Величайший шоумен. 7 причин, почему Рой Джонс — лучший боксер в истории

Сегодня легенде ринга стукнуло 50.

2019-01-16T10:09:14+03:00 Сегодня легенде ринга стукнуло 50.

Отвечая на вопрос, «кто является лучшим в истории профессионального бокса?», большинство людей вспоминают Мохаммеда Али или Майка Тайсона. Но не того, кто объединил в себе яркие черты двух легенд. Он порхал как бабочка, бил как Железный Майк, жил как Рой Джонс-младший.

Флойд Мейвезер? «Он — величайший по зарабатыванию денег, но посмотрите на его хайлайты и на мои». Так на ваш вопрос ответил бы сам Рой. Он уверен, что является лучшим в истории. И у него на это есть 7 причин. Хотя на самом деле их гораздо больше…

Причина № 1: Голливудское начало карьеры (1988 год)

Все началось 31 год назад в Сеуле. Рой должен был стать победителем Олимпиады-1988, но в итоге стал ее героем. Проиграв в финале судьям. На протяжении всех трех раундов молодой американец избивал соперника. А во второй трехминутке рефери отсчитал местному боксеру Пак Сихуну стоячий нокдаун. Вынести по итогу финала какое-либо другое решение — значило совершить преступление века против бокса.

Судьи из СССР и Венгрии на это не решились и отдали победу Рою. Тогда слово взяли представители таких «боксерских» стран, как Уругвай и Марокко, проголосовавшие за хозяина ринга. В актив Пак Сихуна были занесены второй и третий раунды. И это при том, что в одном из них корейцу был отсчитан нокдаун. Судья из Уганды, чей голос должен был стать решающим, изначально выставил ничью. Но когда ему пришлось пересмотреть свои записки ради выявления обладателя золотой медали, он отдал победу Пак Сихуну. Так было вынесено одно из самых несправедливых решений в истории олимпийского бокса.

Позже кореец извинится перед Роем за свою «победу», Федерация бокса США подаст жалобы в Международный олимпийский комитет и Международную ассоциацию любительского бокса (обе будут отклонены), а британский журналист Эндрю Дженнингс напишет книгу «Новый властелин колец: Коррупция на Олимпийских играх, или Как купить себе медаль». В итоге мир получил новую систему подсчета очков, а Рой — статус несправедливо пострадавшего таланта.

Если бы Сильвестр Сталлоне писал сценарий к своей главной франшизе после тех Игр, то наверняка дал бы карьере Рокки Бальбоа в профессиональном боксе именно такой старт. Но жизнь не терпит сослагательного наклонения, и все самые крутые сюжеты пишет сама.

Причина № 2: Первый бой с Бернардом Хопкинсом (1993 год)

Приговоренный редко уходит живым после встречи с палачом. В 1993-м под сводами вашингтонского стадиона имени Роберта Кеннеди должны были казнить Роя Джонса, обвиняемого в желании заполучить пояс чемпиона IBF в среднем весе. Однако исполнить 22-й приговор в карьере Палачу Бернарду Хопкинсу не удалось.

Это была битва двух знаковых боксеров рубежа 90-х и нулевых, один из которых выходил в ринг ради искусства, а другой — ради его уничтожения. Весомого преимущества Джонс смог добиться во второй половине поединка. Единственное, что сумел в тот вечер Палач Хопкинс, так это стать вторым соперником в карьере Роя, дожившим до финального гонга. Реванш он возьмет лишь спустя 17 лет…

Причина № 3: Бой с Джеймсом Тоуни (1994 год)

«Я был чемпионом, а Тоуни — боссом. Он был главным мужиком той эпохи, его называли лучшим вне зависимости от весовой категории. Чтобы всем все доказать, я должен был не просто выиграть у него, я должен был доминировать». В тот вечер мир увидел лучшую версию Роя. Он сумел сделать то, о чем говорил накануне, нанеся Тоуни первое поражение в 47 боях.

Выиграв «битву непобежденных», Рой занял законное место самого популярного боксера поколения. Бой с Тоуни стал для него дебютным шоу, проведенным по системе pay-per-view (система платных показов). Оно имело колоссальный успех — более 300 000 проданных трансляций. Более успешными в финансовом плане для Джонса окажутся лишь два боя — с Феликсом Тринидадом и Джоном Руисом.

Причина № 4: Второй бой с Монтеллом Гриффином (1997 год)

Монтелл Гриффин — один из тех боксеров, которых помнят не за титулы, не за красивые победы, а за громкие «апсеты». Сначала он дважды огорчал поклонников Тоуни, а затем позволил Джонсу проиграть самому себе. Это случилось 21 марта 1997 года. В тот день Рой потерял не только пояс чемпиона WBC в полутяжелом весе, но и ноль в графе «поражения».

Джонс был лучше по всем статьям, а в 9-м раунде должен был потушить Гриффину свет. Однако увлекся атакой и нанес в голову соперника два лишних удара в тот момент, когда Монтелл опустился на колено. За эти действия Рой был дисквалифицирован и лишен пояса WBC. Почему так много времени уделено предыстории второго боя Джонса и Гриффина? Потому что сказать о нем, в общем-то, нечего.

Рой получил незамедлительный реванш, который состоялся 7 августа того же года. Все закончилось уже в первом раунде. Сначала Гриффин по традиции противостояний с Джонсом упал в нокдаун, а затем нарвался на амплитудный апперкот, ставший для него роковым. Таким образом, Рой закрыл самое досадное поражение и открыл путь к самому дорогому бою в своей карьере.

Причина № 5: Бой с Джоном Руисом (2003 год)

Да, это оно. Самое прибыльное шоу в карьере Роя. После реванша с Гриффином Джонс одержит 14 побед подряд. Одна из которых — в поединке за пояс чемпиона WBA в тяжелом весе против Джона Руиса. Изначально этот вызов был больше похож на авантюру. Природный средневес Рой выходил против полноценного тяжа. Да еще и с недовесом почти в 20 кг!

Тем не менее он сумел противопоставить мощи Руиса свое главное оружие — скорость. На протяжении всех 12 раундов Джонс избегал не только панчей, но и объятий более массивного соперника, проповедовавшего унылый, но одновременно эффективный стиль «удар-клинч». В итоге судьи единогласным решением присудили победу Рою. Таким образом, он стал первым средневесом за 106 лет, сумевшим выиграть пояс в «королевской» категории.

Помимо места в истории, Джонс изрядно пополнил свой банковский счет. Промоутерам шоу удалось продать более 600 000 платных трансляций, что стало лучшим показателем в карьере Роя.

Причина № 6: Первый бой с Антонио Тарвером (2003 год)

После победы над Руисом Рой решил снова спуститься в полутяжелый вес. Там его ждал Антонио Тарвер. На кону стояли пояса WBA, IBO и The Ring, принадлежавшие Джонсу, а также титул WBC, находившийся во владении его соперника. Бой был близким, но судьи в итоге большинством голосов отдали победу Рою. 8 ноября 2003 года Джонс должен был поставить точку в своей великой карьере. Но он выбрал запятую, которая затем превратилась в невнятное многоточие из поражений от достойных соперников и побед над откровенными «мешками».

Причина № 7: Наследие (1989–2018)

Это слово на английском звучит как Legacy. Его часто употребляет Хабиб Нурмагомедов в интервью американским СМИ, а также любой боец, который претендует на нечто большее, чем просто гонорар за выход. Рой объявил о завершении карьеры в феврале прошлого года. Проведя в ринге больше 10 лишних лет, улетев в нокаут от Дениса Лебедева и «закрыв» все неудачи победой решением над Скоттом Сигмоном (кто это?).

Однако перечеркнуть такую карьеру невозможно. И вот статистическое тому подтверждение:

— Джонс становился чемпионом мира сразу в 4-х весовых категориях: средней, второй средней, полутяжелой и тяжелой;

— Он по-прежнему остается единственным боксером, которому удалось взять пояс в «королевской категории», начав в карьеру в среднем весе;

— В карьере Роя были поражения. И немало. Однако в первых 50 боях он не проигрывал никому. Кроме себя (помните первый бой с Монтеллом Гриффином?);

— В 1999-м Джонс стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Флойд Мейвезер, к слову, никогда не объединял все пояса;

— Джонс трижды признавался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории (1996, 1999 и 2003 годы) по версии авторитетного журнала The Ring;

— 47 побед из 66 он одержал нокаутами.

P. S. А еще Рой — рэппер, актер и… да, он россиянин.

Рой творил искусство не только в ринге. В 2001-м он записал свой первый рэп-альбом Round One: The Album. Вы наверняка слышали сингл с него под названием «Y’all Must’ve Forgot». Нет? Тогда трек 2004 года «Can’t Be Touched» точно не мог пройти мимо вас.

Знаменитых спортсменов часто приглашают сниматься не только в рекламе. Зинедина Зидана можно было увидеть в «Астериксе и Обеликсе», Джибриля Сиссе — в «Такси», Дэвида Бекхэма — в «Короле Артуре», Майка Тайсона — в «Мальчишнике в Вегасе», а Винни Джонс вообще запомнился больше как актер, нежели как спортсмен. Но самая богатая фильмография, похоже, именно у Роя.

За время своей боксерской карьеры он успел сняться в «Адвокате дьявола» с Аль Пачино и Киану Ривзом, в «Матрице» в роли капитана Балларда, в спортивной драме «Боец» с Кристианом Бейлом и Марком Уолбергом, а также сыграть самого себя в «Левше» и «Криде 2».

В августе 2015-го Джонс совершил один из самых неожиданных поступков в своей жизни — получил паспорт Российской Федерации. Кто-то из его новых соотечественников до сих пытается найти в этом подвох, а кто-то — гордится, что лучший боксер целого поколения заключительные три года своей карьеры был не только американцем…

Читай также:

Фото: Reuters, Getty Images Sport/Getty Images, Doug Benc/Getty Images Sport/Getty Images, Jed Jacobsohn / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Holly Stein /Allsport/Getty Images