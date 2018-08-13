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Усик заработал больше миллиона долларов и четыре пояса. Фото из его отпуска вас удивит

Вадим Тихомиров
13:11
Усик заработал больше миллиона долларов и четыре пояса. Фото из его отпуска вас удивит

Боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу (пояса WBA, IBF, WBC и WBO в первом тяжелом весе), победив Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Гонорар победителя в разных источниках указывался в размере от 2 до 4 миллионов долларов. Отпуск Усика на фоне этих событий выглядит неожиданным.

Фото № 1

https://www.instagram.com/p/BmMLrT0HXA0/

Это фото выложил первый тренер Александра Усика Сергей Лапин. Лапин продолжает тренировать в Симферополе, Усик продолжает в Симферополе жить. Вполне возможно на фото не сам Симферополь, но, кроме любви Усика к гетрам, по фотографии можно определить и место съемки. И это явно не Ибица, и не Мальдивы. Фото появилось ровно через две недели после того, как Александр Усик в Москве единогласным решением судей победил Мурата Гассиева и завоевал четыре чемпионских пояса. На утро после боя Усик сходил в бургерную на Новом Арбате, щедро угостил людей из своей команды и улетел домой. За последние две недели с ним вышло два интервью. Тезисно:

– Анатолий Ломаченко тайно прибыл в лагерь Усика и работал с боксером на протяжении нескольких недель. Об этом знало совсем малое количество людей. Усик боксировал в ринге 3×3 метра. За физическую подготовку боксера отвечал украинский CrossFit-атлет Валентин Литвинчук.

– Проснувшись после боя, Усик первым делом помолился.

– Сам боксер после боя трижды обновлял instagram. Фото с Василием и Анатолием Ломаченко – «Слава Богу за все, и спасибо вам за то, что вы со мной в самые ответственные, моменты моей жизни. Папаченко Герой». Фото на день крещения – «Слава Богу»; и видео с самыми яркими моментами Суперсерии, Усик пишет «Всем спасибо».

Фото № 2

https://www.instagram.com/p/BmT4GaHl2Ps/

Город Белгород-Днестровский до 40-х годов прошлого века назывался Аккерман, и именно это название больше по душе Василию Ломаченко, который здесь родился. Перчатки с этим названием Ломаченко дарил Криштиану Роналду. Ломаченко и Усик дружат больше десяти лет, сейчас у них один менеджер, и это он выкладывает фото, где Александр сидит у подъезда на ступеньках. Усика можно узнать по солнцезащитным очкам.

Тут прекрасно, что мы дважды интересовались гонораром за победу в Суперсерии. В одном случае нам называли цифру – 4 миллиона долларов. В другом два. В предпоследнем бою до начала Суперсерии Александр Усик официально заработал 75 тысяч долларов.

Сейчас статистика боксера 15 побед, 0 поражений. В качестве возможного соперника Усика называют британца Тони Беллью. Пока Александр приходит в зал, и это выглядит вот так:

https://www.instagram.com/p/BmT4F8EFDQb/

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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