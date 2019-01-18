The Chongqing Major. Онлайн матчей групповой стадии
Фото: © StarLadder Dota 2
В китайском городе Чунцин начался турнир по Dota 2 — The Chongqing Major.
16 команд разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Встречи будут показаны на четырех каналах, представленных ниже.
Прямые трансляции:
Трансляция № 1
Трансляция № 2
Трансляция № 3
Трансляция № 4
Команды разделены на четыре группы.
- Группа А: Virtus.pro, TNC Predator, Chaos EC, Ehome;
- Группа В: Team Secret, PSG.LGD, Forward Gaming, Thunder Predator;
- Группа С: Team Liquid, Vici Gaming, J.Storm, The Pango;
- Группа D: Evil Geniuses, Fnatic, Alliance, Team Aster.
Расписание матчей 19 января:
- 05:00 — Virtus.pro — Ehome (время московское);
- 05:00 — Chaos — TNC;
- 05:00 — Team Secret — Thunder Predator;
- 05:00 — PSG.LGD — Forward;
- 08:30 — Матч за 1-е место в группе А;
- 08:30 — Матч за 1-е место в группе В;
- 08:30 — Матч проигравших в группе А;
- 08:30 — Матч проигравших в группе В;
- 12:00 — Матч за 2-е место в группе А;
- 12:00 — Матч за 2-е место в группе В.
Матчи групп С и D начнутся в 05:00 20 января. Две лучшие команды каждой группы проходят в ¼ финала верхней сетки плей-офф, оставшиеся — в первый раунд сетки «лузеров».Стадия плей-офф начнется 21 января.