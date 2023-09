Бой с Синсамутом — шанс Дмитрия Меньшикова реабилитироваться после неудачного дебюта

Российский боец Дмитрий Меньшиков, который в главном бое турнира ONE Fight Night 11 проиграл чемпиону ONE Региану Эйерсилу, вернется в ринг ONE в сентябре.

На турнире ONE Fight Night 14 в Бангкоке представитель одной из лучших в стране кемеровской школы муай-тай Меньшиков подерется с Синсамутом (Sinsamut Klinmee) по правилам муай-тай в легком весе ONE (77,1 кг).

27-летний Синсамут Аквамен (81-18 в муай-тай и кикбоксинге) громко заявил о себе в 2022 году, начав карьеру в ONE с последовательных нокаутов Ники Хольцкена и Лиама Нолана. Его восхождение в рейтинге остановили два поражения от Региана Бессмертного Эерсела. В июле этого года на турнире ONE Friday Fights 24 ситуацию улучшила победа над Виктором Тейшейрой.

В июне Меньшикову (27-2 в кикбоксинге и муай-тай) в первом же бою сразу дали шанс подраться в главном поединке вечера. Его оппонентом был чемпион ONE Championship по кикбоксингу и муай-тай Региан Эйерсил. Известный своей ударной мощью Меньшиков шел с 11-матчевой победной серией и был уверен, что победа за ним. Он заявлял, что сможет полностью раскрыться в поединке и показать, на что он способен. Дмитрий не скрывал, что его цель — «забрать все пояса, какие возможно. Например, в ONE Championship я хочу стать чемпионом во всех дисциплинах — в тайском боксе, кикбоксинге и MMA».

Однако россиянин проиграл нокаутом, причем Эйерсилу понадобилось всего 46 секунд, чтобы взять верх над бойцом из Прокопьевска. После победы над Меньшиковым Эйерсил довел количество побед до 23 за последние семь лет и сохранил чемпионский пояс.

29 сентября Меньшикову нужно будет показать, какие уроки ему удалось извлечь из предыдущего боя. Вселяет надежду то, что у 25-летнего панчера в активе 19 побед нокаутом из 27, одержанных в профессиональной карьере.

