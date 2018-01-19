Galaxy Battles II: Emerging Worlds - начался плей-офф турнира за $500000

Сегодня начался плей-офф скандально известного турнира в Маниле. Призовой фонд в $500 тысяч будет разыгран между восемью из шестнадцати заявленных команд. Несмотря на то, что ивент лишен статуса мэйджора, среди участников есть несколько топовых коллективов и даже состав из СНГ.

Infamous

Яркий южноамериканский состав радует свой регион хорошей игрой, а для нас представляет подводный камень, о который могут сломаться неосторожные коллективы. Не показав стабильных результатов в текущем сезоне, команда тем не менее неплохо использует стратегии, свои и чужие, и имеет большой потенциал. Благодаря этому ониа получили прямой инвайт на ивент и готова к бою.

Последние успехи команды:

PGL Open Bucharest – 7-8th

World Cyber Arena 2017 South America Finals – 1st

Dream League Season 8 – 7-8th

MDL Macau – 7th

OG

Обладатели второго инвайта – настоящие бойцы, фавориты турнира. Сезон им не покоряется, а они все равно не сдаются, однако на турнир приедут в измененном составе. Вместо привычных N0tail и s4 заявлены тренер команды 7ckngMad и свободный агент, игрок-оффлейнер KheZu. Причины замены названы техническими - в свете последнего скандала.

Последние успехи команды:

Midas mode – Europe – 3rd

MDL Macau – 1st

The Summit 8 – 3rd

Captains Draft 4.0 – 3rd

TNC Pro Team

А где OG, там и TNC. Третий инвайт достался родному филиппинскому составу. Опасный соперник и король SEA-региона под предводительством канадца. Стоит обратить внимание на этих ребят, так как они в одиночку будут защищать гордость Филиппин на домашнем турнире и просто так не отступят.

Последние успехи команды:

China Top 2017 – 1st

MDL Macau – 2nd

Evil Geniuses

Крайний инвайт от организаторов ушел к американскому коллективу. После серьезных изменений состава качество игры сильно ухудшилось и просвета не видно. Именитые игроки и сильные исполнители перестали быть результативными, разочаровывая с каждым турниром все больше. Возможно, этот турнир - их последний шанс доказать свою силу и удержать звание тир 1 коллектива.

Последние успехи команды:

PGL Open Bucharest – 3-4th

ESL One Hamburg 2017 – 5-6th

Dream League Season 8 –3rd

DOTA Summit 8 – 6-7th

Captains Draft 4.0 – 5th

Team Spirit

Единственный СНГ-состав на турнире. Для ребят это первый крупный ивент за долгое время. Сильной конкуренции фаворитам они составить, скорее всего, не смогут, но всегда есть место для чуда. Возможно, наши богатыри изголодались по ланам и победам настолько, что с легкостью оседлают волну и займут приличное место в общем зачете.

Последние успехи команды:

Участие во множестве закрытых квалификаций

Almeo Esports Cup – 1nd

paiN Gaming

Свежий бразильский состав также не является сильным конкурентом для фаворитов, тем более что с теми же оппонентами коллектив недавно сталкивался на Captains Draft 4.0. Однако на этом турнире за них будет выступать игрок тир 1 уровня – Омар ‘w33’ Аливи. Смогли ли бразильцы подготовиться, и поможет ли им секретное оружие? Увидим уже скоро.

Последние успехи команды:

Captains Draft 4.0 – 5-8th

VGJ.Thunder

Китайская команда со скрытым потенциалом уже давно мелькает на турнирах и квалификациях. В начале сезона на PGL Open Bucharest 2017 они показали, что могут неплохо выступать и, возможно, здесь воспользуются наличием слабых соперников и неожиданно для всех выйдут в топ турнира.

Последние успехи команды:

PGL Open Bucharest 2017 – 5th

China Top 2017 – 2nd

PG.Barracx

Последние участники попали на турнир через wild card. Это никому неизвестный состав из Индонезии. Темные лошадки или случайные туристы? Покажет Galaxy Battles II: Emerging Worlds.