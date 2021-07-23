«Буду болеть за Усика». Мурат Гассиев роняет соперника и говорит про супертяжелый вес и группу Miyagi & Эндшпиль

«Матч ТВ» смотрит возле ринга второй бой Мурата Гассиева в супертяжелом весе.

«Матч ТВ» смотрит возле ринга второй бой Мурата Гассиева в супертяжелом весе.

Как прошел бой

Для 27-летнего Мурата Гассиева Бой с Майклом Веллишем стал 30-м в профессиональной карьере, но только вторым в супертяжелом весе (свыше 91 кг). И вторым с 21 июля 2018 года. Тогда Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Это было его первое поражение в карьере, и оно же поставило эту карьеру на долгую паузу. Гассиев перестал тренироваться в США у Эйбла Санчеса, объявил о переходе в супертяжи, принял на себя несколько травм, а вернувшись на ринг в октябре 2020-го задержался там меньше, чем на две минуты, нокаутировав Нури Сефери за 107 секунд. Его следующий соперник Майкл Веллиш решил сыграть в Александра Усика и первое время сопротивлялся Мурату, поверив в одну конкретную схему: Гассиев нокаутирует людей, когда они встают к канатам. Немец пробовал много перемещаться, моментально уходить от левой Мурата, как только чувствовал спиной, что пространство ринга заканчивается и это работало, пока из ног Веллиша не ушла первая свежесть.

Майк Веллиш / Фото: © Вадим Тихомиров

Когда свежесть и скорость кончились, удары Гассиева оказались слишком тяжелыми для боксера из Германии. Гассиев как под копирку повторил две атаки: ушел от джеба и ударил правой через руку, которую соперник не успевал возвращать к голове. Второе попадание выбило пол из-под ног Веллиша.

Майк Веллиш / Фото: © Вадим Тихомиров

Поднявшись, немец стал принимать на себя очень много ударов и рефери остановил бой одновременно с гонгом об окончании четвертого раунда. У угловых Веллиша были претензии, но, когда сам боксер вышел к прессе, он не выглядел очень расстроенным. На левой части лица у Майкла был заметный след от удара.

Что говорил Гассиев

— Какие ощущения после второго боя в супертяжелом весе? Отличаются ли они от тех, что были после первого поединка?

— Сегодня был реальный супертяжеловес, большой, с длинными руками. Потихонечку двигаемся в правильном направлении. Спасибо Владимиру Хрюнову и всем причастным к этому бою, что дали мне возможность вспомнить, как боксировать. Постепенно набираю форму.

— Веллиш был не согласен с остановкой боя.

— Я боксирую до того момента, пока судья не скажет «стоп». Рефери виднее, не могу с ним спорить.

Гассиев отправляет Веллиша в нокдаун / Фото: © Вадим Тихомиров

— Первые три раунда провели в экономном режиме. Хотели почувствовать ринг?

— Так складывался бой. Я чувствовал себя комфортно, смотрел, пристраивался, подходил. Бой складывался, как мы планировали. Хотели наращивать темп и боксировать.

— У вас был большой простой. Он сказывается?

— Такие паузы нежелательны, но случаются. Моя задача — тренироваться и готовиться к боям. А дальше дело промоутеров подбирать даты и соперников. Я буду готов.

— Будет смотреть бой Усик — Джошуа?

— Конечно. Жду этого боя. Огромное событие, встречаются два олимпийских чемпиона. Это как Кличко — Поветкин, такой же резонанс. Или Кличко — Джошуа, но я бы сравнил с Поветкиным.

— Почему не сравниваете с вашим боем против Усика?

— Джошуа — мировая суперзвезда, у нас разные уровни. Будем стараться достигнуть этих высот.

— За кого будете болеть? — вопрос корреспондента «Матч ТВ» Вадима Тихомирова

— За Сашу. Мы разговариваем на одном языке. Тяжело загадывать, как закончится бой. Думаю, довольными останутся все (Джошуа и Усик должны провести бой в сентябре в Англии. — «Матч ТВ»).

— Усик работает с железом, чтобы набрать вес после перехода в супертяжелый вес. Вы это делаете?

— Мой вес 106-110 килограммов, я чувствую себя комфортно. Не чувствую себя маленьким. Все зависит от боев. Если команда посчитает, что мне нужно будет набрать вес, будем делать.

— После боя вы сказали, что находитесь в супертяжелом весе на дне. Что вы имели в виду?

— По уровню. Три года — огромная пауза, нужно возвращаться на прежний уровень, набирать форму становиться лучше и достигать чемпионского титула.

Мурат Гассиев / Фото: © Вадим Тихомиров

— Boxrec ставит на первое место в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Согласны с этим?

— Сто процентов согласен. И в прошлом, и в позапрошлом году я говорил, что Фьюри — это номер один.

— Пробовали спарринговать с боксерами его роста около 206 см?

— Я не знаю, какого роста Кличко — спарринговал с ним. Было предложение поспарринговать с Фьюри, но что-то не сложилось. Из больших спарринговал с Уайлдером и Кличко.

— Чем Фьюри лучше Джошуа?

— Он более интересен.

— Так вышло, что сейчас из спорта и шоу-бизнеса для меня самые известные люди из Осетии это боец ММА Марат Балаев и группа Miyagi & Эндшпиль?

— С Маратом знаком. С Азаматом, это Мияги, вчера созванивались, у нас парень выходил под его песню, мы на связи.

— Вы же почти одногодки…

— Мы общаемся, да. Они приглашали на концерт, но времени нет. А так — у нас маленькая республика, все друг друга знают.

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