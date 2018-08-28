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Чем занимаются родные братья и сестры главных биатлонистов последних лет

Михаил Кузнецов
17:06
Чем занимаются родные братья и сестры главных биатлонистов последних лет
«Матч ТВ» изучает генеалогическое древо Бьорндалена, Фуркада, Бе и Шипулина.

Уле-Эйнар Бьорндален

Уле – четвертый ребенок в семье. У него два родных брата и две сестры.

https://www.instagram.com/p/BltS6FGlCWi/?taken-by=dadofun

Самый известный из них – Даг. В детстве Уле-Эйнар увлекался разными видами спорта, но, последовав примеру старшего брата, выбрал биатлон. На счету Дага победы в Кубке и на чемпионате мира. Вместе с Уле-Эйнаром они выигрывали серебро Игр в Нагано в 1998-м. Для «короля биатлона» это была вторая медаль Олимпиады (там же в Нагано Уле завоевал золото в спринте), для Дага – первой и последней.

После завершения спортивной карьеры Бьорндален-старший занялся тренерской деятельностью. Он поработал с бельгийской сборной, где помогал на тот момент жене Уле – Натали Сантер. Также был консультантом в чешской команде. Сейчас является тренером в норвежской школе NTG Geilo. Помогает в биатлонной карьере своим сыновьям – Дагу Сандеру и Сиверту. Старший – Даг Сандер – уже становился призером юниорского чемпионата мира. Племянник Уле-Эйнара признавался, что успехи дяди оказывают на него давление. Все ждут, что, имея такую фамилию, парень должен штамповать медали одну за другой.

https://www.instagram.com/p/BlX9_mAgKfN/?taken-by=dagsanderbjorndalen

Профессионально занимался биатлоном и младший брат Уле-Эйнара – Ханс Антон. Он также последовал примеру Дага Бьорндалена. Ханса Антона тоже считали талантливым спортсменом, но, по его собственному признанию, он допустил несколько грубых ошибок в подготовительном процессе – перебрал с объемами тренировок. В результате спортивная карьера младшего Бьорндалена безуспешно завершилась уже в 23 года. Получив степень магистра в спортивной школе, он переключился на тренерскую деятельность. Сейчас работает в спортивной академии WANG в Осло.

Про сестер Уле-Эйнара известно меньше. Профессиональным биатлоном они не занимались. Старшей - Аудхильд – 55 лет. Она работала сиделкой. В недавнем интервью телеканалу NRK призналась, что сообщение о проблемах с сердцем Уле-Эйнара вызвало у нее шок и слезы. Брат ей о своем здоровье ничего не рассказывал. Второй сестре – Лисбет – 51 год. Она работает продавцом в магазине.

Мартен Фуркад

У Мартена два брата.

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Про путь старшего – Симона – все прекрасно знают. Он является победителем и призером чемпионатов мира и этапов Кубка мира. Его биатлонная карьера продолжается.

Младший – Брис – тоже начинал заниматься биатлоном и лыжными гонками. Но в какой-то момент понял, что монотонная работа не для него. Ему всегда больше нравилось делать трюки на лыжах, а не бегать по трассе. Он увлекается сноубордингом, вейксерфингом и горнолыжным спортом.

В 2017-м Брис с друзьями сняли новый эпизод «Звездных войн», в котором Люк Скайуокер, Дарт Вейдер и штурмовики гоняются на лыжах по снежным склонам.

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Брис работает инструктором на горнолыжном склоне и не любит публичности. «Мои братья – известные спортсмены, а не я. Год назад я дал интервью L’equipe, и мне это совсем не понравилось», - рассказал Фуркад-младший «Матч ТВ».

Йоханнес Бе

Йоханнес – четвертый ребенок в семье. У него три брата и одна сестра.

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Дети Клемета и Аслауг Бе сначала занимались лыжными гонками, потому что биатлонной секции в городке Стрюн не было. Тарьей увлекался футболом и подавал кое-какие надежды. Но потом Клемет установил на заднем дворе две стрелковые мишени, которые использовала местная полиция. Новая забава покорила все семейство Бе.

Не затянуло в биатлон только старшего – Расмуса. Сейчас у него своя фирма в Стрюне – REB AS, которая занимается бизнес-консалтингом. REB – аббревиатура из заглавных букв имени (Rasmus Endre Boe). Также Расмус является владельцем тренажерного зала в родном городе. Туда заглядывает все рыжее семейство Бе.

https://www.instagram.com/p/BSnn5k5ln9q/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1w74bjula8gi5

Сестра Мартина, которая старше Тарьея на три года и Йоханнеса – на восемь лет, в школе была успешной биатлонисткой. До сих пор Тарьей вспоминает, как Мартина хвасталась перед ним серебряной медалью национального чемпионата с фразой: «У тебя никогда такой не будет!» Но с окончанием старшей школы девушка завершила свой спортивный путь. По ее словам, для регулярных тренировок она была слишком ленива. Сейчас Мартина работает учителем в начальной школе.

Средний брат – Тарьей – продолжает выступать на Кубке мира и завоевывать медали. Возможно, скоро заблистает спортивная карьера самого младшего из братьев Бе – Гете. Он выбрал лыжные гонки. Сейчас ему 21 год. Серьезных успехов пока не добивался.

Антон Шипулин

У Антона две сестры.

https://www.instagram.com/p/BfGI0OmhaWC/?taken-by=annetik87

Старшая - Анастасия Кузьмина – выступает за Словакию. В прошлом сезоне собиралась завершить спортивную карьеру, но все-таки приняла решение задержаться в биатлоне. На ее счету три золота Олимпиады. В прошлом сезоне Анастасии немного не хватило до завоевания Большого хрустального глобуса.

Сестра-близнец Антона – Анна Маслова - тоже могла стать успешной биатлонисткой. По крайней мере так считает ее мама. Они вместе с Антона начали заниматься лыжными гонками. Однако в 13 лет у Анны сильно упал уровень гемоглобина. В результате из-за проблем со здоровьем ей пришлось пропустить год тренировок. В спорт девушка уже не вернулась.

Сейчас Анна является руководителем фан-сборной России по биатлону. Также делает украшения из гильз, которые папа приносит со стрельбища стадиона «Жемчужина Сибири». Большое интервью с Анной Масловой читайте здесь.

Фото: instagram.com/tarjeiboe

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