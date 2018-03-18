Волков нокаутировал Вердума и стал претендентом на пояс UFC. За него можно болеть всей страной

Александр Волков – лучший тяжеловес из России. Как он им стал и что его ждет – в колонке Вадима Тихомирова на «Матч ТВ».

Прошлое

Ровно два года и один месяц назад Александр Волков был тяжеловесом, уволенным из Bellator после двух поражений подряд на турнирах в США. 18 февраля 2016 года Волков был на взвешивании перед М-1 Global. Он должен был драться с Денисом Смолдаревым. Волков вышел под песню группы 25/17, и через 20 минут в его статистике появились те же цифры: 25 побед, 17 нокаутами. В следующие 23 месяца Волков проведет пять боев, побьет пятерых соперников и станет претендентом на титул в UFC.

Фабрисиу Вердум дрался с лучшими российскими тяжеловесами в эпоху, когда российские тяжеловесы были одними из лучших в мире. Не проиграть Вердуму смог только Сергей Харитонов, но победить нокаутом Вердума не мог никто из россиян. Волков лишил бразильца сознания в четвертом раунде. И момент нокаута оказался далеко не самым ценным в бою.

Настоящее

«Всех моих соперников объявляют мешками, после того как я у них выигрываю», – шутил Волков в интервью. Вот несколько пунктов, которые не позволят считать Вердума мешком или бойцом, которого догнала старость, а не удары Волкова.

Вердум продолжил эволюционировать. Был момент, когда на имеющееся джиу-джитсу он наложил очень опасный тайский бокс. Сейчас бразилец освоил классику вольной борьбы: проход в одну ногу – самый эффективный прием против Александра Волкова.

У Вердума было достаточно моментов, чтобы извлечь пользу из своего джиу-джитсу. Дважды он откровенно выходил на прием (удушение со спины и болевой на руку) – дважды Волков защитился.

Вердум хорошо добивал в партере и локтем рассек Волкову лоб.

Вердум по-прежнему очень хорошо думает и считает. Он начал бой со своего фирменного безрассудного удара в прыжке. Волков ушел от него и попался в другую ловушку: стал самоуверенным, потерял бдительность, начал обмениваться с Вердумом улыбками из цикла «я все вижу» и тут же просмотрел проход в одну ногу. Это стоило ему первого раунда и сил.

Всего этого вполне достаточно, чтобы считать, что Вердум был в порядке. Эти же пункты объясняют, почему победа Волкова – произведение (боевого) искусства.

Голова Александра, может, и не лучшим образом выдерживает тяжелые удары, но идеально сохраняет низкую температуру в бою. Чего еще ждать от человека, который выходит под песню «Зима-мама». Самоконтроль оказался самым страшным оружием российского бойца в этот вечер. И чтобы это оценить, надо посмотреть несколько десятков боев ММА и знать, как часто на эмоциях бойцы ведут себя иррационально. Волков говорил на пресс-конференции, что у него не сработал план на бой, но, скорее всего, речь шла о деталях, потому что генеральную линию он выдержал здорово. Он дрался как человек с математическим складом ума. Ни разу не позволил себе увлечься добиваниями в партере. Обмен ударами сделал максимально неудобным: менял стойки, рвал темп, выбивал из-под соперника ноги, а с ними и уверенность в себе. Наконец, предложил марафонский темп боя, в котором у 29-летнего бойца всегда будет преимущество перед 40-летним. Особенно в момент финишного ускорения.

В четвертом раунде у Вердума не вышло вообще ничего. В партере бразилец больше получил урона, чем нанес. Стало очевидным преимущество Волкова в атлетизме: у Александра специфический рельеф, но вообще-то по росто-весовым характеристикам он близок, например, к Владимиру Кличко с его двумя метрами роста + 111 кг веса. Тех, кто следит за Волковым давно, он, конечно, приучил к своей успокаивающей худощавости. Теперь надо срочно отвыкать.

В четвертом раунде перед Фабрисиу Вердумом оказался не худощавый Саша Волков с вечным статусом нефаворита, не тот Саша Волков, на которого с сожалением смотрели бойцы из Дагестана на первых взвешиваниях М-1, и не тот Саша Волков, который весил 96 кг. Сегодняшний Александр Волков очень сильный, у него проникающие удары руками, и в ближайшие пять-шесть лет с ним будет очень неприятно драться. Это было последнее, что понял Вердум перед тем, как погас свет.

Будущее

Болеть за Волкова можно как угодно. Можно как за представителя самого большого города самой большой страны. Население Москвы ощутимо превышает население Ирландии, давшей Конору МакГрегору собственную армию фанатов. Готовы повторить? Волков доказывает, что, не покидая пределы МКАДа, можно приготовиться к бою с одним из лучших тяжеловесов мира.

Его легко полюбить как автора фразы «Хочу всем доказать, что русские крутые». И как человека, у которого с самого начала было все, чтобы не заниматься боями: хорошая школа, хороший университет, бронхиальная астма в детском возрасте и турниры, на которых платили 500–1000 долларов за бой.

Сейчас Волков вторую схватку подряд зарабатывает 50 тысяч долларов поверх основного гонорара (40+40 тысяч долларов) за бой вечера. Он попадает в топ-5 тяжеловесов UFC и становится основным претендентом на титул. Александр уже сказал, что хотел бы подраться за пояс в России, но UFC не любит проводить титульные бои в непривычном часовом поясе. К тому же чемпион может не успеть подготовиться к сентябрю. Соперником Волкова станет победитель титульного боя Дэниель Кормье - Стипе Моичич. Оба переводят в партер лучше Вердума. Оба бьют очень тяжело. И оба будут фаворитами в поединке с Волковым.

Но последний бой такого уровня с участием российского тяжеловеса был 26 июня 2010 года, и мы слишком долго ждали, чтобы теперь кого-то бояться.

Фото: instagram.com/boltwrestling/