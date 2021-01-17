«Если он не планирует драться с Конором или Сен-Пьером, пусть не возвращается». Реакция мира MMA на возможное возвращение Хабиба

Собрали мнения специалистов и болельщиков.

Собрали мнения специалистов и болельщиков.

Хабиб стал чемпионом UFC в апреле 2018 года. На его счету три успешных защиты пояса

Последний бой Нурмагомедов провел 24 октября 2020 года, объявив об уходе из MMA

Хабибу 32 года, его статистика в MMA — 29 побед и 0 поражений

Что изменилось?

Президент UFC Дэйна Уайт во время трансляции первого турнира UFC в 2021 году раскрыл подробности встречи с Нурмагомедовым.

— Он сказал: «Алекс Оливейра выглядел очень хорошо в бою с Тони Фергюсоном. В следующую субботу мы увидим два интересных боя: Макгрегор против Порье и Чендлер против Хукера, я хочу посмотреть два этих боя, и эти парни должны показать что-то зрелищное. Покажите мне что-то стоящее и, может быть, я вернусь для одного боя», — передал Уайт слова россиянина.

Уайт также отметил, что Хабиб сказал ему, что потерял мотивацию для выступлений, так как в данный момент чувствует, что добился всего, чего хотел в ММА.

Что пишут и говорят

«Большие деньги не будут мотивацией. Хабиб — уже достаточно обеспеченный человек. При этом он остался тем же, каким был до всей этой гигантской популярности», — сказал тренер чемпиона UFC Хавьер Мендес.

Запомните мои слова: «Хабиб вернется. Вопрос — когда и против кого».

Публикация менеджера Нурмагомедова про «Действуйте, покажите Хабибу что-то». В комментариях мнения разделились. Пользователь под ником HradayKansana пишет: «Если Хабиб не планирует драться с Конором или Сен-Пьером, пусть лучше не возвращается».

Оливейра сообщил, что готов драться с Хабибом.

Вспомним, что Конор говорил о Хабибе в последнем интервью: «Думаю, что Хабиб боится драться со мной. Это очевидно. И я не виню его за это. В день нашей встречи я дрался с лучшей версией Хабиба, а он дрался с худшей версией Конора. Он знает это, я знаю это, его команда знает это. У меня есть ключи к тому, чтобы уничтожить его».

Ого, Нейт Диас агрессивно провоцирует Нурмагомедова. Переводить оскорбления не будем.

Кажется, поклонники MMA не оценили нападок Диаса и подкалывают его под этим сообщением: «Хабиб и Нейт».

Рубрика «мудрые советы»: «Не возвращайся, потому что этого хотят другие, чемпион. Только если ты хочешь этого сам».

«Самое большое расстройство со времен выхода финального эпизода «Игры престолов».

«Грандиозное объявление UFC: умоляйте меня».

Бразильский боец Игор Араужу считает, что Хабиб вернется только в случае победы Конора над Порье, чтобы побить ирландца и установить рекорды по платным трансляциям. Но сам Араужу ставит на Макгрегора.

«Хотите сказать, что я нервничал несколько часов, чтобы просто услышать, что Хабиб по-прежнему не уверен относительно своего будущего?»

«Подерись со своим другом Забитом». Внезапно.

«Хабибу пора вырубить Конора еще раз и довести серию до 30-0».

Эдди Альварес не верит в возвращение Нурмагомедова. И согласен с болельщиком, который считает, что Хабибу если и возвращаться, то только ради боя с Сен-Пьером.

Мемы подъехали. «Все в ожидании решения Хабиба».

Бразильский боец Гилберт Бернс: «Ставлю на то, что Нурмагомедов вернется. Иначе зачем делать анонс и говорить об этом в прямом эфире?»

Бен Аскрен придерживается другого мнения: «Мне кажется, что Хабиб не вернется, а за пояс подерутся Порье и Макгрегор».

«Хабиб такой: танцуйте. Посмотрю, что у вас есть для меня».

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