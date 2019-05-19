«Второе дыхание само по себе не запускается, надо прикладывать усилия». В Москве прошел знаковый велофестиваль
Сегодня Садовое кольцо было во власти велосипедистов — в Москве прошел масштабный праздник велоспорта для всех возрастов и уровней подготовки.
Праздник получился почти семейным — мало кто приехал в одиночестве, зато дружных компаний и семей даже с детьми было много.
Весенняя Москва прекрасна без вариантов. Солнце льется по фактурным фасадам домов, в воздухе стоит сиреневый аромат. Корреспондент «Матч ТВ» побывала на мероприятии и пообщалась с теми, кто провел день в компании единомышленников и велосипедов, а в награду получил Садовое кольцо и отличное настроение в придачу.
«Садовое кольцо 2019» прошло в 2 этапа. В 7 утра стартовала полноценная любительская велогонка — серьезное мероприятие с членскими взносами и спортивным желанием стать самым быстрым. Участники соревновались в разных категориях, в зависимости от пола, возраста и преодоленного расстояния.
Максимум — 7 кругов и 109 километров. Минимум — 1 круг и 47 километров.
В 13:00 начался велофестиваль, в котором могли принять участие все желающие.
Участники гонки подготовились к ней основательно — надели специальные костюмы, обувь и защитные шлемы. Еще одним практически обязательным атрибутом стали очки — очень уж солнечным выдалось это майское утро.
Среди участников были люди самых разных профессий, имеющие разный уровень спортивной подготовки. Например, Сергею из Подмосковья 60 лет, и это его первая велогонка:
— Захотелось покататься по Москве, посмотреть на нее с другой стороны, не из окна автомобиля. Удивило меня то, как непросто далась трасса. Проехал 78 километров за 2 часа 14 минут. Я любитель, не профи. Велосипедом увлекся лет 7 назад. Теперь после гонки мне кажется, что надо было больше времени потратить на подготовку.
Один из велосипедистов-победителей в категории до 60 лет открыл тридцатый подряд велосезон гонкой по Садовому, другой призер участвует в старейшей московской гонке с 1978 года.
Полине — 29 лет, она работает менеджером по подбору персонала в «Яндексе», и это был ее гоночный дебют:
— Прежде я участвовала в соревнованиях по бегу. Несколько лет назад решила, что можно попробовать себя в триатлоне, начала учиться плавать, потом стала кататься на велосипеде.
Первыми эмоциями после финиша была радость, что гонка закончилась (улыбается). В целом все прошло здорово, мне понравилось. 47 км для начала — неплохо, а дальше будет лучше, я уверена.
Мне кажется, что велосипед позволяет отдыхать, в отличие от занятий бегом. Дыхание ровное, ноги почти не устают, при этом ощущение ветра даже больше, чем от бега, и скорость выше. Ощущение — как будто ты летишь.
Вообще многие участники имеют непосредственное отношение к триатлону. Иногда это даже вопрос преемственности поколений.
Светлане 51 год, и на пробу сил в гонке ее вдохновил сын:
— Сын год назад участвовал в «Айрон Мен» в Барселоне (турнир по триатлону. — «Матч ТВ»). Я впечатлилась и тоже начала этим заниматься. Прошла месячную школу по подготовке.
Проехала сегодня 47 км, заняло это все около 2 часов. Боялась, что не смогу осилить — никогда еще не делала такие продолжительные заезды. Но чувствую себя прекрасно.
Я не очень быстро ехала и видела, как несколько раз падали группы. Толпой, наверное, чуть проще, чем одному, но одному безопаснее.
Главное, что дает фестиваль и гонка людям — позитив. Когда находишься в окружении людей хороших, с добром в душе и занятых делом — сам стараешься этому соответствовать. Через год вернусь сюда обязательно.
В церемонии награждения принимал участие велогонщик Денис Дмитриев — бронзовый призер ОИ в Рио в спринте. Он ответил на несколько вопросов корреспондента «Матч ТВ».https://www.instagram.com/p/BxpTDNsHdQD/
— Денис, как оцениваете сегодняшнюю гонку?
— Погода не подвела — идеально велосипедная, не холодно и не жарко. Столько людей пришло на гонку, что не может не радовать мой велоэгоизм (смеется). Видно, как людям нравится все происходящее.
— Что, на ваш взгляд, главное в организации таких событий?
— Самое главное — безопасность. Когда проходит такое массовое мероприятие, обязательно должен быть контроль со стороны органов власти — ГИБДД, полиция, медицинские службы.
Важно помнить, что ответственность за всеобщую безопасность лежит на каждом участнике. Нужно уважать друг друга на трассе, не подрезать, обязательно надевать шлем. Я велосипедом владею профессионально, занимаюсь 20 лет. Но даже у меня было несколько случаев, когда шлем реально спасал жизнь. При некоторых падениях он разлетался на 2 части, а голова оставалась целая. Дай бог, чтобы никому из участников защита по прямому назначению не понадобилась, но она должна быть обязательно.
— Какие неочевидные преимущества велоспорта вы могли бы назвать?
— Во-первых, это самая безопасная кардионагрузка. Не хочу обидеть легкоатлетов, но при беге создается ударная нагрузка на позвоночник и колени. Хотя это и минимизируется при правильной технике бега. Велосипед такие ошибки прощает.
Еще это весело, потому что картинка вокруг меняется быстро, заскучать некогда.
В России последние три года отмечается велобум. Я тренируюсь в «Крылатском», у нас там много клубов, и аудитория поклонников вида спорта заметно растет.
Велосипедисты — дружные ребята, это командный спорт. Даже не велотусовка, а велосемья.
Дмитриев, как профи, не зря говорил о безопасности и правилах поведения на треке. Несколько участников все-таки травмировались в ходе гонки. Обошлось, к счастью, без серьезных проблем — отделались легкими ушибами и испугом. Одна из пострадавших гонщиц сказала, что ее подрезали, но все произошло так быстро, что «героя» рассмотреть не удалось. Культура ведения гонки — то, чему нам еще предстоит учиться.
Предприниматели из Москвы Ольга и Максим не новички на круге, но на этот раз они не смогли завершить гонку. И, кажется, только лишь это обстоятельство немного омрачило их настроение:
— Мы сегодня встали в без пятнадцати пять утра — ехали сюда из-за города. Готовились ли особым образом? Макароны ели вечером накануне (смеются).
Максим расстроен, потому что его велосипед сломался и он не смог финишировать. Ольга попала в завал и тоже не сумела закончить, повредив велосипед.
— Как думаете почему столько завалов сегодня?
Ольга: — Скорость высокая, трасса плоская, без подъемов. Одна маленькая ошибка в группе — и привет.
Максим: — В следующем году придем сюда обязательно — надо же как-то брать реванш.
Еще одна пара участников — 20-летние студенты МГУ Алиса и Расим. В университете — юрфак и факультет международных отношений. В свободное от учебы время — тренировки по триатлону.
— Ребята, каково вам быть практически хозяевами Садового кольца?
Расим: — Мы чувствуем себя очень элитарно (смеется).
Алиса: — Невероятно круто, особенно когда внизу по набережной бежали марафон, и нам сверху это было видно. Такое крутое спортивное единение.
— Что было самое сложное для вас в гонке?
Одновременно: — Встать в 6 утра!
Расим: — Да, пересилить себя, прийти, выйти на старт и открыть второе дыхание. Оно же само по себе не запускается, надо прикладывать усилия.
После гонки пойдем есть. А потом наслаждаться погодой и Москвой.
Когда все участники заезда финишировали, а организаторы подвели итоги и наградили призеров и победителей, началась вторая часть праздника — велофестиваль. Десятки тысяч людей двинулись от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.
На сцене для гостей фестиваля выступали артисты. Еще одним ярким моментом стал конкурс костюмов. Достойных победить кандидатов было много, но больше всего запомнились публике два образа — ставшая победительницей Полина в доспехах Паладина и трансформер Оптимус Прайм — Евгений Пиджеев.
Евгений работает на атомной станции инженером связи, а в свободное время проводит мероприятия как диджей.
Он рассказал корреспонденту «Матч ТВ», что костюм готовил 2 месяца и использовал для него саморезы, сантехнические трубы, фрагмент разделочной доски, крепление для подвесных потолков, велосипедные шлемы и скребки для машины. Больше 3 часов в таком облачении на велосипеде не проедешь — потом начинает болеть спина.
Для гостей праздника работали площадка для фристайла ВМХ, фудкорты, разные детские активности и спонсорские сервисы по мойке и техническому обслуживанию железных коней.
Среди участников фестиваля было особенно много семей и дружеских компаний. Глава одной семьи из Красногорска так прокомментировал происходящее:
— Мы вчера до 12 ночи чистили и смазывали велосипеды, сегодня утром приготовили и собрали еду, хотя можно было и не делать этого (смеется). Всех позвали, кого смогли. Дочери будет 3 года в августе — на велосипеде в кресле поедет, она сегодня пассивный участник.
Это событие дает городу особую атмосферу и дух спорта. Сразу видно, что люди ведут нормальный образ жизни, что с велоинфраструктурой у нас в Москве не все так плохо. Это создает, конечно, определенные неудобства автомобилистам, но пробки бывают всегда. Помню, в 2014 году закрыли только половину Садового, и проезжающие мимо автомобили приветственно нам сигналили, всячески поддерживали, это здорово.
«Садовое кольцо 2019» явно показало, что спрос общества на доступные условия для занятий спортом — огромный, и его просто необходимо поддерживать.
Повседневный любительский спорт имеет уникальное свойство ластика — он стирает границы возраста, образования, профессиональной деятельности в отношениях между людьми. В индивидуалистской автомобильной Москве сегодня все как один, забыв про гаджеты и четыре колеса, знакомились, общались и бок о бок вели свои велосипеды.
Через год повторим?Открыть видео