Лучшее в 2017-м. «Многие приходят подкатывать к богатым мужикам». Сколько зарабатывают ринг-герлз в ММА

Вы можете сойти с ума от этих цифр.

– Снчала я зависела от М-1, а сейчас такой период, что они тоже зависят от меня, – рассказывает «Матч ТВ» ринг-герл Анжелика Андерсон. – Не могу сказать, что полностью. Мы на равных. Люди приходят не только из-за боев, но в том числе и из-за меня. В какой-то момент я поняла, что не просто выношу таблички с раундами, но и представляю компанию, пишу и рассказываю о ней везде. Поэтому я назвала определенную сумму, после которой была готова работать дальше. Чем больше я расту, тем больше растет моя оплата в М-1. Девочки меня спрашивают: «Как ты это сделала?» Зачем рассказывать? Просто берите и делайте то, что вам нравится. Если это станет вашим любимым делом, то вы достигнете высот. А они не понимают. Девочки думают, что наденут платье и сразу станут популярными. Все хотят быть звездами и в топе инстаграма.

В России только у двух промоушенов есть свои ринг-герлз. В Fight Nights постоянно работают три девушки, в М-1 – только Анжелика Андерсон. В организациях ACB и «Ахмат» ринг-герлз считаются неприемлемым элементом бойцовского шоу. Менее раскрученные промоушены набирают девушек на мероприятия в модельных агентствах.

– Одна девушка у нас работала пластическим хирургом, другая постоянно выступает по фитнес-направлению, третья работала моделью. У каждой был свой бэкграунд, – говорит руководитель PR-отдела Fight Nights Лаша Чургулия. – Заработок в этой истории – не самое главное. 20 тысяч рублей, которые они получают за вечер, – это не такие большие деньги. Работа ринг-герл не является для девушек основной.

Сколько зарабатывают ринг-герлз

Средняя зарплата ринг-герлз в UFC – 20 тысяч долларов в год. Все получают по-разному. Такие звезды, как Бриттни Палмер и Арианни Селесте, обошли по популярности многих бойцов промоушена. Их зарплаты выше, чем у других.

– У нас доходы разные, – говорит Анжелика Андерсон. – Потому что в М-1 только я работаю. У всех остальных девочек оплата меньше – 5 тысяч рублей за вечер. Они приходят на один раз и уходят. Я же в организации – официальное лицо. В месяц я получаю 50 тысяч рублей. Плюс за каждый ивент от 10 до 20 тысяч, в зависимости от города. Бои иногда бывают по два раза в месяц, а иногда раз в два месяца. В среднем получается 60-70 тысяч рублей. Умножьте их на 12 и получите мой годовой доход в М-1.

В Fight Nights все девушки получают одинаково, но они принимают участие не во всех мероприятиях промоушена. Доход ринг-герл в организации напрямую зависит от количества мероприятий.

– В этом году у нас планируется 20 ивентов. На двух мероприятиях девушек не было – когда мы делали турниры в Душанбе и Махачкале. В мусульманские города мы ринг-герлз не привозим. Всего у нас было пять девушек, остались три, с которыми мы работаем постоянно. Для одного вечера этого достаточно. Бывает, они не могут поехать на турнир в другой город из-за своей основной работы. Например, во Владивостоке мы приглашали поработать местных девушек. Они тоже неплохо справились, – рассказывает Лаша Чургулия.

Главное правило для ринг-герлз, которые постоянно работают в организации: не выступать в других ММА-промоушенах.

– Никаких документов мы с ними не подписывали. На данный момент есть устная договоренность, что они могут выходить на ринг только в турнирах Fight Nights Global, – объясняет PR-директор промоушена. – Скоро мы заключим с ними эксклюзивные контракты, в которых пропишем этот пункт. А так у девушек есть четкое понимание, в какой индустрии они работают. Все друг друга знают. Они относятся к нашей организации как к семье.

– Сейчас у нас неловкая ситуация получилась, – говорит ринг-герл М-1 Анжелика Андерсон. – Я представляю букмекерскую контору, которая сотрудничает с Fight Nights. Недавно мне нужно было выйти на их турнире в качестве лица этой конторы. Я вышла на ринг, и меня показали по всем каналам: и на «Матче», и на «Бойце». Через пару дней были бои в М-1. Я только зашла в помещение, и мне Вадим Григорьевич Финкельштейн (президент М-1. – «Матч ТВ») с ходу говорит: «Анжелика, мне позвонили отовсюду – из Екатеринбурга, из Ингушетии. Говорят, почему она так поступает? Почему она работает на Fight Nights?» В смысле работает? Я отвечаю: «В контракте, который я подписала, не было ни слова о том, что не имею права просто встать на ринг Fight Nights и показать свою, грубо говоря, рожу». Я не работала там как ринг-герл или хостес. Я пиарила букмекерскую компанию, а не их промоушен. Fight Nights мне предлагали переходить к ним. Я этого сделать не могу. Если я буду прыгать с ринга на ринг, то это будет похоже на беганье от мужика к мужику. Такая история мне не по кайфу. Несмотря на то, что я переехала из Питера в Москву, продолжаю работать в М-1. Они для меня номер один.

Как зарабатывают ринг-герлз вне ринга

Для многих ринг-герл UFC работа в октагоне открыла дорогу к большим заработкам. Одной из наиболее успешных девушек в промоушене стала Арианни Селесте. Ее годовой доход оценивается в 1 миллион долларов. Впервые она вышла на ринг в 2006 году, публика сразу ее полюбила. На ее счету несколько наград, в том числе «Ринг-герл года» и «Самая горячая девушка UFC». В ее инстаграме, на который подписано почти 3 миллиона человек, регулярно появляются рекламные посты. Именно доходы от рекламы и сделали ее миллионершей.

Два года назад по поводу больших зарплат ринг-герлз возмущалась Ронда Роузи, которая была на тот момент непобежденным бойцом UFC:

– Я не знаю, это ринг-герлз так много получают, или бойцы зарабатывают недостаточно. Абсолютно точно могу сказать, что бойцы делают намного больше, чем они. Это несправедливо.

В России ринг-герлз масштаба Селесте нет. Единственная узнаваемая девушка в ММА - Анжелика Андерсон.

– У нас ринг-герлз не так известны, потому что у этой позиции нет сформировавшегося авторитета. Может, уровень развития ММА в России не настолько высок и велик, чтобы медийные девушки захотели работать на этой позиции. Думаю, однажды это произойдет, – объясняет Лаша Чургулия. – В России заниматься их пиаром сложнее. Мы периодически рассказываем о наших девочках в социальных сетях. Есть люди, которые реагируют на такие посты положительно. Но другая аудитория не принимает этого.

– UFC более сильный промоушен, они занимаются девочками, а не как я – сама все делаю, – говорит Андерсон. – У них точно есть менеджеры, которые продвигают их в журналы, на телевидение. Плюс у UFC огромная аудитория, где девочек видят. Там собрана целая команда под это все. У нас такого нет. У нас это конкурс мисс Россия. Мне писали в твиттере UFC Girls. Говорили, что давно меня заметили и отметили. Что если соберутся ехать в Россию, то было бы круто, чтобы я у них поработала. Если бы они мне предложили, то я бы поехала. Мы эту тему обсуждали с Вадимом Григорьевичем. Это единственное место, куда меня отпустят. Они понимают, что в России никто, кроме М-1, мне не нужен. Это шаг назад.

Годовой доход самой известной российской ринг-герл значительно меньше, чем у коллег из США. В месяц Анжелика получает от 200 до 400 тысяч рублей.

– Я официально нигде не работаю. Кроме М-1 я представляю букмекерскую контору. Подписала с ними контракт с нового года. Там доход больше – минимум 70 тысяч в месяц. Также я работаю на различных рекламных мероприятиях и съемках как модель. Недавно меня возили в Италию, где платили 1000 долларов за съемочный день. В России минимальная ставка за съемку – 10 000 рублей в час. Таких съемок может быть 3-4 в месяц. Реклама в инстаграме - 10-15 тысяч рублей за пост. Он висит на моей странице месяц, и я его потом удаляю. Также возможна бартерная реклама, которая заменяет мне личные затраты. Это какие-то шоу-румы, салоны красоты, бренды. Скоро поеду подписывать контракт в Испанию, по которому получу 5000 долларов за полгода. Там создали платное приложение, и я буду их лицом. Это никакая не эротика или порно. Еще планирую заниматься одеждой. Это будет сочетание спорта и секса в одной коллекции. Пока ищу команду, с которой можно будет работать. Я дизайнер по образованию и занималась ремонтом одежды. Еще очень-очень редко делаю татуировки. Раньше работала в салоне и в первый месяц получила 100 тысяч рублей, а когда набила руку, зарабатывала больше. Сейчас это второстепенная работа. Я ее делаю своим знакомым. Татуировки стоят от 3 до 5 тысяч рублей. Просто делаю в свое удовольствие. Еще хочу петь. Записали первый трек. Это были мои первые четыре строчки, после которых захотелось создавать. Ищу, с кем можно работать и выступать.

Точную сумму месячных доходов и расходов Анжелика не говорит. Не потому, что не хочет. Она просто ее не знает.

– Был какой-то момент, когда я записывала все в календарь. Но сейчас не получается. По ощущениям – 300-400 тысяч в месяц. Хотя, наверное, нет. Меньше. Посчитайте, потом скажите мне, сколько я зарабатываю. 150 тысяч у меня точно получается. Но я и трачу много. Как-то решила отложить 30 тысяч на карточку, чтобы понять, за какое время их потрачу. Пошла в магазин и накупила всякой мелочевки на 15 тысяч. При этом я вообще не шопоголик. Но к топику не хватало штанов, к штанам не хватало топика. В итоге потратила все за неделю. Даже рестораны мне предлагают бартеры, хотя я часто готовлю сама. Просто прихожу, ем, пью и отмечаю их в инстаграме, рассказываю про них. Основная затрата – это такси. Бывает, на дорогу могу потратить 5 тысяч в день.

Какие затраты берет на себя промоушен

Организации полностью оплачивают проживание, перелет и питание ринг-герлз, если турниры проходят в других городах.

– Уровень отеля зависит от города. Самый ужасный у нас был в Орле. Он был похож на студенческое общежитие, – вспоминает Анжелика. – Это было два года назад. В других городах у нас всегда все очень хорошо. В Москве и в Питере останавливались в пятизвездночных гостиницах. Например, отель «Аквариум» при Крокусе. В Ингушетии жили в самом лучшем отеле. Насколько я помню, там все было из золота. В Баку – классно. Всегда круто встречают, очень щедрые люди. Везде все было хорошо, кроме Орла.

Также организациям необходимо оплатить костюмы для ринг-герлз. В Fight Nights, как и в UFC, одежда девушек состоит из топика и шорт.

– Наши костюмы шились под каждую индивидуально. Они стоят примерно 10 тысяч рублей, – говорит Лаша Чургулия. – В UFC на костюмах ринг-герлз есть реклама спонсора. У Fight Nights на данный момент нет какого-то стратегического партнера или спонсора, который размещается на одежде у девушек. Сейчас в этом направлении работает коммерческий отдел. Спонсор на костюмах обязательно появится. Это будет одна из опций, за которую рекламодатели будут платить деньги.

В М-1 девушки выходят на ринг в платьях. Их дизайн разработала Андерсон.

– В какой-то момент я стала выступать не только в Питере. Меня стали брать с собой и в другие города. Но однажды не взяли в Ингушетию. В коротких шортиках там выступать нельзя. Я очень сильно расстроилась. Сказала, что не понимаю этого. Если я ваше лицо, то дайте мне возможность представлять вас везде, в любом городе и любой стране. И именно в тот момент я сшила эти платья в пол из бархата. В итоге поменяли старую форму. Это был фурор, переворот. Мне разрешили поехать. Хотя позже в Ингушетии вообще отменили ринг-герлз. Но все равно, когда я приезжаю, там относятся ко мне очень добродушно. Я делаю платья каждый год. Говорю, сколько это будет стоить, и моя швея обшивает по моим эскизам. Затем приношу чеки.

Ринг-герлз должны постоянно держать себя в форме. Лишние килограммы недопустимы. Как правило, девушки оплачивают зал из своих доходов. Но если ринг-герлз хотят позаниматься вместе с бойцами, то промоушен предоставляет для них такую возможность бесплатно.

– У Вадима Григорьевича есть зал в Санкт-Петербурге. У меня туда, наверное, пожизненный абонемент. В Москве мне предложили много залов, с которыми я могла бы сотрудничать. Я выбрала для себя один. Когда-то случайно попала на бои к Рою Джонсу, выходила только на один бой. Девочка, которая меня туда приглашала, занимается рекламой этого зала. Меня в том году признали главной ринг-герл года и вручили золотые перчатки. Вторая номинация была «мотивация года». Вот вместе с этой наградой мне и подарили абонемент, – рассказала Анжелика Андерсон «Матч ТВ».

За что могут уволить ринг-герл

– Мы никогда никого не увольняли. Бывает, девочка достигает в своей профессиональной деятельности определенного успеха и предпочитает основную работу, поэтому уходит. Могут уволить за неадекватное поведение или за резкие высказывания в адрес бойцов, – говорит Лаша Чургулия. – Отношения со спортсменами не запрещены, но я не знаю ни одного бойца, который бы хотел встречаться с ринг-герл. Может быть, такие есть.

Запрета на отношения с участниками боев нет и в других промоушенах. Например, ринг-герл Наташа Викс, работавшая в UFC, вышла замуж за бойца Кайла Кингсбери.

– Из М-1 они не уходят. Их просто больше не приглашают. Они выступают один раз, и на этом их движение заканчивается. Потому что девушки не умеют этого делать и не хотят этому учиться, – объясняет Анжелика Андерсон. – В прошлом году я организовала конкурс ринг-герлз. Девушка, которая выиграла, приехала на бои и сказала: «Анжелика, а можно я больше не буду работать ринг-герл? Можно я буду работать на входе, встречать гостей». О чем это сказало? О том, что на месте ринг-герл она не получила должного общения с мужчинами. Она попросилась работать туда, где было много мужиков, чтобы подкатывать свои бедра к тем, у кого много денег в кармане. Я сказала ей, что она больше не будет работать на боях. Мы же еще за победу в конкурсе вместо ленточки и короны вручали чемпионский пояс. Она этот пояс забыла на рояле и побежала быстрее на фуршет. Ей было по барабану на него и свою победу. Главное – поболтать на корабле с мужиками и побухать. Я забрала этот пояс домой. Она вспомнила о нем через полгода, но я его не отдала. Я считаю, что пояс должен принадлежать той, кто этого достоин. Наша работа с той девушкой закончилась. Они сами виноваты, что их не берут.

По словам Анжелики, найти достойную ринг-герл сейчас очень сложно.

– За последний год только одна девочка справилась с выходом на ринг. Они не понимают, как ходить в платьях. Да и в шортах для них сложно. Девочки настолько неуклюже поднимают свои ноги, что все, что находится под шортами, видно всему человечеству. Либо у них большая грудь, которая выпадает из топиков. Иногда ощущение, что девочки воспитываются на улицах. Женщина рядом с мужчиной должна вести себя культурно. На бои ходит очень много мусульман, а с ними нужно вести себя еще строже. Как они выносят подарки, как они их подают, как они стоят рядом с ними спиной или подходят близко с открытой грудью. Это все некультурно и неприлично. Они привыкли, что все тяп-ляп, что вокруг пацаны и уличные чуваки. Я часто замечаю, как девочка неуклюже сидит, как спускается с ринга со сгорбленной спиной, как кидает табличку. Очень много нюансов. Они все такие из себя красивые, а по жестам ужасные. Я ищу девушек в разных городах. Хочу передать М-1 новых людей. Я же тоже не вечная. Возможно, скоро будет семья. Хочу найти девушек, которым бы это нравилось. А не тех, которые приходят с мыслью о бабках и пиаре.

Текст: Михаил Кузнецов

Фото: Getty Images, instagram.com/angelica_anders, instagram.com/brittneypalmer

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