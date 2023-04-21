Непомнящий заявил, что не нашел решающего преимущества в 9-й партии с Дин Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не смог найти решающего преимущества в девятой партии матча за шахматную корону против китайца Дин Лижэня, и отметил игру соперника в защите.

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 82‑м ходу. Счет в матче стал 5–4 в пользу Непомнящего.

— Мне кажется, после дебюта белые на многое не рассчитывают в этом варианте, но удалось создать проблемы. Позиция была очень перспективной, но я не видел ничего решающего ни в один момент. Сложно было выбрать из типа преимущества. Соперник довольно неплохо защищался, хотя можно было усилить игру.

Берлинская защита? Это не стало сюрпризом, это один из основных дебютов моего соперника, было бы странно, если бы я удивился, — сказал Непомнящий на пресс‑конференции.

Десятая партия, в которой у российского гроссмейстера будут черные фигуры, состоится 23 апреля.

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.

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