Сборная России-1 выиграла золото Спартакиады в синхронном плавании

Сборная России‑1 по синхронному плаванию в составе Анастасии Бахтыревой, Татьяны Гайдан, Майи Дорошко, Виолетты Евенко, Екатерины Коссовой, Варвары Креопаловой, Алены Матвиенко и Елизаветы Минаевой выиграла золото Спартакиады сильнейших.

По сумме технической и произвольной программ команда набрала 197,4481 балла. Второе место заняла сборная России‑2 (190,2287 балла; Алия Ахметзянова, Алена Бакай, Вера Корнякова, Полина Ларцева, Диана Миргазизова, Дарья Огородникова, Александра Придиус и Станислава Тарновская), третье — команда Московской Области (183,5525; Лаура Абдуллаева, Марина Белова, Василиса Жукова, Мария Козлова, Анастасия Крапивина, Екатерина Романова, Виктория Сидоренко и Светлана Ходырева).

Соревнования Спартакиады одновременно проходят в 12 регионах России, в них примут участие более 9 тысяч сильнейших российских спортсменов. Спартакиада завершится 2 октября.

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