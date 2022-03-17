Российскому боксу перекрывают кислород. Всё серьезно?

Что нужно знать о ситуации в профессиональном боксе и ближайших поединках с участием россиян.

Что нужно знать о ситуации в профессиональном боксе и ближайших поединках с участием россиян.

Россиян во многих видах спорта отстраняют от международных соревнований. В профессиональном боксе, где бизнес, пожалуй, превалирует над спортом, тоже вводят санкции. И на первый взгляд всё кажется совсем печальным, но если разобраться — действительно ли это так?

Сначала 25 февраля четыре ведущие организации — WBC, IBF, WBO и WBA — отказались признавать поединки на территории России. После этого решения стало сразу понятно, что турниру 26 марта в Екатеринбурге с титульными боями Евгения Тищенко (за регулярный пояс WBA) и Магомеда Курбанова (защита пояса WBO International) не суждено состояться. Позднее шоу действительно было перенесено на неопределенный срок.

Но ведущие организации пошли дальше. WBC, IBF, WВО с 1 марта и вовсе отказались санкционировать титульные поединки с участием россиян со следующей припиской: «Мы будем постоянно следить за происходящим. Надеемся, что эта ситуация скоро разрешится, чтобы восстановить нормальную жизнь и деятельность».

ПОДЕРЕТСЯ ЛИ БИВОЛ С КАНЕЛО?

В стороне осталась только WBA. И объяснение предельно простое — когда вопрос касается денег, тут не до солидарности. Ведь на 7 мая в Лас-Вегасе был анонсирован супербой между чемпионом WBA (Super) в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и самым высокооплачиваемым боксером, первым номером вне зависимости от весовых категорий мексиканцем Саулем Альваресом.

Хотя надо признать, что на это противостояние уже идет колоссальное давление. Так, Виталий Кличко призвал отменить этот бой. Организаторы шоу пока успокаивают болельщиков и уверяют:

«Лучший боксер современности будет боксировать с лучшим боксером в полутяжелом весе» (цитата Эдди Хирна).

Но тут всё концентрируется на слове «пока». Все прекрасно понимают, что ситуация в любой момент может измениться — до поединка больше полутора месяцев. И больше всего обидно за Бивола, который давно ждал такую возможность заявить о себе. Сейчас от него и его команды, по сути, ничего не зависит. Российскому боксеру остается только готовиться к главному бою в своей карьере, несмотря на давление извне. А это непросто.

А вот команда Альвареса может повернуть в свою сторону эту ситуацию. Иногда кажется, что мексиканец чересчур уверовал в свою силу и свои возможности (тут не только о спорте)… Канело будет драться не в своей весовой категории против топового оппонента этого дивизионе в самом расцвете сил (Биволу 31 год). Да, тут невольно хочется провести параллель с победным боем Альвареса с еще одним российским полутяжеловесом Сергеем Ковалевым. Возможно, команда мексиканца как раз и опирается на тот прецедент.

Но сравнение сегодняшней ситуации с тем поединком будет неправильным. Ковалеву на тот момент было 36 лет, и у Крушителя между его изнурительным боем с Энтони Ярдом и встречей с Канело прошло всего чуть больше двух месяцев. Ковалев выдал, пожалуй, свой худший бокс в карьере и проиграл. Ну, а его заявления после того фиаско говорят сами за себя:

«Я могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я одержу победу. Я залез в эту весовую категорию муками, бессонными ночами и так далее чисто из-за того, что это было для меня очень интересное финансовое предложение».

К таким боям, как с Канело, нужно готовиться минимум три месяца с учетом отдыха до начала лагеря. Сейчас у Бивола есть такая возможность. Плюс чемпион WBA (Super) стилистически очень неудобен для мексиканца. В общем, Альварес очень сильно рискует получить второе поражение в карьере (первое было в 2013 году от Флойда Мейвезера). В связи с этим нельзя исключать, что ближе к поединку команда Канело осознает все эти нюансы и сделает заявление: «Я согласился на серьезный вызов. Ничего личного по отношению к Биволу. Но, ребята, вы видите, какая обстановка в мире…» И Альвареса все поймут. В этот момент никто даже не задаст вопрос: «А где же ты был раньше? Почему не отказался от боя с самого начала?»

Далее Канело в срочном порядке найдут соперника (с этим проблем не будет), мексиканец за несколько раундов его уработает, и все обогатятся. А сам Сауль продолжит играть в гольф и ждать развязки встречи между Головкиным и Муратой. Чтобы потом наконец впервые победить Головкина.

НАШИ ЗА РУБЕЖОМ

Возвращаясь к «санкциям» международных организаций…. WВА всё-таки по-своему выделилась. Ассоциация исключила россиян из рейтингов и эти места оставила свободными с надписью «#nowar». Исключение составили только чемпионы — Бивол и регулярный обладатель пояса в полусреднем весе Раджаб Бутаев, который 16 апреля в США встретится с литовцем Эймантасом Станенисом. Пока сообщений об угрозе срыва этого боя не поступало. Хотя можно ожидать какие-то акции. Например, от проживающего в США боксера из Литвы.

Также WВА оставила в рейтингах Алексея Егорова, ему предстоит боксировать с суперчемпионом в первом тяжелом весе французом Арсеном Гуламиряном. Торги на право проведения данного противостояния выиграла российская сторона, и бой должен был состояться в декабре в Екатеринбурге. Но практически в день встречи стало известно о коронавирусе Гуламиряна. И теперь неизвестно, когда и где состоится этот бой. Но уже точно не в России. Кстати, в рейтингах WВА напротив фамилии Егорова стоит хештег #Peace. Плюс и у Бивола, и у Бутаева, и у Егорова отсутствует национальная принадлежность.

В трех остальных организациях пока до таких «суровых» мер не дошли. В рейтингах WBC, IBF и WBO россияне остаются, и напротив их фамилий стоит привычное RUS. Соответственно, российские боксеры сохраняют право проводить бои за границей. Но тут вспоминаем о проблемах прошлого — лишь малое количество боксеров из России востребованы за рубежом. А сейчас к этому добавляются и новые неприятные нюансы — не все захотят видеть россиян у себя.

Так, организация, регламентирующая проведения боксерских турниров в Великобритании, запретила участие в шоу на территории страны спортсменов с российской и белорусской лицензий. На 19 марта в Лондоне намечен бой чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе россиянина Давида Аванесяна и финна Оскари Метца. Сам Аванесян в интервью «Матч ТВ» рассказывал о давлении и проблемах с организацией этого поединка. Но, по словам Аванесяна, всё удалось решить положительно.

В принципе, ограничение из-за лицензий можно обойти путем получения необходимого документа в других странах. Например, в Сербии. По данным BoxingScene, Аванесян будет боксировать именно по сербской лицензии. Так что глобально это не проблема.

На 14 мая в Лос-Анджелесе анонсирован турнир компании Triller, в главном бою которого состоится долгожданное возвращение на ринг экс-чемпиона WBA (Super), WBO, IBF Ковалева в поединке с болгарином Тервелом Пулевым. Крушитель дебютирует в первом тяжелом весе. Также в этом шоу выступит еще один россиянин Андрей Федосов (тяжелый вес), он будет боксировать с еще одним болгарином Пулевым, но уже Кубратом. Проведению этих поединков в принципе ничего не должно угрожать, потому что компания Triller в первую очередь ориентирована на зрителя и не стесняется проводить нетрадиционные бои.

Именно этот промоушен в сентябре 2021 года организовывал бой экс-чемпиона UFС Виктора Белфорта и звездного ветерана Эвандера Холифилда. Холифилду на тот момент было 58 лет, и его более молодой соперник завершил поединок уже в первом раунде. В ноябре этот промоушен организовал бой между Кубратом Пулевым и экс-чемпионом UFС Фрэнком Миром в треугольном (!) ринге. Вектор этой компании понятен.

Плюс и Ковалев, и Федосов проживают в США, поэтому им не составит проблем добраться до нужной локации. Хотя сегодня вопросы с логистикой не являются критичными. Перед глазами пример бойцов из России, которые успешно добрались до Лондона для участия в очередном турнире UFC.

КАК ДЕЛА У БЕТЕРБИЕВА?

Вторым обладателем полноценных чемпионских поясов из России является Артур Бетербиев, который владеет титулами WВС и IBF в полутяжелом весе. На протяжении всей своей профессиональной карьеры Бетербиев проживает в Монреале (это было условием сотрудничества с промоутером), и боксер всего лишь один бой провел на территории РФ.

Сейчас в активной стадии находятся переговоры об организации объединительного поединка между Бетербиевым и чемпионом WВО американцем Джо Смитом-младшим. И этот бой может состояться 18 июня в Нью-Йорке. И тут мы вспоминаем о реалиях и о санкциях международных боксерских федераций.

В российских СМИ гуляет фраза представителя и Бетербиева, и Смита промоутера Боба Арума: «Бетербиев является законным жителем Канады. Он живет там уже много лет. У него есть канадский паспорт. И он не имеет никакого отношения к России».

Во-первых, функционер не совсем прав — Бетербиев действительно на законных основаниях проживает в Канаде, но на данный момент он не имеет канадского гражданства. Во-вторых, у самого Бетербиева могут быть вопросы к своему промоутеру по последней его фразе — Артур всегда выступал за Россию и всегда акцентировал на этом внимание.

Возможно, была допущена ошибка при переводе. Тем не менее у Бетербиева действительно не должно возникнуть проблем с тем, чтобы побоксировать со Смитом. И если объединительный поединок со Смитом будет организован, Бетербиев примеряет на себе третий чемпионский пояс.

А КАК ЖЕ БОКС В РОССИИ?

Естественно, мы будем пристально следить и болеть за российских боксеров за рубежом, но нельзя забывать и про то, к чему можно прикоснуться, — про внутреннюю арену. Пожалуй, это даже самый главный аспект.

Уже понятно, что титульные бои (а региональных поясов в боксе попросту не сосчитать) на территории России мы не увидим. К слову, тут и международные организации останутся в минусе, ведь за санкцию на бой за пояс нужно заплатить. В общем, российским боксерам на внутренних соревнованиях будет проблематично продвинуться в рейтингах.

Но это не значит, что бокса в России не может быть. Вспомним первоначальное значение профессионального бокса — шоу и развлечение болельщиков. Поэтому сейчас на первое место выйдут (а может, уже давно вышли) бои на аудиторию, просмотры, хайп, поединки с определенной предысторией.

Сразу на ум приходят две организации — Pravda FC и промоушен Владимира Хрюнова. Первые уже провели успешный турнир в новых реалиях, когда чемпион AMC Fight Nights (это ММА) Вагаб Вагабов 4 марта победил Данила Шаталова. И сразу после этой встречи прошла дуэль взглядов между Вагабовым и известным российским нокаутером Дмитрием Кудряшовым. Этот крутой бой должен состояться летом. И такое противостояние попросту невозможно назвать поп-боксом. Тут встретятся два серьезных спортсмена.

Более того, Pravda FC решилась на организацию мини-Гран-при, и победитель в паре Кудряшов vs Вагабов должен встретиться с лучшим в бою между Вячеславом Дациком и Сауло Кавалари.

Владимир Хрюнов также ориентирован на зрительский интерес, привлекая к боям звезд из других видов единоборств. Так, например, 25 февраля на профессиональном ринге успешно дебютировал боец ММА Магомед Исмаилов (базовый борец) в поединке с известным боксером первого тяжелого веса Оланреваджу Дуродолой.

А 18 марта в казино на границе России и Белоруссии состоится третий бой по профессионалам еще одного бойца ММА Сергея Харитонова против тренер экс-чемпиона WВС Деонтея Уайлдера Малика Скотта. Примечательно, что первые два боя Харитонова по боксу организовывал тоже Хрюнов.

Тяжелее сейчас придется более консервативной организации RCC Boxing Promotions, которая раньше ставила в приоритет именно спортивную составляющую, а точнее, долгоиграющую перспективу — продвижение боксеров к чемпионскому поясу. Теперь организации надо будет либо адаптироваться к новым реалиям, либо дожидаться снятия санкций. Но последнее весьма чревато: никому неизвестно, как долго международные организации «будут придерживаться» лозунга «спорт вне политики»… Соответственно, всем бойцам ростера RCC Boxing Promotions всё это время придется оставаться без боев.

Ну, и еще об одном предстоящем шоу: 31 марта в Краснодаре пройдет турнир, организованный промоутерской компанией экс-чемпиона WBC Григория Дрозда «Русь». В главном бою встретятся россияне Руслан Файфер и Шигабудин Алиев.

Сейчас неоправданно затратно будет привозить в Россию зарубежных боксеров. Поэтому всё чаще станут организовывать поединки между соотечественниками. И в этом можно найти свои плюсы — мы наконец сможем отойти от устаревшего принципа «зачем драться россиянам, разве больше некого бить».

Резюмируя выше сказанное, профессиональный бокс в России даже в сложившихся реалиях будет жить. Просто произойдет окончательное переориентирование на зрительский интерес, что может позволить искоренить неинтересные поединки ради набивания рейтинга.

Но тут важно оговориться, что мы рассмотрели именно подход к организации боксерских турниров в новых условиях. Мы не затронули главного — финансирования. Однако это совсем другая история, которая касается далеко не только профессионального бокса в нашей стране.

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