитория поклонников вида спорта заметно растет.

Велосипедисты — дружные ребята, это командный спорт. Даже не велотусовка, а велосемья.

Дмитриев, как профи, не зря говорил о безопасности и правилах поведения на треке. Несколько участников все-таки травмировались в ходе гонки. Обошлось, к счастью, без серьезных проблем — отделались легкими ушибами и испугом. Одна из пострадавших гонщиц сказала, что ее подрезали, но все произошло так быстро, что «героя» рассмотреть не удалось. Культура ведения гонки — то, чему нам еще предстоит учиться.

Предприниматели из Москвы Ольга и Максим не новички на круге, но на этот раз они не смогли завершить гонку. И, кажется, только лишь это обстоятельство немного омрачило их настроение:

— Мы сегодня встали в без пятнадцати пять утра — ехали сюда из-за города. Готовились ли особым образом? Макароны ели вечером накануне (смеются).

Максим расстроен, потому что его велосипед сломался и он не смог финишировать. Ольга попала в завал и тоже не сумела закончить, повредив велосипед.

— Как думаете почему столько завалов сегодня?

Ольга: — Скорость высокая, трасса плоская, без подъемов. Одна маленькая ошибка в группе — и привет.

Максим: — В следующем году придем сюда обязательно — надо же как-то брать реванш.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

Еще одна пара участников — 20-летние студенты МГУ Алиса и Расим. В университете — юрфак и факультет международных отношений. В свободное от учебы время — тренировки по триатлону.

— Ребята, каково вам быть практически хозяевами Садового кольца?

Расим: — Мы чувствуем себя очень элитарно (смеется).

Алиса: — Невероятно круто, особенно когда внизу по набережной бежали марафон, и нам сверху это было видно. Такое крутое спортивное единение.

— Что было самое сложное для вас в гонке?

Одновременно: — Встать в 6 утра!

Расим: — Да, пересилить себя, прийти, выйти на старт и открыть второе дыхание. Оно же само по себе не запускается, надо прикладывать усилия.

После гонки пойдем есть. А потом наслаждаться погодой и Москвой.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

Когда все участники заезда финишировали, а организаторы подвели итоги и наградили призеров и победителей, началась вторая часть праздника — велофестиваль. Десятки тысяч людей двинулись от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

На сцене для гостей фестиваля выступали артисты. Еще одним ярким моментом стал конкурс костюмов. Достойных победить кандидатов было много, но больше всего запомнились публике два образа — ставшая победительницей Полина в доспехах Паладина и трансформер Оптимус Прайм — Евгений Пиджеев.

Евгений работает на атомной станции инженером связи, а в свободное время проводит мероприятия как диджей.

Он рассказал корреспонденту «Матч ТВ», что костюм готовил 2 месяца и использовал для него саморезы, сантехнические трубы, фрагмент разделочной доски, крепление для подвесных потолков, велосипедные шлемы и скребки для машины. Больше 3 часов в таком облачении на велосипеде не проедешь — потом начинает болеть спина.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

Для гостей праздника работали площадка для фристайла ВМХ, фудкорты, разные детские активности и спонсорские сервисы по мойке и техническому обслуживанию железных коней.

Среди участников фестиваля было особенно много семей и дружеских компаний. Глава одной семьи из Красногорска так прокомментировал происходящее:

— Мы вчера до 12 ночи чистили и смазывали велосипеды, сегодня утром приготовили и собрали еду, хотя можно было и не делать этого (смеется). Всех позвали, кого смогли. Дочери будет 3 года в августе — на велосипеде в кресле поедет, она сегодня пассивный участник.

Это событие дает городу особую атмосферу и дух спорта. Сразу видно, что люди ведут нормальный образ жизни, что с велоинфраструктурой у нас в Москве не все так плохо. Это создает, конечно, определенные неудобства автомобилистам, но пробки бывают всегда. Помню, в 2014 году закрыли только половину Садового, и проезжающие мимо автомобили приветственно нам сигналили, всячески поддерживали, это здорово.

Садовое кольцо 2019 / Фото: © Матч ТВ/Анастасия Панина

«Садовое кольцо 2019» явно показало, что спрос общества на доступные условия для занятий спортом — огромный, и его просто необходимо поддерживать.

Повседневный любительский спорт имеет уникальное свойство ластика — он стирает границы возраста, образования, профессиональной деятельности в отношениях между людьми. В индивидуалистской автомобильной Москве сегодня все как один, забыв про гаджеты и четыре колеса, знакомились, общались и бок о бок вели свои велосипеды.

Через год повторим?