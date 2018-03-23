Волков показал, как ему заклеивали рассечение после боя. Раньше снимали, как зашивают

Волков показал, как ему заклеивали рассечение после боя. Раньше снимали, как зашивают

Вадим Тихомиров
Вадим Тихомиров
21:20

Александр Волков в прошедшие выходные нокаутировал Фабрисиу Вердума. Последствия устраняли с помощью обычного клея.

Самое лучшее в этой истории, что команда Волкова умело пользуется камерой мобильного телефона после боя. Вот видео, которое осталось после боя со Штефаном Штруве. Сентябрь. Роттердам.

https://www.instagram.com/p/BYqhfcZhaY8/

Вот последствия

https://www.instagram.com/p/BYny6blBN8-/

«Меня отвели в комнату, зашили рассечение, причем даже без какой-то анестезии и антисептика. Потом было еще несколько процедур, антисептик залили уже сверху, когда зашили. Я дал короткое интервью в коридоре для Fox TV. И только потом попал в зал для пресс-конференций» - рассказывал Волков после боя.

В бою с Фабрисиу Вердумом рассечение не было настолько страшным внешне, но могло доставлять больше неудобств. Сечка была выше уровня глаз и в теории кровь могла мешать обзору. Волков получил повреждение, когда боец из Бразилии провел удачный удар локтем в партере.

«В этот раз у нас был с собой антисептик, а рассечение заклеили секундным клеем… Постепенно отходит», - рассказал Волков после боя.

А теперь и показал. Март. Лондон.

https://www.instagram.com/p/BgrGKJdH2cw/

Символично, что видео появилось ровно в тот момент, когда в другом российско-бразильском противостоянии все было не так хорошо, как у Волкова с Вердумом. 

Фото: globallookpress.com

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