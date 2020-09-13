«В 15 лет он боксировал с омоновцем». Как отец тренировал Харитонова в деревне

Валерий Харитонов, отец бойца ММА Сергея Харитонова, — про 35-километровый кросс в 9 лет, боксерский поединок с омоновцем и отношение к вражде с Емельяненко.

Валерий Харитонов, отец бойца ММА Сергея Харитонова, — про 35-километровый кросс в 9 лет, боксерский поединок с омоновцем и отношение к вражде с Емельяненко.

После дебюта бойца ММА Сергея Харитонова в профессиональном боксе корреспондент «Матч ТВ» Вадим Тихомиров пообщался с отцом спортсмена. Дело в том, что Харитонов начинал именно с бокса и тренировался у своего отца в Плесецке.

— Как вам бой с Дэнни Уильямсом (Сергей Харитонов победил ввиду отказа соперника во втором раунде. — «Матч ТВ»)?

— Волновался. Я же сам до сих пор работаю детским тренером в Плесецке, недалеко от космодрома. Когда смотрю бои — что Сергея, что детей, — постоянно волнуюсь. Сложно.

Сергей Харитонов / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— У Сергея в 40 лет дебют в профессиональном боксе. Глядя на это, не пожалели, что не удержали его в боксе, а отдали в смешанные единоборства?

— Думаю, что это вообще моя ошибка была. Мы, когда тренировались, у нас никакой поддержки не было, никуда не выезжали, а в Мирном, соседнем поселке, была секция рукопашного боя. Предложил Сергею там потренироваться. Он не хотел, ему не нравились шлемы эти с железными масками, но я говорю: «Потерпи, тут ты хотя бы куда-то выезжаешь на соревнования, а у нас такой возможности нет». И он стал заниматься этим.

А так, я думаю, он бы и олимпийским чемпионом смог стать по боксу.

— Майк Тайсон в 54 года показывает кубики пресса и говорит, что возвращается в спорт. Допустим, такая космическая ситуация, что Сергею предлагают бой с ним?

— Думаю, сейчас он не представляет для Сергея никакой опасности. Серега может такой бой провести, но будет с ним еще бережнее работать, чем с сегодняшним соперником. Он выйдет чисто символически, и, думаю, что у него не поднимется рука.

Сергей Харитонов, Дэнни Уильямс / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— Понятно, что самый обсуждаемый бой Сергея — с Александром Емельяненко. Вам это было бы интересно?

— Нет, я даже обсуждать это не хочу. И Сергею все время твержу, что не надо ничего говорить в ответ, никаких давать комментариев, никаких колкостей, что это не нужно. Мне не нравится.

— У Сергея ведь тоже есть брат?

— Он пошел по служебной лестнице: они оба закончили Рязанское воздушно-десантное училище, оба выполнили норматив мастера спорта, но он стал военным.

— Вы хоть раз летали с Сергеем в Японию на его бои в Pride

— Нет, ни разу. Помню только, что у Сергея как раз была возможность на Олимпиаду отбираться, но он выбрал бои. Заряженный был, рвался. Единственное — в бою с Алистером Оверимом он сильно плечо травмировал. Делал бросок и неудачно упал, а потом судья уже, как я считаю, ошибся, потому что Оверим его добивал, и судья не понимал, надо останавливать или нет. А Сергей уже не отвечал на удары, терялся, снова приходил в себя, и Оверим его своими кулачищами добивал.

Еще было такое, что на полуфинал гран-при Strikeforce (10 сентября 2011-го) Сергей приезжал в неидеальной форме. Этого никто не знает, но он в аварию попал и все равно поехал драться. В борьбе даже и сопротивляться не мог, и Барнетт ему болячку сделал.

Сергей Харитонов / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— Какой ваш любимый бой Сергея?

— Этот бой мало кто видел: в Плесецке проводили соревнования, ему было 14 или 15 лет. Его поставили с 26-летним омоновцем. И Сергей его отправил в нокаут. У меня на кассете есть эта запись, многим было бы интересно посмотреть, наверное. Даже просто как мы проводили соревнования: в одежде, шлемов никогда не было, ничего не было, 90-е годы. Просто организовывали турниры, бились с соседями. У нас же даже ринга не было, а тут приехали в одно место, а там прямо в клубе ринг варят, и не успевают. Уже вроде дискотека должна начаться, а у нас только соревнования. 90-е такое время было! Парень проигрывает, и его свои же ногами бьют. Я: «Что он сделал-то?» Говорят: «Проиграл». Такой беспредел был, такое время!

— Вы с ним спарринговали, когда он был подростком?

— Другое было. Когда он мелкий был, у меня иногда терпения не хватало, мог сорваться и потом жалел. А он психанет, перчатки кинет и на тренировки не ходит. Потом я ходил неделю перед ним извинялся, чтобы он снова тренироваться начинал. А потом опять я сорвусь, и все заново.

— Круто.

— У него детства-то и не было, только спорт. Мы и по болотам ходили, за клюквой. Утром затемно уходили и с темнотой возвращались. В 9 лет мы с ним кроссы бегали до соседнего поселка, 35 км. В 9 лет!

На велосипедах всей семье ездили в соседнюю деревню к моей маме — 60 км. Я еще мог Сереге рюкзак повесить, чтобы он нагрузку получил хорошую. Если в поезде куда-то ехали, играли в карты, то только на отжимания.

Они с братом еще совсем маленькие были — 17 тонн сена поставили. Все ахали, а это ведь надо косить, грести, сметать. Целое лето пахали как черти. Или вот еще — у нас небольшая речка была, мы в начале деревни ставили сети, уходили за 5 километров и ботали рыбу. Знаете, что такое ботать? Ставишь сети в проруби, уходишь вверх и вниз по реке и палками бьешь, по льду. Речка небольшая, чуть шире этого ринга, наверное, но рыба пугается и в сети плывет. Достаем сеть потом, а там две-три рыбки. Я-то это понимал, но ради тренировки такое придумывал им.

Решил, раз моя собственная мечта как у спортсмена не сбылась, то пусть сбудется, но только с помощью детей. Они, может, и не догадываются, что я это все делал ради своей, так сказать, эгоистичной мечты.

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