«Расстроен, что мне пришлось добивать Вердума». Слова и лицо Волкова после боя

«Расстроен, что мне пришлось добивать Вердума». Слова и лицо Волкова после боя

Александр Лютиков
Александр Лютиков
Вадим Тихомиров
Вадим Тихомиров
03:44

Александр Волков отвечает на вопросы после победы над Фабрисиу Вердумом. 

– Это был тяжелый бой со всех сторон. Всегда чувствуешь себя немного неуверенно, когда выходишь против соперника, на боях которого рос. Это было скорее мое внутреннее ощущение, которое я старался никому не показывать.

Сейчас я счастлив. Я не совсем доволен боем. Я использовал в этом бою не план А и даже не план B. Я использовал план C. Все пошло по худшему сценарию из возможных.

Он ждал, что я допущу ошибку в джиу-джитсу. Я ждал, что он ошибется в стойке. Я сделал свою работу. Это одна из самых сложных моих побед. Но я уверен, что мои самые сложные победы впереди.

Я буду рад, если UFC поставит мой бой за титул на осенний турнир в России. Теперь я просто сижу и смотрю, кто выиграет в бою Миочич – Кормье. Для меня нет разницы – кто выиграет этот бой. Я думаю, что заслужил бой за титул. Я выиграл у бывшего чемпиона UFC (Вердума. – «Матч ТВ»). Я нокаутировал бойца, который нокаутировал нынешнего чемпиона (Волков выиграл у Штруве, который последним побеждал действующего чемпиона Миочича. – «Матч ТВ»)

Больше всего меня расстроило, что пришлось добивать Вердума. Я надеюсь, что он не такой большой урон от этих ударов. Но это бой, мы должны делать его на полную. Не было никакого злого умысла. Мы очень уважительно друг к другу относимся – и надеюсь, что после этого будем общаться. 

Волков нокаутировал Вердума. Как это было

Фото: youtube.com/user/UFC/videos

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