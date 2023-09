Алаверди Рамазанов начинает новую гонку за поясом

После того как экс-чемпион ONE Алаверди Рамазанов нокаутировал Алессандро Сару в первом раунде на турнире ONE Friday Fight 31, россиянин рассказал про планы на будущее в лиге ONE Championship.

После двух поражений подряд Рамазанов одержал победу нокаутом в первом раунде, нанеся сопернику мощный удар локтем в голову. Алаверди признался, что ранее он был вынужден вернуться в Дагестан на три месяца на восстановление.

— После двух поражений подряд я чувствовал себя ужасно, и у меня было очень много проблем со здоровьем. Я вернулся в Дагестан на три месяца на восстановление, а после приехал в Таиланд на долгую подготовку. Очень усердно тренировался и был готов на 100%, — сказал Рамазанов в интервью ONE после боя.

Рамазанов высоко оценил уровень своего соперника. Однако он отметил, что Алессандро не хватило опыта выступления в маленьких перчатках, которые используются в ONE Championship.

— Мой соперник — чемпион Таиланда. У него есть национальные пояса, но он — боец тайских стадионов. У него не было опыта выступлений в маленьких перчатках, а это совсем другие бои и ощущения, и в этом аспекте у меня было намного больше опыта. Я хорошо знаю, как в маленьких перчатках драться и как защищаться, — сказал Рамазанов.

Рамазанов изначально планировал начать бой осторожно, посмотреть соперника и со второго раунда начать работать в атаке. Однако ему удалось финишировать соперника в первом раунде.

— План был таков: соперник работает вторым номером, в основном уходит в глухую защиту и контратакует. В первом раунде у меня была задача посмотреть его и со второго раунда начинать работать, искать выходы для нокаута. Но получилось все быстрее, — сказал Рамазанов.

Рамазанов считает, что он сможет быстро вернуться в топ дивизиона.

— Я думаю, что буду удерживать позицию в топе довольно долго. В ONE все знают меня, на что я способен. И у меня очень хороший список бывших соперников — с кем я дрался, у кого выигрывал, — сказал Рамазанов.

Он не скрывает, что его цель — титул чемпиона ONE Championship — не изменилась.

— Безусловно, я хочу драться за титул. Я здесь только ради этого, потому что титул — это все для меня, — сказал Рамазанов.

Прямые трансляции турниров ONE можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Читайте также: