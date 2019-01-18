The Chongqing Major. Онлайн матчей групповой стадии

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Алавес". Прямая трансляция
22:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Алавес". Прямая трансляция
00:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30
Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Бавария" [0+]
03:30
Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт Джексон. Трансляция из Великобритании [16+]
05:00
Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Прямая трансляция из США
08:30
"Мэнни". Документальный фильм [16+]
10:10
Новости
10:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10:40
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии [0+]
12:25
Новости
12:30
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
13:05
Все на футбол! Афиша [12+]
13:30
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе [16+]
14:35
"Лучшие из лучших". Специальный репортаж [12+]
15:05
Новости
15:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18:00
Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019. Мастер-шоу. Трансляция из Казани [0+]
20:25
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Челси". Прямая трансляция
22:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22:40
Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Валенсия". Прямая трансляция
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

The Chongqing Major. Онлайн матчей групповой стадии

18 января 23:53
The Chongqing Major. Онлайн матчей групповой стадии
Фото: © StarLadder Dota 2
В китайском городе Чунцин начался турнир по Dota 2 — The Chongqing Major.

16 команд разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Встречи будут показаны на четырех каналах, представленных ниже.

Прямые трансляции:

Трансляция № 1

Трансляция № 2

Трансляция № 3

Трансляция № 4

Команды разделены на четыре группы.

  • Группа А: Virtus.pro, TNC Predator, Chaos EC, Ehome;
  • Группа В: Team Secret, PSG.LGD, Forward Gaming, Thunder Predator;
  • Группа С: Team Liquid, Vici Gaming, J.Storm, The Pango;
  • Группа D: Evil Geniuses, Fnatic, Alliance, Team Aster.
https://twitter.com/dotasltv/status/1086324932865392641

Расписание матчей 19 января:

  • 05:00 — Virtus.pro — Ehome (время московское);
  • 05:00 — Chaos — TNC;
  • 05:00 — Team Secret — Thunder Predator;
  • 05:00 — PSG.LGD — Forward;
  • 08:30 — Матч за 1-е место в группе А;
  • 08:30 — Матч за 1-е место в группе В;
  • 08:30 — Матч проигравших в группе А;
  • 08:30 — Матч проигравших в группе В;
  • 12:00 — Матч за 2-е место в группе А;
  • 12:00 — Матч за 2-е место в группе В.

Матчи групп С и D начнутся в 05:00 20 января. Две лучшие команды каждой группы проходят в ¼ финала верхней сетки плей-офф, оставшиеся — в первый раунд сетки «лузеров».Стадия плей-офф начнется 21 января. 

Читай также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+