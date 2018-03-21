Полный провал: критики разгромили фильмы на основе видеоигр

Эксперты портала Vulture составили рейтинг худших фильмов, снятых по мотивам видеоигр. «Матч ТВ» разбирается, чем так не угодили создателям рейтинга «Варкрафт» и «Принц Персии».

Рейтинг составлялся путем оценки схожести фильма с исходным продуктом и популярности самой игры.

Антитоп-7:

7. «Командир эскадрильи», 1999

Популярная серия игр в жанре симулятора космических кораблей начала 90-х годов нашла свое воплощение в киноиндустрии. История киноленты, вышедшей в 1999-м, развивается вокруг военных действий, происходящих в космическом пространстве. Некая раса Килрати угрожает земному содружеству «Пегас» уничтожением. Судьба человечества оказывается в руках двух молодых пилотов, которые планируют реализовать дерзкий план, чтобы прорвать оборону противника.

Дэвид Суше («Пуаро»), Мэттью Лиллард («Без чувств»), Фрэдди Принц-младший («Скуби-Ду») не смогли превратить 30-миллионный проект в прибыльное зрелище. Фильм оглушительно провалился в прокате, а режиссер картины Крис Робертс отказался от идеи дальнейшей участия в съемках фильмов. Американский кинодеятель переквалифицировался в продюсера, подарив нам в дальнейшем крепкие ленты «Пиджак», «Оружейный барон» и несомненный хит – «Счастливое число Слевина».

6. «Варкрафт», 2016

Экранизация одной из самых популярных компьютерных игр ожидалась долгие годы. Цикл книг, зачитанных фанатами Dota 2, всегда являлся темой для обсуждений: «А когда снимут наконец фильм?» Нашли режиссера Дункана Джонса, которого расхваливал на тот момент Голливуд за «Луну 2112». Но поставили его в жесткие рамки. Компания Blizzard Entertainment (разработчик игры «Варкрафт») не отставала от режиссера ни на шаг, не позволяя тому заниматься творчеством. В итоге в свет вышла картина, смутно напоминающая «Властелина колец», которого в ночном переулке избил «Уличный боец». При бюджете в 160 миллионов картина собрала чуть свыше 430, заставив задуматься о необходимости продолжения.

Сама история проста как мир. Враг моего врага – мой друг. Воинственная раса Орков через портал перебирается в измерение, в котором правит Альянс. Начинается кровопролитная битва за господство. Не все Орки, ведомые чернокнижником Гулданом, согласны с действиями мага и ищут союза с людьми. Взаимные предательства, любовь, смерть, красивая графика – все это есть в фильме. Но осадок остается. Два часа картины тянуться, как шесть. Легкий сюжет временами так проседает, что начинаешь не понимать, почему Vulture не подняли «Варкрафт» в антирейтинге повыше к вершине.

5. «Need for Speed: Жажда скорости», 2014

Середина 90-х. Вы с другом сидите перед телевизором и решаете – кто на свете всех быстрей, всех отважней и точнее входит в повороты? Не получилось попасть в рифму? Так и создателям фильма «Need for Speed: Жажда скорости» не удалось попасть в русло игры, чтобы передать всю суть происходящего.

Закон кино прост. Нужен конфликт – главный герой не может простить бывшему лучшему другу смерть их товарища. Конфликт найден. Нужна любовная линия – главный герой начинает испытывать чувства к девушке, посаженной рядом с ним, чтобы следить за автомобилем. Отлично. Нужна цель – победить в гонке, чтобы получить деньги, а заодно отправить плохого парня за решетку.

Вот только беда в том, что в серии игр главное было стать лучшим, показать свой класс. Нам не было дела до того, какие проблемы у нашего виртуального водителя. Есть трасса, есть соперник, есть приз.

200 миллионов сборов показывают убыточность проекта. Почти каждый фильм компании «Марвел» переваливает через отметку в 1 миллиард сборов. Выводы напрашиваются сами собой.

4. «Один в темноте», 2005

Немецкому режиссеру Уве Боллу удалось превратить серию игр жанра «выживание в ужасе» в настоящий кошмар - только с эстетической точки зрения.

Специалист по паранормальным явлениям (Кристиан Слейтер) противостоит целому миру духов, желающих поработить человечество. Ужасная графика фильма стала одной из причин провала и получения двух номинаций на «Золотую малину». Ищете хороший фильм того же времени и той же тематики? Посмотрите лучше «Константина» с Киану Ривзом.

3. «Кредо Убийцы», 2016

Как же долго фанаты требовали выхода этого фильма! Смело можно провести аналогию с «Варкрафтом». 125 миллионов бюджет, Майкл Фассбендер («Люди Икс»), Марион Котийяр («Начало»), Джерерми Айронс («Крепкий орешек 3») и многие другие талантливые люди приложили руку к созданию ленты, которой лучше бы и не было.

Больше всего поклонники игр не любят, когда новый фильм далеко уходит от первоисточника. Что произошло и в этой картине. Слишком много событий попытались вместить в два часа экранного времени, совершенно не позаботившись о качестве.

Вслушайтесь в историю. Наше время, создана машина, способная отправить любого человека в прошлое своего предка, чтобы узнать, что он делал, кому служил, куда прятал ценную информацию и многое другое. Целое поле для действий. Интересную тему противостояния ордена ассасинов с тамплиерами превратили в средний боевик.

2. «Принц Персии: Пески времени», 2010

Принца Персии играет белокожий американец Джейк Джилленхол. С этих слов начинается большая часть критических комментариев, направленных в сторону создателей данного фильма. Достоинства Джилленхола понятны – он хороший актер, но не тот, кого хотели бы видеть преданные фанаты игры в фильме. Может, им больше подошел бы «Царь скорпионов» Дуэйн Джонсон? Нет, вряд ли. Здесь дело не только в фигуре исполнителя персонажа, а в целом комплексе проблем, настигнувших картину. Как оказалось, серия игр «Принц Персии», которая выходила на ПК, приставки, мобильные телефоны, была не так хорошо знакома негеймерам.

Сарафанное радио не сработало, люди не стали агитировать своих знакомых на просмотр истории бедняка Дастана, воспитанного царем Персии, обладающего харизмой, честью и отвагой. Ну, а также умением пользоваться песками времени, чтобы изменять события, которые произошли ранее.

1. «Постал», 2007

Два года было дано Уве Боллу, чтобы осознать всю тяжесть своего проступка (мы про фильм «Один в темноте»). Но за это время он успел очернить «Бладрейн» и выпустил «Постал».

Бодрая стрелялка 1997 года, в которой главной задачей было убить как можно больше противников, была испорчена второсортной работой Болла в режиссерском кресле. Актерский состав фильма не был настроен серьезно, отчего картина превратилась в полнейший трэш с непонятными шутками.

По мнению Vulture, если хотите посмотреть фильмы по видеоиграм, то остановить свой выбор стоит на «Смертельной битве» Пола Андерсона по мотивам Mortal Kombat или «Ларе Крофт: Расхитительнице гробниц» с Анджелиной Джоли.

29 марта в российский кинопрокат выйдет лента Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Всем любителям компьютерных игр и виртуальной реальности действительно стоит приготовиться.

Фото: Mike Windle / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru