Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем в восьмой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

Россиянин играл черными фигурами, ничья была зафиксирована на 45‑м ходу.

Счет в матче стал 4,5–3,5 в пользу Непомнящего. Девятая партия, в которой у российского гроссмейстера будут белые фигуры, состоится 21 апреля.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.

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