Ирина Старых: «Готовиться со сборной? Пожалуй, нет»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
08:55 Футбол. Товарищеский матч. "Бавария" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) [0+]
08:55
Футбол. Товарищеский матч. "Бавария" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) [0+]
10:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
12:15
Новости.
12:25
Все на Матч!.
12:55
Футбольные каникулы. [12+]
13:25
Утомлённые славой. [12+]
13:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
14:50
Все на Матч!.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
17:15
Футбольные каникулы. [12+]
17:45
Новости.
17:50
Все на Матч!.
18:50
Новости.
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
21:00
Новости.
21:10
Профессиональный бокс. Трансляция из Великобритании. А. Поветкин - Д. Прайс [16+]
21:40
Тотальный футбол.
22:40
Локомотив" - "Спартак". Live. [12+]
23:00
Все на Матч!.
23:30
Претендент. [16+]
01:20
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
03:20
Переломный момент. [16+]
05:00
Россия-2018 - навсегда. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбольные каникулы. [12+]
09:30
Тотальный футбол. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Ирина Старых: «Готовиться со сборной? Пожалуй, нет»

Сергей Лисин
09:11
Ирина Старых: «Готовиться со сборной? Пожалуй, нет»
Летний разговор о зимних планах.

Главной звездой завершившегося в Чайковском отбора на чемпионат мира по летнему биатлону стала спортсменка, так и не поднявшаяся на пьедестал. Несмотря на это, Ирина Старых была нарасхват, особенно после воскресного масс-старта. С ней фотографировались, брали автографы, подбадривали и говорили, что ждут в основе сборной «на усиление». Мы пообщались с Ириной, обсудив как прошедший олимпийский сезон, так и планы на предстоящий.

– Летний биатлон с зимним как-то коррелирует?

– Нет, это совершенно разные дисциплины. Роллеры - это роллеры, а лыжи - это лыжи. Да и сейчас, в начале августа, еще никто целенаправленно, как мне кажется, форму на пик не выводил.

– Тем не менее вы здесь. Были планы отобраться на ЧМ по летнему биатлону?

– Были мысли провериться, посмотреть, как готов организм без каких-либо скоростных работ. Прошлый сезон был тяжелый, и хотелось понять, как я смотрюсь на фоне других в этой точке предсезонки.

– Начнем со спринта, где вы стали четвертой. Как все прошло?

– Было очень тяжело, именно по дистанции. Это не то состояние, чтобы бежать, а именно это требуется на роллерах. По сути спринт стал первой скоростной работой этим летом. Целенаправленно к старту мы не готовились.

В четверг на спринте была жара, в воскресенье заметно похолодало. Это облегчило масс-старт?

– Если говорить о комфорте, то да, конечно, стало легче. Но если о моем физическом состоянии, то меня хватило только на первый круг, а затем я просто поплыла. На последнем круге попробовала выложиться и достать девушек, которые шли впереди, однако немного не вышло.

– Промахи 2-0-1-1. Переволновались на первой лежке

– Это неудивительно, у меня уже полтора года совсем не идет стрельба. Стреляю по габаритам на лежке, не могу ее собрать, и тренер мне после первой стрельбы показывал попадания, там был огромный разброс.

– Вы же хорошо вернулись как раз полтора года назад, что случилось?

– Да, я вернулась, выиграла чемпионат Европы, была четвертой на чемпионате мира в Хохфильцене, а вот затем стрельба развалилась. Летом я сломала ложе винтовки, поставила новое и, по ощущениям, до сих пор не могу к нему привыкнуть. Постоянно что-то подкручиваю, укорачиваю, меня мотает по горизонту, в общем – чувствую себя неуверенно на рубеже.

– Это стрельба, а что с функционалкой произошло?

– Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мало отдохнула после зимы-2016/17. Получился очень насыщенный, плотный и эмоциональный сезон. Кубок мира, ЧЕ, ЧМ, все это наслоилось, и сил не хватило даже на чемпионат России, который проходил в апреле – начала болеть спина, и я его не бежала. Затем сделала две операции, и это, конечно, сказалось на общем состоянии.

– Что за операции, когда?

– В мае удаляла варикоз на ногах, а в сентябре гланды. На операцию по удалению варикоза подтолкнули постоянные отеки ног. Это очень сильно влияло на тренировочный процесс и жизнь. Длительные переезды, перелеты в положении сидя, например на предолимпийскую неделю в Корею, превращались в муку,  я еле их выдерживала. Затяжные тренировки тоже приводили к отекам и боли в области испорченных вен. После этой операции был короткий период восстановления – врач, которая ее делала, сказала, что от меня требуется только ношение компрессионных чулков и минимальная нагрузка. Я все это соблюдала. Но, предугадывая ваш вопрос, могу сказать, что на олимпийском сезоне сказалось не это, а то, что я просто недовосстановилась после зимы. Меня уже в августе стало не хватать на тренировках, навалилась усталость.

Сейчас я понимаю, что тогда, весной 2017-го, нужно было хорошо отдохнуть, сделать паузу, перезагрузиться, слетать куда-то. А получилось так, что после обострения болей в спине попала в санаторий, там полечилась, и сразу после этого мы поехали на первый сбор нового сезона. Отдыха было очень мало.

– Вы же опытная спортсменка, неужели не слышали о похожих историях от старших подруг, коллег по сборной?

– Говорила про это тренерам сборной и обслуживающему персоналу, но меня не слышали. Речь о тренерском штабе, который возглавлял Королькевич, а рядом с ним работали Коновалов, Девятьяров, Загурский. Тут нужно понять, что, когда ты тренируешься в основном составе, индивидуальной подготовки у тебя нет. А если уйдешь на самоподготовку, будешь пробиваться в сборную через «Ижевскую винтовку» в декабре, с которой отбирается всего два человека. Поэтому я готовилась с командой.  Владимир Королькевич, видя, что не вытягиваю, варьировал нагрузку. Но дело в том, что показатели биохимии были в порядке! Видимо, копать надо было глубже.

– Королькевич говорил, что зимой у вас были даже мысли закончить карьеру, это так?

– Ну, когда ты пролетаешь мимо основного старта, Олимпиады, и при этом функционально находишься на дне, конечно, посещают разные мысли.

– Вам тридцать лет. Возраст уже чувствуете?

– Стала чувствовать переезды, особенно ночные. Что же до восстановления, то все нормально, просто нужно грамотно планировать нагрузку и отдых. Конечно, если не давать организму восстанавливаться, не выдержит никто, ни молодой, ни возрастной спортсмен.

– Вы дважды возвращались в спорт после родов, можете лекции читать. Насколько это тяжело?

– Первое время, примерно год, очень непросто. Организм перезагружается, и сложно воспринимает нагрузку. А вот затем, спустя год-полтора, ты ощущаешь прилив сил, и тут важно грамотно вливаться в соревновательный сезон. У меня это получилось, видимо, неграмотно.

– Если бы во время дисквалификации не рожали второго ребенка, сумели бы выдержать три года вне спорта?

– Изначально я вообще планировала заканчивать после того олимпийского сезона. Жить простой жизнью, рожать детей и не работать в спорте ни тренером, ни кем-либо еще. Но когда вся эта история закрутилась, когда мне дали три года, я сразу решила, что буду рожать, а затем возвращаться. По сути, меня срезали на самом интересном моменте карьеры, на пике, не дав реализовать мечты.

– Чувство недобеганности есть?

– Если бы его не было, не начала бы готовиться к этому сезону. Даже после того как у меня вышел скомканный олимпийский сезон, после того как меня не включили ни в основу, ни в резерв, эти нереализованные мечты не дают поставить лыжи в угол. Хоть семья и недоумевает: «Зачем тебе это надо?», а дети постоянно хотят видеть маму дома, думаю, меня поймет любой спортсмен.

– Старший сын Захар уже школьник?

– Да, закончил первый класс, но он как раз не настолько скучает по мне, относится к этому нормально. Видимо, привык, да и сам тренируется, благо семья у нас спортивная. А вот младший, Максим, которому еще три с половиной года, переносит разлуку очень тяжело. Постоянно спрашивает: «Мама, когда ты приедешь?», «Почему ты не приезжаешь?» У меня уже сердце кровью обливается, когда надолго уезжаю на сборы. Конечно, мы с ним общаемся по видеосвязи, но это совсем не то.

– Большая разница между детьми?

– По внешности они очень различаются, старший пошел в папу, а младший – в меня. По характеру... не скажу, что они сильно разные. Оба хитрые! (Смеется.)

– Ольга Зайцева возила ребенка с собой на сборы. Не возникало такой мысли, если Максим тяжело переносит разлуку?

– Во-первых, мне его не с кем будет оставить, когда пойду на тренировку. Во-вторых, он не такой ребенок, чтобы тихо спать, когда его уложили. В-третьих, в напряженном графике сбора я просто не смогу уделять ему должного внимания, гулять с ним, играть. В-четвертых, я сама стану разрываться между ребенком и тренировками, недовосстанавливаться, и это скажется на моей форме. Когда выезжаю на сбор, весь фокус на тренировках и восстановлении, поэтому мысли таскать ребенка с собой у меня не было никогда.

– Куда после этого старта?

– С 12-го числа у нас сбор в горном кластере Сочи, на высоте 1400 метров. Затем возвращаемся в Тюмень и подводимся к чемпионату России по летнему биатлону, который пройдет там в конце сентября.

– Еще до выборов президента СБР Драчев и Майгуров в один голос говорили о том, что на осенний отбор на этапы КМ нужно приглашать людей не из сборной. Позовут – поедете?

– Вообще я в первый раз об этом слышу. Но если позовут, конечно, поеду. Если будет шанс простартоваться с основой – я только за. Это было бы очень правильно, делать отбор на декабрьские Кубки мира не только внутри сборной. У нас в России готовится очень много спортсменов, но на декабрьские кубки отбирают исключительно 10-15 сборников. Правильнее собрать 20-30 человек, уж точно позвав всех сильных биатлонистов страны, и, проведя три-четыре разных гонки, посмотреть, как они готовы в данный момент. У нас же все разделены и не имеют возможности сравнить сборников и тех, кто готовится в регионах. Шанс появляется лишь на весеннем чемпионате России, и там порой становится ясно, что некоторые спортсмены сборной не выдерживают конкуренции с людьми из региональных команд. Вот и выходит, что уж на Кубке IBU точно по своему уровню могут бежать не только сборники, но отобраться туда все остальные получают шанс лишь в декабре на «Ижевской винтовке».

– С кем вы готовитесь к этому сезону?

– С тюменской командой, как и положено спортсмену, которого не вызвали в сборную. То, что это произойдет, я знала уже в середине зимы, потому что уровень результатов позволял рассчитывать разве что на попадание в десятку на чемпионате России. А в итоге даже этого не удалось. Все логично, нет результата – нет вызова.

– Если бы вас весной вызвали в сборную с тем тренерским штабом, который был назначен, поехали бы?

– Думаю, я бы оговаривала самоподготовку с возможностью участвовать в отборе на декабрьские Кубки мира, то есть то, о чем мы говорили только что. А пойти снова в сборную – нет. Тем более там опять новые тренеры, с которыми я вообще не работала. Судя по моему состоянию прошлой зимой, мне сейчас нужно аккуратно и грамотно выйти на зимний блок подготовки.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Евгений Тумашов / СБР, РИА Новости/Александр Кряжев, РИА Новости/Алексей Филиппов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+