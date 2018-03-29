«Первому игроку приготовиться». Спилберг угодил любителям компьютерных игр

Сегодня в российском прокате стартовал фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». «Матч ТВ» ознакомился с новинкой, которая точно не оставит равнодушными любителей компьютерных игр.

О чем фильм

2045 год. Почти все население Земли погрязло в виртуальной вселенной OASIS. Реальность людям нужна для того, чтобы ходить в туалет и употреблять пищу – для всего остального существует OASIS. Люди используют в виртуальной реальности аватары, чью внешность прорабатывают сами, путешествуют, работают, тратят заработанные монеты на развлечений. OASIS ограничен лишь воображением человека. Создатель этого мира Джеймс Холлидэй завещал все свое состояние тому, кто сумеет отыскать «пасхалку», путем прохождения трехэтапного квеста. Главный герой ленты Уэйд Уотс вместе со всеми пользователями OASIS ведёт охоту за призом. Им противостоит вторая по капиталу компания IOI, целью которой является поглощение OASIS и продажа в нем рекламных мест. Все просто – это бизнес.

Прошли те времена, когда виртуальная реальность считалась чем-то далеким и непостижимым. В данный момент тяжело удивить человека виртуальным миром, когда есть VRChat (социальная сеть, в которой аватары пользователей позволяют общаться в некой виртуальной реальности), а уровень графики в компьютерных играх и фильмах нового поколения настолько высок, что не всегда удается отличить нереальное от действительности.

Экранизировать мировой бестселлер Эрнеста Клайна довелось одному из лучших режиссеров в истории кинематографа Стивену Спилбергу. Становится очевидно, что 71-летний лауреат четырех статуэток «Оскар» еще не наигрался в игрушки, и та живость, с которой передан мир будущего, раскрывает в нем мужчину «в полном расцвете сил».

Актерский состав «Первого игрока» подобрался не самый звездный: Тай Шеридан («Люди Икс: Апокалипсис»), Оливия Кук («Мотель Бейтсов»), Бен Мендельсон («Изгой-один: Звездные войны. Истории»). Можно отметить Саймона Пегга («Стартрек», «Миссия невыполнима») и Марка Райлэнса (обладатель премии «Оскар» за фильм «Шпионский мост»). Но большая часть фильма – компьютерная графика. Персонажи снимались с помощью технологий захвата движений, и полноценной их актерскую игру не назвать. Если разобрать фильм, не обращая внимания на внешнюю мишуру из красивой графики, то мы получим средненькую картину, в которой идет борьба идеалов свободы и некоего подобия рабства.

Путешествие по виртуальному миру займет порядка 2 часов 20 минут. Но вряд ли стоит ожидать того, что люди начнут покидать зал кинотеатра до завершения сеанса. Интрига в фильме хоть и не слишком острая, но присутствует. Я то и дело ловил себя на мысли, что мне действительно интересно, чем тут все закончится. Пройдут ли все квесты, а мертв ли на самом деле создатель? Есть вопросы, ради решения которых придется дождаться финальных титров.

От себя хочется добавить, что перед просмотром «Первого игрока» необходимо пересмотреть «Сияние» Стэнли Кубрика (или ознакомиться с ним, если не смотрели до этого). В картине будут отсылки к этой ленте. Например, вы увидите девочек-близняшек. Ну, ладно – не буду раскрывать сюжет.

Зачем смотреть

Но одним из главных козырей фильма является прошлое, а точнее – отсылки к нему.

Вы мечтали увидеть Мехагодзиллу, Кинг-Конга, Стального гиганта, Делориан, куклу Чаки, Фредди Крюгера и много кого еще из поп-культуры 80-х в одном фильме, в одной схватке? Тогда вам точно сюда.

Во премя пресс-показа постоянно всплывающие отсылки заставляли зрителей в зале улыбаться. Многие вспоминали беззаботное время, проведенное в игровом зале за прохождением Street Fighter или Mortal Kombat. Большое разнообразие персонажей разных вселенных (даже Бэтмену нашлось место) позволяет надеяться на то, что у картины будет успех и она не попадет в список худших фильмов по видеоиграм.

По факту, весь фильм – это киберспортивное состязание всех пользователей за главный приз – управляющий пакет акций OASIS. Происходящее на экране очень близко к истине. особенно, если речь идет о наградах. Призовой фонд крупнейшего киберспортивного турнира реальности The International 2016 по Dota 2 составил 20 миллионов долларов. Через год фонд увеличился на четыре миллиона. Развитие не стоит на месте. Не удивлюсь, если в скором будущем киберспортсмены действительно начнут соревноваться при помощи полного погружения в виртуальный мир.

А пока что, мы смотрим и наслаждаемся свежей голливудской картиной.

Фото: пресс-служба «Каро-Премьер»