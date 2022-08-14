Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов завоевал золото Спартакиады сильнейших

Олимпийский чемпион Токио‑2020 по тхэквондо Максим Храмцов завоевал золото Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

В финале Храмцов, выступающий в весовой категории до 80 кг, победил Рустама Одинаева.

Золото в категории свыше 80 кг завоевал Владислав Ларин, победивший в финале Рафаиля Аюкаева.

У женщин в категории до 67 кг победу одержала Лилия Хузина, которая в финале оказалась сильнее Джаврият Алиевой.

В категории свыше 67 кг золото выиграла Полина Хан, победившая Кристину Адебайо.

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