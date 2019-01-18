The Chongqing Major. Онлайн матчей групповой стадии

В китайском городе Чунцин начался турнир по Dota 2 — The Chongqing Major.

2019-01-18T23:53:48+03:00 В китайском городе Чунцин начался турнир по Dota 2 — The Chongqing Major.

16 команд разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Встречи будут показаны на четырех каналах, представленных ниже.

Прямые трансляции:

Команды разделены на четыре группы.

Группа А: Virtus.pro, TNC Predator, Chaos EC, Ehome;

Virtus.pro, TNC Predator, Chaos EC, Ehome; Группа В: Team Secret, PSG.LGD, Forward Gaming, Thunder Predator;

Team Secret, PSG.LGD, Forward Gaming, Thunder Predator; Группа С: Team Liquid, Vici Gaming, J.Storm, The Pango;

Team Liquid, Vici Gaming, J.Storm, The Pango; Группа D: Evil Geniuses, Fnatic, Alliance, Team Aster.

Расписание матчей 19 января:

05:00 — Virtus.pro — Ehome (время московское);

05:00 — Chaos — TNC;

05:00 — Team Secret — Thunder Predator;

05:00 — PSG.LGD — Forward;

08:30 — Матч за 1-е место в группе А;

08:30 — Матч за 1-е место в группе В;

08:30 — Матч проигравших в группе А;

08:30 — Матч проигравших в группе В;

12:00 — Матч за 2-е место в группе А;

12:00 — Матч за 2-е место в группе В.

Матчи групп С и D начнутся в 05:00 20 января. Две лучшие команды каждой группы проходят в ¼ финала верхней сетки плей-офф, оставшиеся — в первый раунд сетки «лузеров».Стадия плей-офф начнется 21 января.

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