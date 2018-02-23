Нокаут ногой с разворота на турнире в Москве. Лучший способ потратить 30 секунд

Ахмед Алиев становится чемпионом Fight Nights в легком весе. Это видео сегодня будут отправлять друг другу.

Полгода назад, вы могли видеть у нас заголовок мечты

В тот вечер укусили Ахмеда Алиева, и он стал победителем боя с Диего Брандао.

Алиев с пяти лет занимался вольной борьбой, становился чемпионом Хасавюрта, но в 2006-м году переехал из Дагестана в Астрахань и начал заниматься тайским боксом.

Вчера он стал чемпионом Fight Nights в легком весе, и его бой с Магомедсайгидом Алибековым закончился в третьем раунде вот так. Разглядеть здесь борца очень сложно.

Видео полностью

До ММА Алиев занимался тайским боксом, ушу-саньда, рукопашным боем и, как сам говорит, практически всеми видами смешанных единоборств.

Сейчас ему 28 лет, и он выступает в одной из самых конкурентных весовых категорий – до 70,3 кг. Для понимания рейтинг российских бойцов на сайте fightmatrix ставит выше Алиева двоих бойцов из UFC. Одного зовут Рустам Хабилов, второго – Хабиб Нурмагомедов.

Алиев выступает за клуб Eagles MMA.

Год назад он рассказывал, что как спортсмен никогда раньше не соревновался с Хабибом, зато в 2012-м победил нокаутом одного из его нынешних постоянных спарринг-партнеров Нурмагомедова – Зубайру Тухугова. Это случилось на турнире S-70.

Ключевым в карьере Алиева стал 2012 год. К его окончанию статистика у бойца была 4 победы, 3 поражения. С 2013-го у Алиева 13 побед и только одно поражение.

Фото: vk.com/fightnightsofficial