Анфиса Резцова: «В биатлоне надо начать с честности. Мы уже забыли, что это такое»

Легендарная лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка подвела неутешительный итог четырехлетнего пребывания Александра Кравцова на посту президента СБР. На днях стало известно, что чиновник не будет выдвигаться на новый срок и сосредоточится на работе в Центре спортивной подготовки, который он возглавляет с 2009 года.

- Вы называли деятельность Кравцова на посту главы СБР катастрофой. Вас устраивает, что он уходит, ссылаясь на занятость, а публично так и не признал своих ошибок?

- Во-первых, просто сосредоточиться на работе в Центре спортивной подготовки ему не удастся, так как очень вероятно, что там будут разборки еще круче, чем в биатлоне. Но его деятельность в ЦСП обсуждать не хочу, а вот про биатлон от своих слов не отказываюсь.

- Катастрофа – очень сильное определение.

- Начала понимать, что все скверно, спустя год после прихода Кравцова в СБР. В свое время била во все колокола - лишь бы убрали Михаила Прохорова, но вскоре была готова перед ним извиниться и просить о возвращении в команду. Как бы сложно с Прохоровым ни приходилось - такого спада и столько грязи не было.

- А что именно произошло за тот год, когда вы так радикально поменяли свою точку зрения?

- Я сама в 2014-м двумя руками голосовала за Кравцова и первое время с ним достаточно плотно и уважительно общалась. Он всячески давал понять, что сменит команду, позовет молодых, понимающих. Сам просил меня подтянуть наших олимпийских чемпионов прошлого, великих спортсменов: Тарасова, Драчева, Васильева, Чепикова. Была готова помочь, работать этой командой, а потом как-то все сошло на нет. Оказалось, никакой смены руководящего коллектива он проводить не собирался. Остались все те же престарелые функционеры, которые в биатлоне нулевые. На наш вид им наплевать. Значит, свои функции президента федерации Кравцов толком не исполнял. Какое движение вперед может быть, если он не собирался ничего менять? Только говорил, что, допустим, с тем же Александром Тихоновым толком не ладит, а на деле ходили в товарищах, совещались, переговаривались. А Тихонов, при всем уважении, тоже изжил свое в биатлоне как руководитель. Вот они в связке чего-то решали, воплощали в жизнь, и мы получили то, что имеем сейчас.

- Получили то, что в одном из самых популярных видов спорта устанавливаем рекорды по количеству гонок без подиума, скандал на скандале внутри команды, - и никаких объяснений от прежнего руководства мы так и не услышим?

- Это вопрос не ко мне. Сама спросила бы у Кравцова: «Почему так происходит? Почему не выступает президент федерации? Почему мы не слышим главного тренера?» У меня у самой постоянно возникали эти вопросы.

- Непонятно, чем вызвано молчание: Кравцов избегает публичности или не признает своей вины в возникшей ситуации и не считает нужным давать объяснения?

- Полагаю, для него должность главы СБР просто была не слишком важна: пойдет - так пойдет, нет – так нет. Главная работа – директор ЦСП. Там он правая рука Мутко, у них свои терки, а биатлон… Думаю, Кравцов считал, что Прохоров все разрушил и хуже уже точно не станет. А если повезет, то можно чего-то выиграть. Но ничего полезного и положительного сделано не было. Окружил себя советчиками, которые находились с ним на одной волне, как Тихонов или Касперович, и мы видим, к чему это привело. Просто команды из радеющих за биатлон людей, понимающих в нем у него не было.

- Если такую команду удастся создать новому руководству, то дела пойдут в гору? Или, как мы привыкли слушать при неудачах в футболе и хоккее, надо менять всю систему, начиная с детского спорта?

- Да, у нас в целом в спорте не все в порядке. Глупо это отрицать. И у меня есть ясная позиция: весь спорт у нас продан. Может, и были люди, готовые работать, но соблазнились на деньги. Сегодня практически весь детский спорт платный, о чем тут говорить? Это ненормально. Все ответственные за спорт люди в Госдуме, олимпийском комитете, министерстве спорта не хотят ничего делать. По крайней мере никто не может ответить: почему у нас детский спорт платный?

- Вы такой вопрос задавали?

- Конечно. Всегда его озвучиваю, так как дети – это главное.

- А в ответ?

- Мутная вода. Какие-то оправдания. В Госдуме есть уважаемая трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, и конкретно ей задала вопрос: «Уважаемая Ирина Константиновна, скажите, неужели наша страна под названием СССР была настолько богаче страны под названием Россия?» Она ответила: «Почему ты спрашиваешь?» Да потому что раньше дети занимались во всех кружках бесплатно, а сейчас за все платят родители. И это только один из примеров.

- Других примеров наберется на вывод, что все очень плохо?

- Не совсем. Конечно, для глобальных перемен надо работать и работать, но все не так плохо. Ситуация с детским спортом – крайность, моя личная боль, что детям не дают массово заниматься. В лыжи-то идут не из богатых семей, как в теннис или фигурное катание, где родители изначально готовы вкладывать любые деньги. Только жалко, что с лыжами заканчивают в раннем возрасте по финансовым причинам.

- То есть на высшем уровне по-прежнему можно быть конкурентоспособными? Говорят, что Кравцова сменит Драчев, - при нем мы сможем вернуть утраченные позиции на уровне национальных сборных?

- Ничего не имею против Володи, он был хорошим спортсменом, но выбрал путь через политику – его как депутата Госдумы поддерживают чиновники, значит, есть кому протолкнуть. Но справится ли – вот вопрос. Цели какие? Поднять, вернуть либо что-то другое? Поэтому сейчас о выборах главы СБР говорить не хочу, так как слишком много мне неясно.

- Но я правильно понимаю, что Драчев - основной кандидат, скорее всего, он биатлон и возглавит?

- Мнений на этот счет ходит достаточно. Я вот, к примеру, знаю, что есть вариант с Владимиром Якушевым, губернатором Тюменской области. Грамотный человек, который все эти четыре года помогал Кравцову финансировать команду, хотя выглядит это странно. Биатлоном рулил один из главных людей в нашем спорте, а все время обращался к Якушеву.

- Действительно странно. Всегда думалось, что уж в биатлоне-то с деньгами все в порядке.

- Вот и нет. Неоднократно были поводы убедиться, что при Кравцове в биатлоне денег не хватало. Якушев как раз с этим и помогал.

- Но он же губернатор. Сложно представить, как сможет параллельно заниматься биатлоном.

- Я говорю о том, что если такая возможность будет, подобное назначение стало бы очень грамотным ходом, поскольку он по-настоящему печется о биатлоне. Не знаю, реально ли это и не хочу унизить достоинств Володи Драчева, но Якушев уж точно более опытный и грамотный. Считаю его кандидатуру самой подходящей.

- Вам не кажется, что кто бы ни пришел к руководству, он должен сразу навести порядок с имиджем биатлона? У нас же скандал на скандале – мыльная опера какая-то.

- Именно. Сперва надо очиститься. Поменять весь коллектив, начиная с руководства.

- А спортсменов?

- Пересмотреть, кого в какие сборные брать. Не в обиду никому, но надо, наконец, правильно отсортировать. По-честному! Мы уже забыли, что существует такое понятие. Начать надо с честности. Не должно быть никаких склок, показухи, отношений «ты мне – я тебе». От этой грязи нужно избавляться в первую очередь.

- Хотя бы одной биатлонной сборной мира с претензией столько неурядиц вообще когда-нибудь бывало?

- Сложностей хватает у всех, но другие имеют их разрешать вовремя, и до болельщиков все эти детали не доходят. Потому что ситуация подконтрольна, а у нас такого нет.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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