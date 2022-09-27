ONE Fight Night 2: Джамал Юсупов вновь выходит на коротком уведомлении

Уроженец республики Дагестан, трехкратный чемпион России по кикбоксингу и виртуозный боец муай-тай Джамал Юсупов, сразится с трехкратным чемпионом мира Glory Kickboxing Маратом Григоряном из Армении.

Поединок пройдет по правилам кикбоксинга в рамках второго турнира One Fight Night на крытом стадионе Сингапура в пятницу, 30 сентября.

Изначально, соперником Григоряна должен был стать турок Тайфун Озкан. Но из-за травмы Чингиза Аллазова, турецкий легковес залетел из андеркарда сразу в со-главный бой турнира. На его место мэтчмейкеры ONE Championship поставили Джамала Юсупова — и опять на коротком уведомлении:

— Когда мне предложили бой, я сразу согласился, признался Джамал. — Я от боев никогда не отказываюсь, не важно, насколько силен соперник. В ONE мне приходится многое доказывать, так как здесь собрались все самые сильные бойцы мира в моем весе. Я должен принимать бои на коротком уведомлении. Бои мне дают не часто. Я чувствую, что надо вернуться в гонку.

Юсупов шокировал поклонников муай-тай в ноябре 2019 году, когда он согласился на бой против легенды тайского бокса Йодсанклая IWE Fairtex всего за 10 дней до поединка. Во втором раунде своего дебютного поединка андердог Юсупов отправил Йодсанклая в нокаут. На бой с Сами Сана в декабре 22020-го Джамал вышел на 12-дневном уведомлении. И снова — победа.

Сможет ли он еще раз повторить свой успех боя с Йодсанклаем и в этот раз?

— Каждый боец хочет выиграть досрочно, — говорит Юсупов, — и я не исключение. Но Марат — крепкий и опытный боец. Думаю, что мы пройдем всю дистанцию.

Григорян — серьезный претендент на чемпионский пояс ONE. Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу организации Glory, он выиграл свой первый бой в возрасте 12 лет. В 2018 году он нокаутировал будущего чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе Супербона Сингха Мавинна всего за 29 секунд на турнире Kunlun Fight World MAX. Но в прошлом бою в марте этого года Супербон отыграл свое: проведя все пять раундов в карде ONE Championship: X, Супербон выиграл матч-реванш с Григоряном и единогласным решением сохранил за собой титул чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе.

Юсупов считает, что «Супербон к этому бою лучше подготовился, он смог переиграть Марата».

Дагестанский боец не раскрывает секретов тактического плана, но признается, что бои Григоряна он внимательно посмотрел и изучил его стиль:

— Боец он хороший, крепкий физически, выступал во многих крупных лигах и через многое прошел. Мне нравится его стиль — он много закрывается, идет вперед, оказывает давление.

Для обоих бойцов этот бой — еще один важный шаг в гонке за золотом ONE и продвижении в рейтинге:

— Победа над ним для меня очень важна. Григорян — сильный соперник с громким именем.

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