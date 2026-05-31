Велогонщик Попов победил на седьмом этапе «Золота Ладоги»

Велогонщик Антон Попов из «Сборной команды России» одержал победу на седьмом этапе международной гонки «Золото Ладоги».

Этап прошел в воскресенье в Санкт‑Петербурге (Гребной канал). Велогонщики преодолели 20 кругов по 4 км (в общей сложности 80 км).

Второе место занял Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»), третье — Егор Костыря (Санкт‑Петербург / «Олимпийский резерв»).

С 2024 года «Золото Ладоги» входит в программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт‑Петербурге.

«Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступит генеральным медиапартнером форума.