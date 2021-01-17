Президент UFC: «Хабиб может вернуться». Что об этом нужно знать, и при чем здесь Конор

24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 16 января 2021-го, через 83 дня, Дэйна Уайт сказал, что Хабиб может вернуться в бои.

24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 16 января 2021-го, через 83 дня, Дэйна Уайт сказал, что Хабиб может вернуться в бои.

Что произошло?

Президент UFC Дэйна Уайт и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретились на бойцовском острове в Абу-Даби 15 января, и десятисекундное видео, где Хабиб и президент заходят в комнату для переговоров, стало первым интересным видео от UFC в этом году.

Через сутки Уайт рассказал, о чем они говорили за закрытыми дверями:

— Думаю, из-за того, что перед его последним боем он потерял отца, получил травму ноги, на него многое свалилось, он принял решение на эмоциях, не было причин в таком скором завершении карьеры. Я поговорил с ним и сказал, чтобы он не торопился. В данный момент у Хабиба такое мнение: он считает, что уже добился всего, чего хотел в легком весе, но в ближайшее воскресенье дерутся Конор Макгрегор и Дастин Порье, там же дерутся Майкл Чэндлер против Дэна Хукера, Хабибу понравилось, как выступил Чарльз Оливейра в бою против Фергюсона. Его слова были такими, он сказал: «Я не буду задерживать дивизион, не буду отсиживаться с этим поясом, но пусть они покажут что-то яркое, что-то, что заставит меня вернуться». И если кто-то из этих бойцов покажет что-то выдающееся, он может вернуться, если эти ребята сделают то, на что я рассчитываю в эти выходные, возможно, у Хабиба появится интерес вернуться».

Какой статус у Хабиба?

Самое главное — Уайт не объявил, что Хабиб лишается чемпионского пояса прямо сейчас, несмотря на заявление о завершении карьеры. Нурмагомедов остается чемпионом UFC в легком весе, и как бы ни закончились четыре поединка легковесов на ближайшем турнире, очевидно, будет им оставаться еще в течение какого-то времени, пока с ним ведут переговоры.

У Хабиба три защиты пояса. Еще одна сделает его лучшим легковесом в истории UFC — четыре раза пояс не защищал никто.

В данный момент Нурмагомедов занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Его ближайший преследователь — бывший №1 Джон Джонс, который прямо сейчас занимается подготовкой к переходу в тяжелый вес, показывая на весах 113 кг.

Кто возможные соперники Хабиба?

Дастин Порье (31 год, 26-6 в ММА) — Конор Макгрегор (32 года, 22-4); они проведут бой 24 января в рамках легкого веса, и тут удивляет лишь одно: Конора Хабиб называл алкоголиком и уточнял в книге: «ноль как человек и пустое место как спортсмен». После этого Конор провел только один бой с Дональдом Серроне, и этот бой мог быть не совсем честным по версии Нурмагомедова. Дастин Порье, как говорил Хабиб до встречи, боец другого (очевидно, более низкого) уровня. Теперь кто-то из них может стать претендентом на его пояс.

Майкл Чэндлер (34 года, 21-5) — Дэн Хукер (30 лет, 20-9 в ММА); Чэндлер — бывший чемпион Bellator, но два его последних поражения в 2017-м и 2019-м были техническими нокаутами. Дэн Хукер в 2020-м проиграл Дастину Порье, и сложно представить, что любое его выступление заставит Хабиба подраться с бойцом, у которого 9 поражений за спиной и 1-1 в последних боях.

Чарльз Оливейра (30-8, 31 год) — по-спортивному один из лучших в этом списке, перемолол Тони Фергюсона, а до этого досрочно выиграл 7 боев подряд.

Как возвращались другие?

Конор Макгрегор в первый раз завершил карьеру 20 апреля 2016 года. Через 120 дней он уже дрался с Нейтом Диасом. Во второй раз Конор завершил карьеру 26 марта 2019 года. Через 299 дней он дрался с Дональдом Серроне. В третий раз Конор завершил карьеру 7 июня 2020 года и должен провести бой через 230 дней после этой даты.

Настоящим завершение карьеры выглядело у двух других великих бойцов: Федора Емельяненко (не дрался 3,5 года с июня 2012-го) и Жоржа Сен-Пьера (не дрался 4 года с ноября 2013-го).

Чем это закончится?

На самом деле очень сложно поверить, что кто-то из пятерки Макгрегор, Порье, Чэндлер, Хукер и Оливейра уже следующий бой проведет против Хабиба. Сейчас очень удобно написать, что еще осенью Хабиб говорил об обещании маме больше не драться, а теперь будет смотреть бой Конора, чтобы решить, нужно ли сдержать это обещание (данное маме). Тут можно предположить, что Хабиб ловит более тонкое ощущение — теперь он рецензирует бои Конора, и все действительно ждут, что он скажет. Ждут, понравится ему или нет. Ждут от Конора такого боя, какой впечатлит Хабиба. Загадывают — что вообще должен показать Конор, чтобы Хабиб сказал: «Хорошо, я возвращаюсь».

Почему-то считается стыдным отдать пояс без боя, но ведь сам Макгрегор когда-то поступал так с Хабибом: Нурмагомедов дрался за пояс в легком весе с Элом Яквинтой, потому что Конор утратил интерес к защитам, боксировал с Флойдом Мейвезером и заставлял себя ждать. И сейчас Хабиб может даже не смотреть его бой, а просто отыгрываться: в октябре 2016-го он хотел драться за пояс, но пояс держал Эдди Альварес. И Хабиб подрался за титул чемпиона UFC только в апреле 2018-го, поработав комментатором на боксерском поединке Мейвезера с Макгрегором и без возможности забрать титул в бою с действующим чемпионом. Теперь Нурмагомедов в любом случае будет решать, подерется ли Конор Макгрегор за пояс, если выиграет у Порье. От решения Хабиба будет зависеть, подерется ли Конор с действующим чемпионом или с кем-то другим, потому что Хабиб пообещал маме больше не драться в UFC.

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