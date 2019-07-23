Чудинов победил под комментарий Валуева. Красная площадь отметила Международный день бокса и обновила рекорд

Праздничное мероприятие традиционно не ограничилось одним днем, и уже в выходные центр Москвы был подготовлен к встрече любителей бокса с шести континентов.

Праздничное мероприятие традиционно не ограничилось одним днем, и уже в выходные центр Москвы был подготовлен к встрече любителей бокса с шести континентов.

Пасмурное воскресное утро не остановило желающих стать частью большого события, и в половину двенадцатого на Васильевском спуске было по-настоящему людно: его заполнили красные, синие и белые футболки. С этой стороны вход на главную площадь России был открыт только для зарегистрированных участников тренировки, зрители же могли присоединиться к празднику, зайдя с любого другого входа. Многие участники, как это сделали Михаил и Арсений, приехали пораньше, чтобы успеть занять место у сцены:

— Больше всего ждём рекорда и приятных эмоций. Два года назад участвовали в Дне российского бокса, который тоже проходил на Красной площади, и тогда это было очень классное мероприятие! Цвет формы выбирали не сами, но нам без разницы, мы же будем выстраиваться в российский флаг. Сегодня достался синий. Благодаря прямой трансляции нас увидит огромное количество людей. Заранее решили — завтра тоже придём.

Чтобы участники флешмоба не заскучали до начала тренировки, в сердце столицы для всех посетителей были установлены тематические шатры. В одном из них раскинулась уникальная выставка: гости мероприятия могли увидеть награды советских боксерских соревнований и другие редкие экспонаты, привезенные специально из музея спорта. Рядом, на небольшой тренировочной площадке проводил мастер-класс двукратный Олимпийский чемпион Олег Саитов. Соседний шатер был отдан под кинотеатр, в котором показывали самые захватывающие бои.

Заиграли инструменты — началась музыкальная программа мероприятия, в рамках которой на центральной сцене выступят популярные певцы и коллективы. А на брусчатке прямо перед ней установили красный боксерский ринг. Здесь всерьез не дрались — больше обучали интересным приемам. Зато безопасно разукрасить лицо можно было в уголке с аквагримом, расположенном в шатре для самых маленьких посетителей. Тут же будущие боксеры прыгали на батутах и катались на карусели. Нашли себе занятие даже скейтбордисты: молодые люди выполняли трюки со скейтплощадки на Красной площади.

Особенно всех заинтересовал шатер виртуальной реальности, где любой желающий мог почувствовать каково это — участвовать в соревнованиях по боксу. В виртуальных боях попробовали себя и настоящие боксёры, уже не раз выходившие на ринг. Максим, бывший участник чемпионата России, поделился ощущениями после такого поединка:

— Конечно, это скорее игра. Настоящий бой — это настоящий бой, те эмоции ни с чем не сравнить. Но так здорово, что современные технологии позволяют испытать что-то подобное.

Многие из тех, кто попал на праздник случайно, находили занятие по душе и задерживались дольше, чем изначально планировали. Так День бокса открыли для себя Денис и его друзья:

— Раньше никогда не увлекался этим спортом, а тут столько всего! Решили остаться, научиться чему-то новому.

Ближе к двум часам дня на площади стало по-настоящему жарко, тучи рассеялись, а гости с нетерпением стали ожидать появления суперзвёзд спорта. Ради того, чтобы увидеть кумира — легенду бокса Роя Джонса-младшего — некоторые участники приезжали из других городов, как это сделал, например, семнадцатилетний Борис из Курска. Ажиотаж вызвало и появление абсолютного чемпиона в своей весовой категории Константина Цзю, выступившего со вступительной речью:

— Сегодня у нас праздник бокса, и я надеюсь, что вы все получите удовольствие, будете свидетелями и участниками большого события — попадания в книгу рекордов Гиннесса.

Ровно в два часа дня церемония открытия началась с парада флагов стран-участниц международной ассоциации бокса. С большой сцены всех гостей мероприятия приветствовали многократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. День спорта не остался без внимания не только в других странах, но даже за пределами нашей планеты: с праздником всех поздравили космонавты с международной космической станции на орбите Земли.

После тёплых приветствий и вступительных речей началось то, ради чего собрались вместе более четырех тысяч участников и двадцать тысяч зрителей — самая массовая единовременная тренировка. В роли ее ведущих выступили знаменитые боксеры: Егор Мехонцев, Софья Очигава, Рахим Чахкиев, Олег Саитов и Алексей Тищенко. И, конечно же, долгожданный рекорд был зафиксирован. А насыщенный вечер украсило выступление московского симфонического оркестра.

22 июля на Красной площади прошло не менее захватывающе. На этот день была запланирована программа профессиональных боёв, в которых сразились российские и иностранные боксёры. Самый интригующий поединок — Федора Чудинова и Эзикьеля Мадерны за пояс WBA Continental.

За ночь Красная площадь немного преобразилась: боксёрский ринг теперь оказался в центре главной сцены. Некоторые из шатров уже закрылись, но как и вчера для посетителей работала будка гласности, благодаря которой любой желающий мог поделиться впечатлениями в эфире «Матч ТВ».

Вот пример. Остальные — по ссылке .

Начало боксёрского шоу было запланировано на три часа дня. Скрасить ожидание до начала поединков можно было на необычном соревновании: за выполнение на личный рекорд приседаний, подтягиваний и отжиманий с подпрыгиванием участники получали памятные подарки.

Узнав о масштабе вчерашнего мероприятия, многие захотели обязательно попасть на шоу в воскресенье. Среди них — Ольга и Михаил:

— Особых планов не было, приехали на Красную площадь — и не смогли пройти мимо. Ждать будем боя с аргентинским боксером.

На два дня праздника за сто километров позвал с собой маму, сестру и друга юный чемпион Москвы по боксу Николай:

— Вчера готовились к рекорду, но, к сожалению, опоздали на 20 минут. Очень жаль, планировали поучаствовать. Сегодня вот пришли заранее. Посмотреть хочу все бои!

В 15.40 вечер профессионального бокса был открыт боем Константина Питернова и Магомед-Мурада Арсланбекова, в котором последний оказался сильнее. Следующий поединок был женским, победительницей стала Анна Красноперова. Выход спортсменок на ринг сопровождался эффектным пиротехническим шоу, а в качестве комментатора боя выступила двукратная чемпионка мира Софья Очигава:

— Популярность женского бокса растет. С каждым годом все больше девушек из разных стран участвуют в соревнованиях и хотят побеждать.

Первым из иностранных спортсменов вступил в бой участник из Узбекистана — Исломжон Салохидинов. Его противником был боксер из Казани Федор Глазков, которого зрители приветствовали громким «Федя, давай!». Поддержка болельщиков помогла одержать победу нашим спортсменам как в этом, так и в следующем бое — между Шахабасом Махмудовым из России и Тсико Муловхедзи из ЮАР.

Главными экспертами боксерских поединков выступили двукратные Олимпийские чемпионы Олег Саидов и Алексей Тищенко.

После десяти раундов напряженного боя чемпионом России в первом среднем весе стал Ислам Едисултанов. Чествования победителя сменилось торжественной церемонией награждения «Звезда бокса» в различных номинациях.

Поединок Кевина Джонсона и Шигабудина Алиева начался под звон кремлевских курантов. Сражение боксеров сопровождалось другой борьбой — дождя и солнца. Но ни спортсмены, ни зрители не боялись намокнуть, и число наблюдающих за схваткой только увеличивалось с единственной оговоркой: больше становилось и дождевиков на трибунах. Ещё пара метких ударов и бой завершён — Алиев одержал победу.

К восьми вечера на зрительской площадке не протолкнуться: под восклицания толпы вышел Рой Джонс. Не на ринг — на сцену. Рэп знаменитого боксера зажег этот вечер, и толпа качалась в такт заводящему ритму.

Следом — очередной бой: победу техническим нокаутом над соперником из Узбекистана одержал Вячеслав Рябов. Поединок за три чемпионских титула в среднем весе между Евгением Терентьевым и Магомедом Мадиевым завершился на закате победой Мадиева.

С наступлением темноты Красная площадь зажглась разноцветными огнями, и наконец-то настало время решающего поединка за пояс WBA Continental в среднем весе. В синем углу ринга — аргентинский боксёр Эзикьель Мадерна, в красном — чемпион из России Федор Чудинов. В качестве эксперта главного боя вечера выступил Николай Валуев:

— Соперники хорошо знают друг друга. Боксеры сразу вступили в борьбу, потому что понимают, чего ожидать.

В последнем десятом раунде аргентинский спортсмен упал на ринг, и был объявлен технический нокаут. Так получилось, что одержал победу Федор Чудинов ровно в десять вечера.

Международный день бокса завершился концертом и салютом. Следующий праздник — ровно через год! А тех, кто после торжества не захочет расставаться с любимым видом спорта, уже в сентябре будет ждать Екатеринбург, где впервые состоится чемпионат мира по боксу.

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