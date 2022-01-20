Нганну нокаутирует Гана. В UFC определяют самого сильного человека планеты

Техничный кикбоксер против нокаутера — что из этого получится.

Техничный кикбоксер против нокаутера — что из этого получится.

Бой

Бои за пояс UFC в тяжелом весе проходят нечасто. В 2019, 2020 и 2021 годах было по одному титульному поединку за 365 дней. В 2022-м тяжи разыграют пояс уже во втором турнире года, и сделают это Фрэнсис Нганну и Сирилл Ган.

Нганну 35 лет, у него 16 побед и 3 поражения, его рост 193 см, он весит около 120 кг и тренируется в Лас-Вегасе. Нганну — полноценный чемпион UFC в тяжелом весе.

Гану 31 год, у него 10 побед в 10 боях, рост 193 см, вес около 115 кг, он приехал забирать пояс из Парижа. Ган забрал временный пояс, поскольку Нганну не защищал титул около полугода (это очень сомнительная история).

Эмоции

В этом бою очень легко встать на сторону претендента Сирила Гана. Они начинали в одном зале у одного тренера, но Нганну ушел и переехал в Лас-Вегас, а Ган остался. Нганну выигрывает за счет природной мощи и нокаутирующего удара, Ган — за счет техники и того, что называют бойцовским IQ. В статусе чемпиона Нганну быстро полюбил себя и дорогие вещи вокруг себя; Ган катается по Парижу на мопеде и отыгрывает роль простого парня. Нганну уже начал конфликтовать с UFC и просить большие бои в боксе, Ган в принципе не говорит ничего громкого и танцует сальсу, демонстрируя подвижность ног.

Уже второй раз UFC раскручивает супербой через 10-секундное видео из подтрибунных помещений. Когда-то так было с Хабибом и Конором: камера сняла их короткий диалог и фразу Хабиба «я тебе лицо сломаю». Теперь достоянием UFC стало видео, где Нганну проходит мимо Гана, тренера Фернанда Лопеса и бойца Насурдина Имавова и даже не смотрит в сторону бывших партнеров по тренировкам.

Как они дерутся

На 10 побед в UFC Нганну потратил 25 минут и 19 секунд. На восемь побед из этого списка у него шло 9 минут и 27 секунд. Эти восемь боев, разумеется, заканчивались в первых раундах. У Гана из семи боев в UFC есть только одна победа в первой пятиминутке, но из них двоих только у него опыт победы в полном пятираундовом противостоянии. Летом Сирил выиграл решением у Александра Волкова.

У Нганну, наоборот, нет побед решениями, но и его самого никто не побеждал досрочно в трех проигранных поединках.

Ган очень много двигается, отслеживает реакции, бьет лоукики, наносит урон через удары коленями по корпусу, меняет углы и почти не дает попасть по себе. Нганну считается классическим нокаутером: у него есть и удары, которые называют колхозными, и очень красивые апперкоты, которые доставались Алистеру Овериму и Стипе Миочичу.

При этом оба пришли в ММА достаточно поздно и, вероятно, борются на среднем уровне, почти не используя этот навык.

Где они тренируются

Сирил Ган остался верен первому тренеру Френанду Лопесу и готовится к бою в Париже. Лопес считает Гана выдающимся бойцом по координации, обучаемости и способности думать в бою. Сам тренер много занимается разработкой стратегии, заполняя конспектами десятки листов. Показательная деталь: во время подготовки к Александру Волкову команда Гана привлекала боксера из олимпийской сборной Франции Мурада Алиева ростом 200 см (рост Волкова — 201 см).

Нганну переехал в зал Xtreme Couture, и его ведет тренер Эрик Никсик. Не так давно с Нганну тренировалось довольно много российских бойцов и, что интересно, почти никто не был восхищен навыками чемпиона в тяжелом весе. У этого может быть два объяснения. Первое — Нганну действительно неидеально координирован и не очень технично борется; второе — с его стилем в принципе сложно раскрываться в спаррингах. Ронять ударами — главное преимущество Фрэнсиса, но именно этого стараются не делать на спаррингах слишком часто.

При этом в последнем бою со Стипе Миочичем нельзя было не заметить прогресс Фрэнсиса Нганну. Он защитился от перевода, контратаковал, забрав спину, нанес хороший удар ногой в голову и сумел остаться в комфортном для себя темпе к концу первого раунда.

Кого они побеждали

Из 10 побед Гана в ММА семь одержаны в UFC, а среди этих семи есть четыре известных оппонента: Джуниор Дос Сантос, Жаирзиньо Розенстрайк, Александр Волков и Деррик Льюис. Когда Ган только начинал в ММА, Нганну уже дрался за титул со Стипе Миочичем.

Нганну тоже побеждал Дос Сантоса и Розенстрайка. Победу Гана над Дерриком Льюисом в его статистике можно приравнять к победе над Алистером Оверимом (Оверим выходил на серии из двух побед в 37-летнем возрасте). Победа Гана над Волковым впечатляет, но за несколько месяцев до этого Нганну нокаутировал Стипе Миочича — человека, которому проиграл самый важный бой в своей карьере.

Почему у Нганну есть поражения

В январе 2018 года Фрэнсис Нганну выходил на титульный бой против, возможно, лучшего тяжеловеса UFC Стипе Миочича. У смешливых фанатов ММА это поражение принято считать забавным. Нганну не умел бороться, и когда Миочич начал переводить, быстро выдохся и оказался беспомощным. На тот момент Нганну жил на две страны, тренировался то в Париже, то в Вегасе и действительно был очень сырым бойцом.

Камерунец задыхался настолько кинематографично, что в шутках об этом тоже задохнулась одна деталь: Нганну прошел все пять раундов, хотя предыдущие пять соперников Миочича проигрывали досрочно. Обескураженный Нганну следом проиграл еще один бой, но после этого не давал осечек. Пять побед нокаутами, пояс чемпиона и возвращение долга Стипе Миочичу.

Почему Ган может проиграть нокаутом

Потому что Ган может оказаться в роли самого Фрэнсиса Нганну из 2018 года. Молодой, амбициозный, но без серьезных проверок. Потому что Ган, в отличие от Миочича или Кертиса Блэйдса, не сможет угрожать Нганну борьбой. Потому что нокаутер в статусе чемпиона — это вроде бы очень банально, но на самом деле у UFC было немного таких чемпионов, как Нганну. На ум приходит только Джуниор Дос Сантос, который как раз забрал пояс после одного удачного попадания по более обученному и более выносливому Кейну Веласкесу (правда, потом дважды ему проиграл).

Современный тяжелый вес в боксе вроде бы приучает нас к тому, что нокаутеры проигрывают технарям: Усик разгромил Джошуа, Уайлдер был избит Тайсоном Фьюри. Но также есть теория, что быть нокаутером в ММА по-своему выгоднее: в маленьких перчатках легче нанести удар. Не зацепившись за блок соперника.

У букмекеров Ган фаворит, но даже это малозначительный довод: с 2015 года в титульных боях UFC в тяжелом весе фавориты чаще проигрывают, чем побеждают. Всё, к чему прикасается Фрэнсис Нганну, падает, и пока никто не может решить эту проблему.

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