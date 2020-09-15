«Скорее всего, второго боя Минеев — Исмаилов не будет». Майрбек Хасиев — про Емельяненко, Чимаева и Fight Nights

Лига АСА проводит 111-ый номерной турнир. Дерутся Артем Резников, Юсуф Раисов, Абдулазиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский, но основатель лиги Майрбек Хасиев говорит все еще ярче своих бойцов.

Лига АСА проводит 111-ый номерной турнир. Дерутся Артем Резников, Юсуф Раисов, Абдулазиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский, но основатель лиги Майрбек Хасиев говорит все еще ярче своих бойцов.

Про второй бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова

(Первый прошел на турнире Fight Nights в октябре 2018 года. После этого Исмаилов ушел в лигу АСА и победил Вячеслава Василевского, Артема Фролова и Александра Емельяненко. Минеев остался в Fight Nights, но дрался в разных лигах и провел последний бой 9 сентября на совместном турнире Fight Nights и GFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова.)

— Возможен ли второй бой Минеев vs Исмаилов в вашей лиге или на совместном турнире с Fight Nights, тем более вы некоторое время назад говорили про совместный турнир стенка на стенку?

— Когда у нас у каждого была стенка, мы были готовы, но все перевернули, будто бы мы от этого отказались. Сейчас я не вижу стенку со стороны… как они называются, Fight Nights? А насчет Минеева и Маги Исмаилова, скорее всего, этого боя не будет. Я сильно сомневаюсь. У нас есть договоренности с Исмаиловым, мы идем согласно этим договоренностям. У нас есть еще два боя: один Магомед нам должен, второй это его пожелание, но мы не видим там Минеева пока.

— Многие журналисты считают, что бой Исмаилова с Крисом Ханикаттом, разрабатываемый вами (Ханикатт победил Александра Шлеменко на закрытом турнире в сентябре 2019 года — «Матч ТВ»), не самый интересный для публики. Заинтересована ли лига в том, чтобы Магомед Исмаилов провел реванш с Токовым?

— Реванш Токов — Исмаилов интересен, бой со Шлеменко не интересен. Бой с Минеевым абсолютно не интересен.

— Александр Емельяненко сейчас, как сказал президент лиги, «в романтическом периоде», интересен ли его второй бой с Исмаиловым?

— Мне лично нет. Сейчас много разговоров о том, что Александр был не готов, но бой явно показал, что Мага на голову выше. Повторять это еще раз мне неинтересно. Оптимально было бы сделать еще один бой Магомеду в конце года.

Про попытку отменить результат боя Вартанян vs Коков

После того, как на последнем турнире АСА судьи отдали победу единогласным решением Эдуарду Вартаняну в бою с Магомедом Коковым, Майрбек Хасиев публично не согласился с вердиктом судей и сказал, что бой может быть признан несостоявшимся. Впоследствии поединок посмотрела независимая комиссия судей, и решение первой судейской бригады осталось в силе.

— Я свое мнение не изменил. Если бой оценивается по трем параметрам: доминирование, контроль и нанесенный ущерб, я для себя сделал вывод, что выиграл Коков. Со мной рядом сидят ребята из лиги АСА, и все были уверены, что выиграл Коков. Правда? Потом объявили, что судьи дали единогласное решение, тогда я вообще был удивлен, потому что мне казалось, что счет по раундам 2:1 в лучшем случае.

Я сказал, что победил Коков и что мы имеем право признавать бой несостоявшимся, но не говорил, что мы признаем его несостоявшимся. Потом Яраги Гитаев сказал, что мой брат Иса прислал мне голосовое, где он спросил, не поторопились ли мы с этим выводом. Потом поднялась тема и мы решили, что мы этот бой посмотрим еще раз. В два часа ночи мне позвонил Яраги и сказал, что они внимательно посмотрели этот бой вместе с судьями, и почти все считают, что Вартанян выиграл этот бой со счетом 2:1. Я сказал, что раз так, то справедливость восторжествовала, а справедливость мне всегда была дороже моего мнения. Вот и все. Я человек, я ошибаюсь. Если бы я вообще не ошибался, я бы тут не сидел, а был бы где-то среди праведников.

О том, что у Вартаняна и Кокова есть перепалка, я не знал, и к этому не имел отношения. Мне было приятно, что Эдуард Вартанян так отреагировал, по-мужски, хотя мог бы сказать, что ему не нужно второй раз побеждать в этом бою (Вартанян был согласен на немедленный реванш 19-го сентября. — «Матч ТВ»).

«Мы были готовы организовать этот бой 19 сентября, но буквально сейчас мне написали, что сторона Кокова отказалась, сославшись на травму или на какие-то другие причины. Если этот реванш и состоится, то позже», — добавляет президент лиги Алексей Яценко.

«Я об этом и понятия не имел, вот так вот все закручивается. Я бы сказал, что на месте любого из них я бы в любом состоянии принял этот реванш», — закончил Хасиев.

Про Хамзата Чимаева

— В 2014 году Хабиб Нурмагомедов вызывал многих топовых бойцов UFC, и вы говорили, что кавказцу стоит вести себя скромнее. Устраивает ли вас то, как сейчас ведет себя в UFC чеченский боец Хамзат Чимаев?

— Нет, не устраивает. Как есть говорю — что он делает, меня абсолютно не устраивает. Как боец он интересен, за две недели два боя, почему нет. Но как он себя позиционирует и как ведет себя, меня не устраивает. Более того, когда по поводу Альберта Дураева я выставил ролик с объяснением ситуации, что он [Дураев] врет. Чимаев повел себя очень недостойно, он там чуть ли не флешмоб организовал непонятный. И в основном мне писали непонятные сайты полуголых дам.

Мне не нравится, что он делает, но пусть он ведет себя как хочет, каждый сам строит себе свой фундамент и свой памятник после того, как он закончит свою жизнь. Надо быть чуть скромнее, кто бы он ни был, Чимаев, Хасиев, Витаев, неважно.

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