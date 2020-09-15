«Если Саня Емельяненко отдал «мерседес» — это хорошо. Это значит, что он слово держит». Куда пропал Емельяненко и когда бой Исмаилова с Минеевым

Что происходит с Александром Емельяненко и кто сделает реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева — сильное интервью главы лиги Fight Nights Камила Гаджиева корреспонденту «Матч ТВ» Александру Лютикову.

Что происходит с Александром Емельяненко и кто сделает реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева — сильное интервью главы лиги Fight Nights Камила Гаджиева корреспонденту «Матч ТВ» Александру Лютикову.

11 сентября 2020 года российские лиги Fight Nights и GFC провели совместный турнир в Москве — в память об Абдулманапе Нурмагомедове.

В главном бою турнира Владимир Минеев победил Даурена Ермекова и стал чемпионом Fight Nights в весе до 84 кг.

Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов прошел 24 июля 2020 года и в прямом эфире показывался только по платной подписке. Лига ACA заявила, что за деньги прямую трансляцию посмотрели 52 000 человек. Цена трансляции в день боя — 499 рублей, за неделю до боя — 399.

— Камил, вы только что сделали турнир в Москве. Его показывали в том числе в США через платформу DAZN — вы знаете, сколько людей его посмотрели за рубежом?

— Мне интересно, сколько по DAZN посмотрели. Но я не думаю, что это много людей. Мне вообще смешно, когда кто-то рассказывает, что российские ММА посмотрело какое-то нереальное количество людей за границей. Когда у нас Федор дрался — да, посмотрели. А так — с какого перепугу иностранец будет это смотреть? Ну, без иллюзий. Ровно так же меня смешит, когда говорят, что много платных трансляций купили. Смысл? Любой турнир можно посмотреть по пиратской ссылке — и не париться.

Усман Нурмагомедов проходит в ноги Святославу Шабанову. Фото с совместного турнира организаций Fight Nights Global и GFC / Фото: © Fight Nights Global

— Вы хотите официальное признание сделать сейчас? Бой Исмаилов — Емельяненко вы смотрели по пиратской ссылке?

— Да. Все очень просто: я пришел к своему другу в заведение. Нас было семь человек. Он сказал: «Приходи — посмотрим бой». Я пришел, сел, заказал себе «кока-колу» без сахара и просто смотрел, не вникая, по какой ссылке мы смотрим. А потом в один прекрасный момент внизу появился и пропал номер карты «Сбербанка» (организаторы пиратских трансляций просят зрителей скидывать им деньги. — «Матч ТВ»). Оказалось, что эту ссылку мой друг взял в каком-то паблике. Если бы я находился где-то за границей, я бы, может, и купил трансляцию, потому что мне было за кого поболеть в этом бою. Но вот так сказать, что это массово интересно… Вряд ли. Но АСА молодцы, если говорить про их опыт с платными трансляциями. Они все равно делают это упрямо — и рано или поздно этот эффект наступит. Точнее — не рано, а поздно. Возможно, слишком поздно.

— И есть еще такая вероятность, что эффект наступит, но не для них. А для кого-то, кто будет делать это после них.

— Да. Но все равно. Они молодцы. Пионеры в этом вопросе. А так — я вот транслирую на «Матч ТВ». Да, можно сказать, что Минеев — Ермеков это не такой раскрученный бой, как Исмаилов — Емельяненко. Я согласен. Но я на «Матч ТВ» лучше покажу, где меня в прайм-тайме посмотрят полтора миллиона человек. А потом меня еще посмотрят в YouTube. И я буду точно понимать, что два миллиона человек в этой стране и еще какое-то количество казахов — миллиончик, наверное, — этот бой увидели. И все — я понимаю, что говорить своим рекламодателям. А сколько можно продать платных трансляций? Ну, двадцать тысяч. Ну, тридцать. Ну, окей — пятьдесят! И потом это продавать рекламодателю? Ты же не будешь рекламодателю продавать количество пиратских скачиваний? Я уверен, что Емельяненко — Исмаилов, покажи его по «Матч ТВ», собрал бы около двух с половиной миллионов просмотров. Ну, у АСА своя стратегия — дай бог.

— Как вообще появился Даурен Ермеков в качестве соперника Владимира Минеева? Просто потому, что Ермеков — казах, и за ним огромная аудитория?

— Ермеков был на победной серии. И я хотел ему сделать бой с Минеевым весной.

— Почему соперниками Минеева после боя с Исмаиловым становились бойцы из второй, третьей, четвертой сотни рейтинга FightMatrix?

— Да, Ермеков сто двадцать какой-то. При этом он был на победной серии — и я хотел ему сделать бой с Минеевым еще весной. Если взять первый полтинник, то это бойцы на контрактах с UFC, Bellator, ACA и еще где-то. Я могу найти номера 60, но это будет, условно, безымянный грэпплер из Польши. И какой смысл?

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов подрались вничью на турнире Fight Nights в октябре 2018 года / Фото: © Fight Nights Global

Бой Магомед Исмаилов — Владимир Минеев прошел 19 октября 2018 года на турнире Fight Nights в Москве. По итогам пяти раундов судьи объявили ничью.

После этого Минеев выиграл четыре боя у малоизвестных бойцов. Исмаилов ушел в лигу ACA, где победил топовых средневесов Василевского и Фролова, а также выиграл супербой у Александра Емельяненко.

После победы над Ермековым Минеев вызвал Исмаилова на реванш.

— У Магомеда Исмаилова контракт с АСА еще на один бой. Почему АСА не делает ему бой с Минеевым на декабрь? Вы этому помешаете? Минеев не хочет? Или они сами не хотят?

— Я не знаю. Они, конечно, хотят. Но они в данный момент, наверное, не готовы заплатить Минееву столько денег, сколько он хочет за этот бой получить. Потому что АСА в свое время поставили себя в такую ситуацию, когда кто выше в FightMatrix, тот и больше получает. И сейчас Саламу наверное, выше, чем Минеев (чемпион АСА в категории до 84 кг Саламу Абдурахманов — 30-й в рейтинге, Минеев — 45-й. — «Матч ТВ»)? И если сейчас заплатить Минееву столько, сколько он за этот бой хочет (а хочет он много), то Саламу получает право сказать своим работодателям: «Ребята, а я-то что?». И поэтому АСА, на мой взгляд, в этом плане в сложной ситуации. Но может быть, они все равно в итоге договорятся по этому бою. Я думаю, что этот бой можно сделать вообще на любой площадке — и она останется в выигрыше. Я точно готов. Но надо, чтобы Мага разобрался с АСА.

— То есть вы не чинили бы никаких препятствий для АСА, если бы они захотели забрать на этот бой чемпиона вашей организации Владимира Минеева?

— А Минеев — мой друг. В этом случае я размышлял бы категориями дружбы. Если они дадут Минееву значительно лучшие условия, чем я ему могу дать, то я скажу: «Вован, вперед». И еще, может быть, даже в углу у него окажусь в качестве секунданта. Если я ему там, конечно, буду нужен.

— Объясните, почему Минееву лучше подраться с Исмаиловым в Fight Nights, а не в АСА?

— Во-первых, у Fight Nights больше зрителей, которые на Минеева ходят. Именно на Минеева. Во-вторых, у нас меньше разного рода ограничений в плане трэштокинга и раскрутки боя — то нельзя, это нельзя. И опять же — где это будет транслироваться. Я Вове точно скажу: «Ты будешь на большом федеральном канале». А ребята из АСА могут загнать его на платные трансляции — и ему как бойцу это не так будет интересно, он все равно недополучит в плане просмотров.

— Сразу после вашего турнира возникла смешная дискуссия: Минеев и Исмаилов начали называть друг друга химиками. Просто поделюсь своими ощущениями: выяснение того, кто на химии, в российских ММА просто лишено какого-либо смысла. Ведь ничего не запрещено напрямую.

— Признаваться в том, что он химик, никто не будет. Человек употребляет то, что не запрещено. И обсуждать это нет смысла. Нападать на кого-то, говорить: «Ты химик!». Тут или запрещено, или не запрещено. Если не запрещено — ребят, вы можете тогда вообще ММА не заниматься, если вы против того, чтобы кто-то химичил.

— Каждый раз, когда вижу вербальные стычки Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, удивляюсь тому, что победителем из них почему-то выходит Минеев. А Магомед просто очень заразительно смеется. Исмаилов не так силен именно в секунду придумать ответ, а больше на дистанции способен размотать шутками?

— Да, у Маги чуть импровизация хромает. И он очень веселый, очень эмоциальный. И если ты пошутил в его адрес, то вместо того, чтобы моментально пошутить, он начинает смеяться. Знаешь, Александр Македонский брал в армию людей, которые в минуту опасности краснеют, а не бледнеют. Вот Мага из тех, кто краснеет, условно. Ему просто весело и смешно. Поэтому в моменте Минеев посильнее. А на дистанции — посидеть, подумать, покреативить, записать видео — Мага номер один в стране.

— Сейчас Исмаилову дадут бой, предположительно, с Крисом Ханикаттом — человеком, который год назад выиграл у Александра Шлеменко во Владивостоке. Не считаете ошибкой вот так использовать огромный медийный ресурс Магомеда Исмаилова — давать ему малоизвестного американца?

— Я бы, наверное, сделал что-нибудь поинтереснее — на мой взгляд, опять же. А здесь ребята смотрят — парень, который выиграл у Шлеменко, наверняка у него FightMatrix высокий (Ханикатт на 29-м месте в мировом рейтинге. — «Матч ТВ»). Так что в этом плане организация отрабатывает свою стратегию. Может, он еще и словоохотливый окажется — и мы хороший трэшток увидим. Хотя вряд ли — Мага английского не знает.

Камил Гаджиев готов организовать реванш Минеева и Исмаилова в 2021 году / Фото: © Fight Nights Global

5 сентября 2020 года на турнире ACA 110 все пятеро судей отдали победу Эдуарду Вартаняну в бою с Мухамедом Коковым. После объявления судейского решения основатель организации Майрбек Хасиев взял микрофон в руки и заявил: «Однозначно выиграл Коков», — и добавил, что может объявить бой несостоявшимся. Независимая судейская комиссия рассмотрела бой и признала решение в пользу Вартаняна обоснованным.

— Отличительная черта АСА: всегда есть вероятность, что в некий сложный момент основатель лиги Майрбек Хасиев возьмет микрофон, объявит победителем не того бойца, которому дали победу судьи, и сообщит, что может поменять судей или отменить результат. Как вы к этому относитесь? И почему вы так не делаете — при том, что в вашей организации тоже есть спорные судейские решения?

— Сказать, что я так никогда не сделаю…. Никогда не говори никогда. Но я так не планирую делать. Потому что это политика двойных стандартов: если я это сделаю один раз, то все — крышка. Вот почему мы в Fight Nights не принимаем протесты на результаты боев? Потому что я знаю 150 человек, которые хотели бы подать протест. Но давайте так. Мы наняли судей, заплатили им деньги за работу. Ты боец, ты этих судей видел — и если считаешь, что кто-то из них к тебе предвзят, милости просим — приди и реши это до боя. Но если ты уже вышел в клетку, то все — ты отдал им право вынести решение. По итогам этой работы мы можем счесть ее неудовлетворительной и расстаться с этими судьями — это уже другой разговор. Но если мы их допустили до работы, то их решение будет окончательным — и для промоутера, и для бойца. Майрбек Хасиев старше меня, лучше меня знает жизнь. Как младший старшему дам совет: в данном случае нельзя поддаваться эмоциям. Он выплеснул свои эмоции — кайфанули 200 человек кабардинцев, которые были в зале, но это не показатель: эти 200 пацанов просто за своего болели. Есть система, ее нарушать нельзя.

ACA заявляет, что 52 000 человек заплатили от 399 до 499 рублей за просмотр боя Емельяненко против Исмаилова / Фото: © ACA MMA

24 июля 2020 года Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову в главном бою турнира ACA 107. С тех пор он отметился только рекламной публикацией в Instagram и неточным прогнозом на бой Сергея Харитонова по боксу в интервью изданию, с которым у Емельяненко заключен договор о сотрудничестве.

После поражения Емельяненко появился в аэропорту, предположительно, в нетрезвом состоянии. При этом в феврале 2020 года Александр заключил пари с президентом клуба «Ахмат». Емельяненко пообещал год не употреблять алкоголь, в противном случае он обязался отдать свой автомобиль.

— Грустно вам наблюдать отсутствие в информационном поле Александра Емельяненко? Вот я скучаю уже. Больше месяца живем без него!

— Я пока не скучаю. Потому что до пропажи его было слишком много. Он скоро вернется. Все нормально. Месяц-два — не впервой.

— Трагичный ведь персонаж?

— Нет. Не трагичный.

— А какой?

— Обычный. Разве что дерется и популярный. А так — живет жизнью многих мужиков в России, которые приходят с работы и пьют.

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову и пропал / Фото: © ACA MMA

— А если просто представить: Александр Емельяненко через десять лет. Первый вопрос: будет ли Александр Емельяненко? Убережет ли он себя?

— Ну, он будет. Потому что, наверное, есть запас прочности в плане здоровья. Но если сегодняшнюю динамику наблюдать, то, скорее всего, он будет такой спившийся человек.

— Так вот это же грустно. И в этом трагизм и есть.

— Нет трагедии в этом, Саш. Каждый пятый такой. От того, что он Емельяненко, — что теперь? Вот если бы Федор вдруг начал пить, и с ним бы что-то произошло, вот это было бы трагично, потому что он кумир миллионов людей. Но Федор не начнет, я в этом уверен.

— Слышали о том, что у Александра «мерседес» забрали по итогам спора?

— Нет. А был «мерседес»?

— Да. На который он спорил.

— Слушай, если проспорил, то надо отдавать. Я знаю парочку бойцов, которые любят поспорить — и не отдать. Поэтому если Саня проиграл спор и отдал «мерседес», это хорошо. Это значит, что он слово держит.

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