«Уже обсудили реванш». Первый боец победил Шлеменко в России - как его нашли

Рассказать все, что скрыто.

Сколько раз ударили Шлеменко

За 45 секунд в середине первого раунда Александр Шлеменко пропустил не меньше 10 тяжелых ударов. Мы просто медленно смотрели бой и делали скриншоты и сейчас можно посмотреть на них и оценить попадания Бруно Силвы, как оценивают судьи элементы в фигурном катании. Вот смотрите, качественно или нет:

Да, Шлеменко, держит удар. Да, иногда абсолютно невзрачное попадание опаснее, чем сочный боковой в голову, но здесь все, что происходило со Шлеменко, безоговорочно плохо.

Эпизод, в котором боец из Омска пропустил удар коленом в голову (второе фото), начался так – Александр сделал не самый подготовленный проход в ногу. Забрал ее и чуть дольше, чем следовало, решал, что с этой ногой делать. В итоге Силва сам поставил ее на землю и тут же отправил колено по адресу. Обычно такие эпизоды Шлеменко чувствовал острее, но для этого нужен был принципиально другой раздражитель. А тут он будто бы так и не смог себя завести.

Объяснять поражение недостатком мотивации – прямая дорога к слову «непрофессионализм». С другой стороны, так можно называть любые упущения спортсмена и интереснее понимать их природу. Вот Федор Смолов в интервью Илье Казакову говорит про свой роман с Викторией Лопыревой: «Осознавал ли я, что мне это мешает играть в футбол? Осознавал». Точно также интересно понять, почему полгода назад Шлеменко хватало профессионализма, чтобы сломать орбитальную кость топовому бойцу UFC, а сейчас не хватило, чтобы побить Бруно Силву.

Для 99% зрителей, нельзя было придумать более типичного персонажа, который (в лучшем случае героически) проиграет Шлеменко и отправит публику в вечер пятницы. Для Шлеменко в этом бою не было подвига, не было шага вперед и не было вызова. В этом проблема российских смешанных единоборств – привозить бойцов с именем очень дорого, привозить безопасных – старомодно, а привозить опасных и неизвестных – правильно, но это не всегда расшифрует зритель. Бруно Силва серьезно занимался тайским боксом, и к этому так удачно добавилось, что он был крупнее и моложе, уверенно работал в левосторонней стойке и был готов к тому, что Шлеменко будет предлагать размен ударами. Последнее поражение случилось с Силвой, когда очень опытный Моис Римбон начал регулярно переводить Силву в партер, но тут против Шлеменко оказался его же характер. Он решил драться.

Есть вредная привычка считать, что в Бразилии тренируются исключительно мастера бразильского джиу-джитсу, а в Дагестане например мастера спорта по вольной борьбе. На самом деле эти регионы похожи любовью мужчин к единоборствам вообще, а это порождает и хорошие школы, и сильных бойцов. Но как объяснишь людям в Челябинске, что за фамилией Силва на этот раз скрывается человек, который с 2012-го выиграл 13 боев и проиграл только один из-за своей секундной ошибки.

«Александр сказал, что готов на реванш уже через две недели на турнире в Оренбурге, – рассказал корреспонденту „Матч ТВ“, Вадиму Тихомирову, сотрудник М-1, – Но, конечно, не стоит так торопиться. Хотя вообще предварительные договоренности о реванше у нас есть. Думаю, все будет нормально. Сейчас просто еще такой момент – Силва немного повредил руку в этом бою».

В общем бразилец бил действительно качественно.

Как нашли Бруно Силву

За поиск бойцов за рубежом в промоушене М-1 отвечает Станислав Харламов:

– На самом деле я регулярно смотрю те турниры, которые нормальный человек из России смотреть бы не стал, но для меня это работа, у меня есть интерес кого-то там высмотреть. – говорит Харламов «Матч ТВ», – Силву я впервые увидел на турнире Aspera FC, их проводит довольно известный в Бразилии человек Стефано Сартори, менеджер Фабио Мальдонадо. Потом еще какие-то моменты отмечал для себя, и так постепенно знания накапливались. Когда родилась идея делать турнир в Челябинске, почти сразу же стало понятно, что там будет драться Александр Шлеменко. В среднем весе (до 84 кг) не так много людей, кого можно было бы подписать, и они могли бы дать хороший бой. В какой-то момент упал глаз на Бруно Силву. Мне он еще запомнился как боец, который на турнире RCC (24 февраля 2018) стал единственным победителем не из России. Он тогда нокаутировал Геннадия Ковалева.

– Что вам скажет руководство М-1, когда станет понятно, что вы осознанно нашли для Шлеменко тяжелого соперника, который в итоге его победил?

– Тут надо понимать, что ни Шлеменко, ни кто-либо из команды «Новый поток» никогда не выбирали себе соперников. Поэтому у нас с самого начала было понимание, что мы не ищем каких-то слабых или удобных оппонентов. В М-1, кроме меня, работает еще один матчмейкер, Александр Шулдяков и у нас существует такая внутренняя конкуренция, кто найдет более интересного бойца: я за рубежом, он – в СНГ. В общем не думаю, чтобы кого-то расстроило, что я нашел тяжелого соперника для Шлеменко.

– Вы находите Бруно Силву, как дальше идет его утверждение?

– Мы с Александром Шулдяковым смотрим профайлы бойцов, показываем их Вадиму (Финкельштейну, президенту М-1. – «Матч ТВ»), потом показываем соперникам. Все занимает несколько часов. Обычно нашему мнению доверяют. Если мы говорим, что бой получится крутым, то 99%, что этот бой действительно случится.

Что меня настораживало, Силва защищается от ударов по-боксерски, просто поднимая руки к голове, а Шлеменко очень хорошо бьет по печени. Я боялся, что именно это случится где-то в начале боя, и все опять скажут: «А, бразилец ни о чем».

– Для вас Силва понятен как личность?

– Он не очень хорошо говорит по-английски, и о нем не так много какой-то информации, кроме статистики, поэтому интересных фактов не назову. Мы сейчас перекинулись парой слов, он говорит, что в Бразилии в его родном городе все танцуют. У Шлеменко не самые простые отношения с бразильцами, так что там все рады.

– Почему он не сделал вес перед боем?

– Со взвешиванием получилась странная история. Он гонял вес, был нацелен уложиться в лимит, потом пришел на взвешивание, встал на весы, показал 84,4 кг и сделал такой жест, будто все отлично. Ему сказали, что здесь нет допуска в один фунт и надо сделать 84 кг, как и было в контракте. Он вроде так сдержанно отреагировал на это, но мы договорились и с ним, и со Шлеменко, что дадим ему нужное время, чтобы согнать лишнее. Он пошел делать вес. Через полчаса приходит его тренер, говорит «ну все». Я думал, что он имеет в виду, что Силва сделал вес. А тренер говорит, что он согласен отдать 20% своего гонорара Шлеменко (обычная санкция в ММА за не сделанный вес. – «Матч ТВ») и начать бой с желтой карточкой. Александр говорит: «Ну ладно, сам себя наказал».

Потом уже Силва мне объяснял, что желтая карточка его не напрягает – бой пять раундов: «Либо я его уроню, либо он меня. Денег жалко, но сам виноват, не сумел согнать вес».

– Я же правильно понимаю, что 20% от гонорара Бруно Силвы, перешедшие Александру, – это где-то 5% от гонорара самого Шлеменко?

– Ничего не могу говорить про деньги, только то, что Силва выглядел счастливым, когда их получил.

– Насколько вырастут теперь его запросы, при условии, что сейчас все хотят увидеть реванш?

– Это довольно непредсказуемая вещь, зависит от бойца. Но в любом случае человек попросит больше. Тем более, когда ты побеждаешь так, тебе самому реванш особо не нужен. Но, думаю, все будет нормально, мы с ним уже предварительно договорились.

Что пошло не так

Александру Шлеменко две недели назад исполнилось 34 года. За это время он успел провести 67 профессиональных боев: подраться за пояс Bellator, за статус лучшего средневеса России, взять реванш за свой проигрыш на первой минуте, нокаутировать нокаутера из Голландии. Он дрался в Индии, Финляндии, Бразилии, США, Чехии и омском цирке. Побеждал бразильцев, американцев, накаченных, высоких, борцов и ударников. И вот сейчас должен был драться с бразильцем, о котором чего-то интересного не могли рассказать даже матчмейкеры.

Важное отличие ММА от остальных индивидуальных видов спорта – это частота выступлений. Тут несколько месяцев все твои тренировки посвящены одному бою с одним конкретным человеком. Шлеменко сейчас в той стадии карьеры, когда для идеальной подготовки ему нужен бой-подвиг, а не бой с бразильцем, которого в случае поражения запомнят именно как бразильца. Бои с Василевским и Мусаси были другими, и Шлеменко был другой до них и после них. Есть много примеров – Федор Емельяненко разбивает Фрэнка Мира, но снимает фильм-катастрофу с Фабио Мальдонадо. Хабиб Нурмагомедов бьет Эдсона Барбозу куда веселее, чем вроде бы более слабого Эла Яквинту. И в случае с Яквинтой не спасает даже чемпионский пояс на кону. Просто Барбоза был от начала и до конца запланированной целью, а про Яквинту после боя никто не сказал бы, что это сам по себе важный оппонент.

Бой с Силвой не сказал бы о Шлеменко ничего нового, не выводил бы его на другой уровень, не поднимал бы гонорар к следующему бою, не ускорял бы переход в UFC. Бой со Шлеменко делал Силву героем в родном городе, увеличивал гонорары в России, давал бы победу над одним из самых известных в Бразилии россиянином.

Александр Шлеменко сейчас оказался в роли своего прошлого соперника. В октябре они дрались в США с Гегардом Мусаси. Мусаси был выше на 14 позиций в рейтинге и приходил в Bellator в роли новой суперзвезды. Александр устроил для Гегарда тяжелейший бой и сказал очень важное: «У меня есть две руки, две ноги. Любой может избить меня. Любой может избить Мусаси. Главное захотеть <…> Третий номер мирового рейтинга ничего мне не сделал. Ты прекрасно знаешь, что меня там [в Bellator] уже похоронили все знатоки и умники. Это люди, которые смотрят рейтинги: так, третий номер против семнадцатого. Ну все, значит, семнадцатого побьют». Сейчас Шлеменко был на 17-м месте в рейтинге FightMatrix, Бруно Силва на 101-м. Они дрались в Челябинске на турнире М-1. И кажется, Александр не смог убедить самого себя в том, о чем говорил после боя с Мусаси.

Фото: vk.com/m1_mixfight; facebook.com/bruno.silva.92167; скриншоты видео M-1 Global;vk.com/newstreamsport