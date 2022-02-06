Работал грузчиком, а теперь у него 15 досрочных побед и $50 тысяч от UFC. Почему этот боец из Казахстана еще не суперзвезда

Сравниваем Шавката Рахмонова с Хамзатом Чимаевым и Хабибом Нурмагомедовым.

Сравниваем Шавката Рахмонова с Хамзатом Чимаевым и Хабибом Нурмагомедовым.

0 поражений, 15 побед досрочно

В 2011–2012 годах будущий боец ММА Шавкат Рахмонов работал грузчиком на рынке «Шыгыс» в Караганде. В этот момент некоторые его будущие соперники по UFC уже дрались несколько лет. Например, Мичел Празерес собрал статистику 15-0 в ММА (источник).

Сейчас 15-0 у самого Рахмонова, а Празереса он победил в предпоследнем бою в июне 2021 года за 7 минут 10 секунд.

В 2022-м на первом февральском турнире UFC Рахмонов в первом раунде нокаутировал Чарльстона Харриса, шедшего на серии из пяти побед. Но главное — это 15-я досрочная победа Рахмонова в 15 боях. Дольше всех с ним продержался будущий соперник Александра Шлеменко Фаридун Одилов, проиграв техническим нокаутом на четвертой минуте третьего раунда. Кроме Одилова Рахмонов нокаутировал еще семь соперников и у семерых выиграл приемами. 3 из 15 побед были уже в UFC.

У кого еще такая же статистика?

Рейтинг бойцов без поражений выглядит так. Первый — Ярослав Амосов, 26 побед, чемпион Bellator в полусреднем весе.

Второе место у Хусейна Асхабова — 23 победы, последние бои проводит в украинском промоушене WWFC.

19-0 у Мовлида Хайбулаева (PFL), 18-0 у Эй Джея Макки (Bellator), 17-0 у Валентина Бенишева (болгарские промоушены), 16-0 у Рустама Керимова (ACA).

Рекорд 15-0, кроме Рахмонова, есть еще у шести бойцов, но ни у кого из перечисленных здесь нет 100-процентного показателя досрочных побед.

Почему о нем так мало говорят

Нравится вам или нет история Хамзата Чимаева (10-0; 4-0 в UFC), но теперь по ней очень удобно сравнивать скорость роста популярности. Одержав три досрочные победы в UFC с июля по сентябрь 2020-го, Чимаев стал одним из самых обсуждаемых бойцов лиги. У Рахмонова тоже три досрочные победы, но ему чуть-чуть не хватает яркости и деталей, за которые цепляется публика. Чимаев подрался в двух весовых и с перерывом в 10 дней. У Рахмонова паузы между боями были больше полугода. Хамзата очень хорошо поддерживал одноклубник и бывший чемпион UFC Александр Густафссон, имя Шавката другие бойцы произносили не так часто. Чимаев с ходу заявил, что готов вынести чемпионов в двух весовых категориях, Рахмонов после третьей победы в UFC скромно вызвал Мичела Перейру, которого пока и самого нет в рейтингах.

Другим непобежденным бойцом из России, который сам строил свою популярность по кирпичикам, был Хабиб Нурмагомедов. На свой третий бой Хабиб приехал в Бразилию в футболке «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу». После этого Нурмагомедову вроде бы дали дополнительную охрану в Бразилии. Сам Хабиб после этого начал вызывать в твиттере Би Джея Пенна и Нейта Диаса. Из кейсов Нурмагомедова Рахмонов взял только выход в национальном головном уборе. На взвешивание и фотосессию после боя он пришел в казахском тымаке.

Почему он так дерется?

У Рахмонова нет понятного секрета успеха. «Много дрался на улице в детстве, потом стал ходить на бокс и боевое самбо», — короткое описание его бойцовского пути. В любителях Рахмонов дважды проигрывал Гаджимураду Хирамагомедову из сборной России (11-4 в профессиональных ММА). Относительно недавно боец начал получать поддержку от производителя энергетиков и представлять команду Dar из Алматы. 3 января Рахмонов улетел на сборы во Флориду и, наверное, этим спас свой бой. Можно разобрать, как на казахском боец выразил соболезнования всем погибшим в массовых беспорядках в Казахстане, но переводчик в октагоне оставил эту фразу без внимания.

Тренировка Шавката Рахмонова / Фото: © инстаграм Саята Абдрахманова

Во Флориде Рахмонов тренировался в зале Генри Хуфта. Уже после поединка менеджер Шавката опубликовал видео с отработкой именно той вертушки, которой Рахмонов нокаутировал своего нынешнего соперника. Вертушка принесла Рахмонову первый в карьере бонус в $50 тысяч (примерный гонорар бойца за поединок, скорее всего, будет меньше этой суммы).

В рейтинге топ-15 полусреднего веса (до 77 кг) Рахмонова пока нет, но есть Сантьяго Понзиниббио (14-е место), Ли Цзиньлян (13), Джефф Нил (12), и Майкл Киеса (10). У каждого из этих бойцов по два поражения в трех последних боях. И скоро кому-то здесь придется подвинуться.

Читайте также: