«Покерный блеф Непомнящего удался, и Ян снова вернулся в игру в партии с Дин Лижэнем» — тренер

Покерный блеф гроссмейстера Яна Непомнящего удался, и россиянин снова вернулся в игру по ходу восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против китайца Дин Лижэня, сказал «Матч ТВ» тренер спортсмена Владимир Поткин.

Восьмая партия, в которой россиянин играл черными фигурами, прошла в четверг в Астане и завершилась вничью на 45‑м ходу. Счет в матче стал 4,5–3,5 в пользу Непомнящего. Девятая партия, в которой у российского гроссмейстера будут белые фигуры, состоится 21 апреля.

— Слава богу, что столь головоломные осложнения завершились вничью! Можно сказать, что ключевым фактором оказалась игра против короля соперника. В опасной миттельшпильной позиции Ян допустил ошибку, которая могла оказаться решающей. Переломить неблагоприятный сценарий Яну удалось уверенной жертвой ладьи. Дин поверил на слово и не стал долго считать варианты, которые объективно складываются в пользу белых. Таким образом, покерный блеф удался, и Ян снова вернулся в игру, после этого сомнений в успешном итоге не оставалось.

Сегодня удача была на нашей стороне. Дин очень здорово готов в шахматной части и проводит определенные отрезки партии на самом высоком уровне. В каждой партии нас ожидает большая борьба. Белым цветом необходимо спокойно выйти на игру и проявлять хладнокровие, — сказал Поткин «Матч ТВ».

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.

Читайте также:

Источник: Матч ТВ